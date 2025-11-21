Kontakt
zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund
Frau Ann-Christin Komes
Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen: Jetzt informieren und berufsbegleitend durchstarten!

Informationsveranstaltung am 28. November 2025

Wie werden komplexe, technische Produkte effizient und sicher entwickelt? Wie können bestehende Systeme optimiert werden? Wer sich auf seinem weiteren Berufsweg mit diesen Fragen beschäftigen möchte, sollte sich die beiden Fernmasterstudiengänge Elektrotechnik M.Sc. und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. der Hochschule Darmstadt näher ansehen. Die Absolventinnen und Absolventen werden optimal auf die Übernahme von leitenden Positionen vorbereitet. Die Studiengänge werden von der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Aschaffenburg in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.

Das Studiengansteam der Hochschule Darmstadt stellt die beiden Fernmasterstudiengänge am 28. November 2025 um 17 Uhr ausführlich im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung vor. Die Studiengangsleiter und Koordinatoren geben Einblicke in den Ablauf des Fernstudiums und beantworten alle wichtigen Fragen rund um die Programme. Die Anmeldung ist über folgenden Link möglich:
https://www.fernmaster.de/news-archiv/news-detail/fernmaster-online-infoabend-1.html

Der Studiengang Elektrotechnik M.Sc. richtet sich an Absolventinnen und Absolventen, die bereits über einen ersten Hochschulabschluss in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen verfügen und ihre Kenntnisse vertiefen möchten um sich auf die Übernahme von Führungspositionen vorzubereiten. Die Studierenden können zwischen vier verschiedenen Vertiefungsrichtungen wählen: Automatisierung, Energietechnik, Medizintechnik und Mikroelektronik. Bewerberinnen und Bewerber, die vorab ein erstes Hochschulstudium im Bereich Elektrotechnik, das 210 ECTS umfasst, abgeschlossen haben, können das Masterstudium in vier Semestern absolvieren. Die Regelstudienzeit erhöht sich auf sechs Semester, wenn ein erster Hochschulabschluss im Umfang von 120 ECTS in einem einschlägigen Fachgebiet vorliegt.

Im Studiengang Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. steht im Fokus, wie Produktionsprozesse möglichst nachhaltig und ressourcenschonend gestaltet werden können. Studierende erwerben Kenntnisse in den Bereichen Zuverlässigkeitstechnik, funktionale Sicherheit, Qualitätsmanagement sowie Betriebswirtschaft und Recht. Angesprochen werden Ingenieurinnen, Ingenieure und technische Führungskräfte. Nach dem Abschluss des auf sechs Semester ausgelegten Studienangebots stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Karriereperspektiven im produzierenden Gewerbe und in der Dienstleistungsbranche offen, beispielsweise als technische Leitung eines Betriebs. Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, technischer Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau sowie einschlägige Berufserfahrung.

Bewerbungen für die beiden Masterstudiengänge Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen sind noch bis zum 15. Januar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung

Weitere Informationen unter:
http://www.fernmaster.de
http://www.zfh.de/master/e-technik
http://www.zfh.de/master/zuverlaessigkeit

zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 22 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.000 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.

