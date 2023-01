Berufsbegleitend weiterbilden: Studien- und Kursangebote im Bereich Weinwirtschaft und Weinbau

Am Montag, 09. Januar 2023, ab 18:00 Uhr informiert die Hochschule Geisenheim über die berufsbegleitenden Studien- und Kursangebote aus den Bereichen Weinwirtschaft sowie Weinbau und Oenologie. Interessierte können bequem von zuhause oder aus dem Büro teilnehmen unter https://vc-green.hs-gm.de/b/hir-hn7-1cd-es5 Die Studiengangsleitung stellt den berufsbegleitenden Fernstudiengang MBA „Management in der Weinwirtschaft“ vor, den die Hochschule Geisenheim gemeinsam mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund anbietet. Das viersemestrige Studium umfasst Module wie „Personalführung“, „Unternehmensführung in der Weinwirtschaft“, „Digitalisierung in der Weinwirtschaft“ und „Spezielle Strategien der Mikrobiologie und Oenologie“ und richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Branche mit mehrjähriger Berufserfahrung. Eine Bewerbung für einen Studienstart im Sommersemester ist noch bis zum 31.Januar 2023 möglich.Als integriertes berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot hat die Hochschule Geisenheim darüber hinaus im letzten Wintersemester Zertifikatskurse im Themenfeld eingeführt. Im Sommersemester können Interessierte erstmals die Zertifikatskurse Weinbau & Oenologie mit den Modulen „Innovative Strategien im Weinbau“ und „Weinsensorik und Weltweinbau“ sowie den Kurs Marketing in der Weinwirtschaft belegen. Dieser umfasst die Module „Marketingmanagement“ sowie „Logistik und Vertrieb von Wein“. Die Teilnehmenden schließen die ein- bis zweisemestrigen Kurse nach erfolgreicher Prüfung in beiden Teilmodulen mit dem im Markt anerkannten Certificate of Advanced Studies (CAS) ab. Anmeldeschluss für das Sommersemester ist der 15. März 2023.Wer die Angebote unverbindlich ein Semester lang testen möchte, kann auch ein Schnupperstudium absolvieren. Im Schnupperstudium können Interessierte wie reguläre Studierende an den Präsenz- und Online-Vorlesungen des ausgewählten Studienfachs teilnehmen, erhalten Zugang zum elektronischen Lehrbrief und weiteren Inhalten des Moduls auf der digitalen Lernplattform. Die Module sind frei wählbar und stehen in den Semestern, in denen sie auch im regulären Studium angeboten werden, in der Schnuppervariante zur Verfügung. Die Gebühren für das Schnupperstudium von 500 Euro pro Modul werden Teilnehmenden, die sich für ein MBA-Studium oder die Belegung einzelner CAS-Kurse im Rahmen des Studienprogramms, entscheiden, komplett angerechnet.Alle Details zur Veranstaltung: https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/online-infoveranstaltungen-mba-09-01-23 Eine Anmeldung erfolgt für alle Angebote über das zfh unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen:und beim zfh unter