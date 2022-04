Erzieher*in - und nun?

Erzieherinnen und Erzieher, die sich nach ersten Jahren im Beruf gerne akademisch weiterbilden möchten, können sich am 21. April 2022 von 17 - 18.30 Uhr ausführlich online informieren: Die Hochschule Koblenz bietet über das Portal www.erzieherin-ausbildung.de/kita-webseminare ein kostenfreies Webseminar an, in dem sie alles über ihre Weiterqualifizierungsmöglichkeiten an der Hochschule erfahren. Angesprochen sind Erzieherinnen und Erzieher, die sich wissenschaftlich aber auch auf einer praxisorientierten Ebene mit kindheitswissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen möchten.Die Hochschule Koblenz bietet für diese Interessierten das Masterfernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.) an. Zu diesem berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang können sie unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne ersten Hochschulabschluss zugelassen werden. Die Referierenden Anita Meyer und Alexander Jungblut, beide wissenschaftliche Mitarbeitende am Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz, informieren die Teilnehmenden des Webinars umfassend über die Inhalte und den Aufbau des Studiengangs. Darüber hinaus stellen sie weitere Qualifizierungsoptionen für Erzieherinnen vor, wie etwa ein neues Zertifikatsangebot zur ‚Fachkraft für Kita-Sozialraumarbeit‘, für das sich Interessierte ab sofort bis zum 09. Mai 2022 noch bewerben können. Die Webinar-Besucherinnen und -Besucher haben nach den einführenden Informationen ausreichend Gelegenheit individuelle Fragen und ihre Zugangsvoraussetzungen zu klären.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am Webinar teilzunehmen, sie können sich am 21. April 2022, um 17 Uhr einfach zum Zoommeeting einloggen: https://hs-koblenz-de.zoom.us/j/64390329872 Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule Koblenz bei der Durchführung von Fernstudiengängen. Hier können sich Interessierte – auch für das neue Zertifikatsangebot ‚Fachkraft für Kita-Sozialraumarbeit‘ bewerben unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: www.zfh.de/master/kindheit und www.hs-koblenz.de/maks www.zfh.de/kita-sozialraumarbeit und www.hs-koblenz.de/kita-sozialraumarbeit