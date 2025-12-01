Kontakt
zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund Konrad-Zuse-Straße 1 56075 Koblenz, Deutschland http://www.zfh.de
Ansprechpartner:in Frau Ann-Christin Komes +49 261 9153835
Die Herausforderung erfolgreich gemeistert

Absolventinnen und Absolventen des MBA-Fernstudienprogramms feiern den Abschluss ihres berufsbegleitenden Studiums

(lifePR) (Bad Ems/Remagen/Koblenz, )
Das am Campus Remagen angebotene MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz lud am 22. November 2025 zum Absolventenball in Bad Ems ein. Rund 50 neue Master of Business Administration folgten der Einladung, begleitet von Familien und Freundinnen/Freunden. Insgesamt 150 Gäste füllten den stimmungsvoll geschmückten Marmorsaal. Das berufsbegleitende MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz wird seit 2003 am Campus Remagen in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.

Studiengangleiter Prof. Dr. Hansen richtete die ersten Grußworte und Glückwünsche an die ehemaligen Studierenden. Ihm folgte der Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Langenbahn. Auch der Leiter des zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund und Vizepräsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Haderlein, ließ es sich nicht nehmen, den anwesenden Absolventinnen und Absolventen zu gratulieren. Alle Redner zollten große Anerkennung für die Anstrengungen eines berufsbegleitenden Masterstudiums und lobten die persönlichen Erfolge der Absolventinnen und Absolventen.

Als Vertreterin der ehemaligen MBA-Studierenden sprach abschließend Carina Wolanewitz. Sie resümierte, dass das berufsbegleitende MBA-Studium durchaus herausfordernd gewesen sei, sich jedoch als der richtige Weg erwiesen habe. Der Absolventenball markiere nicht nur einen Abschluss, sondern auch einen Neuanfang: in neue Projekte, neue Herausforderungen und neue Ziele. Mit dem gewonnenen Wissen und den gesammelten Erfahrungen seien die neuen Master of Business Administrations jedoch bestens darauf vorbereitet, diesen Weg weiterzugehen.

Im weiteren Verlauf ehrten die beiden Studiengangleiter, Prof. Dr. Hansen und Prof. Dr. Mühlencoert, gemeinsam mit Prof. Dr. Haderlein die Absolventen Tom Brucksch und Pascal Enders für besonders gute Leistungen. Beide haben das MBA-Studium in der Fachrichtung Unternehmensführung/Finanzmanagement mit einer 1,2 abgeschlossen. Überbieten konnte dies nur Julien Wansart, der mit einer Abschlussnote von 1,1 in der Vertiefung Leadership als bester Absolvent geehrt wurde.

Das traditionelle Gruppenfoto mit Hüte-Wurf durfte auch beim diesjährigen Absolventenball nicht fehlen. Die dabei entstandene ausgelassene Stimmung übertrug sich auf die Tanzfläche, die sich in diesem Jahr besonders schnell füllte.

Eine Besonderheit des weiterbildenden MBA-Studiengangs ist die Spezialisierungsmöglichkeit durch die individuelle Wahl einer der angebotenen Vertiefungsrichtungen. Die Zulassungsvoraussetzungen ermöglichen zudem eine Aufnahme des berufsbegleitenden Masterstudiums auch ohne Abitur oder ohne Erststudium. Vorherige, abgeschlossene berufliche Weiterbildungen auf DQR Niveau 6 oder 7 können dabei die erforderliche Dauer der Berufspraxis verkürzen. Bewerbungen für einen Studienstart im Sommersemester sind noch bis zum 15. Januar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung

Termine digitaler Infoveranstaltungen sowie weitere Fakten rund um das MBA-Fernstudienprogramm sind auf http://www.mba-fernstudienprogramm.de hinterlegt.

zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 22 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.000 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.

