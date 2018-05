Finance, Strategie & Accounting (MBA)

Wer sich berufsbegleitend via Fernstudium zuminweiterqualifizieren möchte, kann sich am Freitag, den 08. Juni an der Hochschule Ludwigshafen ausführlich informieren. Studiengangsleiter, Professor Dr. Werner Hoffmann, stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des Fernstudiums vor und steht für alle Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 17:00 Uhr an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Gebäude E (Postbank) Raum E120, Ernst-Boehe-Straße 15, in 67059 Ludwigshafen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Berufstätige, die bereits die eine Grundlage für ihre Karriere gelegt haben und ihre Kompetenzen gezielt im Bereich Finance, Strategie & Accounting vertiefen möchten, liegen mit diesem Fernstudienangebot richtig. Fachwissen in der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung, im Controlling und der Kapitalanlage verbunden mit kapitalmarktorientierter Rechnungslegung ist in der operativen und Leitungsebene vieler Unternehmen gefragt. Wer darüber hinaus in der Lage ist, Unternehmensstrategien zu entwickeln, zu implementieren und zu überwachen, hat gute Karrierechancen.Management- und Coaching-Fertigkeiten runden das Studienprofil ab, das auf die Anforderungen anspruchsvoller Führungs- und Fachaufgaben vorbereitet.Angesprochen sind Absolventen aller Studienfächer und Branchen. Das Studienangebot richtet sich an Professionals aus technischen, naturwissenschaftlichen und juristischen Funktionen sowie an wirtschaftswissenschaftlich und kaufmännisch Ausgebildete. Wer sich nicht gleich für ein komplettes MBA-Studium entscheiden möchte, kann sich durch einmit individuell ausgesuchten Modulen in bestimmten Bereichen gezielt weiterqualifizieren. Für jedes absolvierte Modul erhalten die Teilnehmer ein Hochschul-zertifikat. Entschließen sie sich später für das MBA-Studium, werden ihre Leistungen und gezahlten Gebühren voll angerechnet. Als Zugangsvoraussetzung gilt nicht nur ein erster Hochschulabschluss – unter bestimmten Voraussetzungen können auch beruflich Qua-lifizierte zum Studium zugelassen werden.Das MBA-Studium ist akkreditiert – die Absolventen erwerben einen international anerkannten Abschluss, der neben vielfältigen Karrieremöglichkeiten auch den Zugang zum höheren Dienst und den Weg zur Promotion eröffnet. Die Hochschule Ludwigshafen bietet das Fernstudium in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) an. Interessierte können sich ab sofort zum kommenden Wintersemester bis 15. Juli bei der ZFH online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen unter www.mba-fsa.de www.zfh.de/mba/finance/ und bei Studiengangsleiter Prof. Dr. Werner Hoffmann ( werner.hoffmann@hs-lu.de ).