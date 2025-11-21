Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen: Jetzt informieren und berufsbegleitend durchstarten!
Informationsveranstaltung am 28. November 2025
Das Studiengansteam der Hochschule Darmstadt stellt die beiden Fernmasterstudiengänge am 28. November 2025 um 17 Uhr ausführlich im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung vor. Die Studiengangsleiter und Koordinatoren geben Einblicke in den Ablauf des Fernstudiums und beantworten alle wichtigen Fragen rund um die Programme. Die Anmeldung ist über folgenden Link möglich:
https://www.fernmaster.de/news-archiv/news-detail/fernmaster-online-infoabend-1.html
Der Studiengang Elektrotechnik M.Sc. richtet sich an Absolventinnen und Absolventen, die bereits über einen ersten Hochschulabschluss in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen verfügen und ihre Kenntnisse vertiefen möchten um sich auf die Übernahme von Führungspositionen vorzubereiten. Die Studierenden können zwischen vier verschiedenen Vertiefungsrichtungen wählen: Automatisierung, Energietechnik, Medizintechnik und Mikroelektronik. Bewerberinnen und Bewerber, die vorab ein erstes Hochschulstudium im Bereich Elektrotechnik, das 210 ECTS umfasst, abgeschlossen haben, können das Masterstudium in vier Semestern absolvieren. Die Regelstudienzeit erhöht sich auf sechs Semester, wenn ein erster Hochschulabschluss im Umfang von 120 ECTS in einem einschlägigen Fachgebiet vorliegt.
Im Studiengang Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. steht im Fokus, wie Produktionsprozesse möglichst nachhaltig und ressourcenschonend gestaltet werden können. Studierende erwerben Kenntnisse in den Bereichen Zuverlässigkeitstechnik, funktionale Sicherheit, Qualitätsmanagement sowie Betriebswirtschaft und Recht. Angesprochen werden Ingenieurinnen, Ingenieure und technische Führungskräfte. Nach dem Abschluss des auf sechs Semester ausgelegten Studienangebots stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Karriereperspektiven im produzierenden Gewerbe und in der Dienstleistungsbranche offen, beispielsweise als technische Leitung eines Betriebs. Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, technischer Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau sowie einschlägige Berufserfahrung.
Bewerbungen für die beiden Masterstudiengänge Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen sind noch bis zum 15. Januar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung
Weitere Informationen unter:
http://www.fernmaster.de
http://www.zfh.de/master/e-technik
http://www.zfh.de/master/zuverlaessigkeit