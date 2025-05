Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen: Berufliche Chancen ausbauen

Wie funktioniert moderne Energieerzeugung und -verteilung? Wie kann der Einsatz von Ressourcen in Produktionsprozessen nachhaltiger gestaltet werden? Wer sich mit diesen Fragen beruflich beschäftigen möchte, sollte sich die Studiengänge Elektrotechnik M.Sc. und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. der Hochschule Darmstadt näher ansehen. Sie vermitteln technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Managementkompetenzen und eröffnen den Absolventinnen und Absolventen Karriereperspektiven in leitenden Positionen. Die Fernmasterstudiengänge werden von der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Aschaffenburg in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.Alle Interessierten sind dazu eingeladen im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung ammehr über das Studienangebot zu erfahren. Studiengangsleitung und -koordination präsentieren ausführlich die Studiengänge Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen, geben Einblicke in den Ablauf des Fernstudiums und stehen anschließend für alle Fragen zur Verfügung. Die Anmeldung ist über den folgenden Link möglich:Der Studiengang. richtet sich an Absolventinnen und Absolventen, die bereits über einen ersten Hochschulabschluss in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen verfügen und ihre Kenntnisse vertiefen möchten um sich auf die Übernahme von Führungspositionen vorzubereiten. Die Studierenden können zwischen vier verschiedenen Vertiefungsrichtungen wählen: Automatisierung, Energietechnik, Medizintechnik und Mikroelektronik. Bewerberinnen und Bewerber, die vorab ein erstes Hochschulstudium im Bereich Elektrotechnik, das 210 ECTS umfasst, abgeschlossen haben, können das Masterstudium in vier Semestern absolvieren. Die Regelstudienzeit erhöht sich auf sechs Semester, wenn ein erster Hochschulabschluss im Umfang von 120 ECTS in einem einschlägigen Fachgebiet vorliegt.Im Studiengangsteht im Fokus, wie Produktionsprozesse möglichst nachhaltig und ressourcenschonend gestaltet werden können. Studierende erwerben Kenntnisse in den Bereichen Zuverlässigkeitstechnik, funktionale Sicherheit, Qualitätsmanagement sowie Betriebswirtschaft und Recht. Angesprochen werden Ingenieurinnen, Ingenieure und technische Führungskräfte. Nach dem Abschluss des auf sechs Semester ausgelegten Studienangebots stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Karriereperspektiven im produzierenden Gewerbe und in der Dienstleistungsbranche offen, beispielsweise als technische Leitung eines Betriebs. Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, technischer Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau sowie einschlägige Berufserfahrung.Weitere Informationen: