Einladung zur Vorstellung unserer Werbelinie für den Katholikentag

An dieDamen und Herrenvon Presse, Hörfunkund Fernsehen 02. Juni 2021Sehr geehrte Damen und Herren,ökumenisch, analog, gesellschaftsrelevant: So planen wir den 102. Deutschen Katholikentag für die Zeit vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart. Er wird die erste Großveranstaltung dieser Art sein, bei der sich Menschen hoffentlich wieder direkt begegnen – nach einer Durststrecke in der Pandemie und einem nahezu vollständig digitalen Ökumenischen Kirchentag.Zur Vorstellung unserer Werbelinie für den Katholikentag, zum Gespräch über Hoffnungen und Erwartungen laden wir Sie sehr herzlich ein. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter des Katholikentags und die gastgebende Diözese Rottenburg-Stuttgart möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich bei einer Pressekonferenz amzu informieren. Sie findet digital statt. Ihre Fragen werden der ZdK-Präsident Prof. Thomas Sternberg, der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, sowie der Kommunikationsdesigner Prof. Rüdiger Quass von Deyen von der Agentur KD1 beantworten. Im zweiten Teil der Pressekonferenz wird Prälat Klaus Krämer, Diözesanbeauftragter für den Katholikentag, von den Vorbereitung der Diözese auf den Mai 2022 berichten.Bitte melden Sie sich bis spätestens, Montag, 7. Juni, unter presse@katholikentag.de an. Sie erhalten nach Ihrer Akkreditierung einen Zugangslink zur Pressekonferenz. Am 10. Juni halten wir für Sie auch eine digitale Pressemappe zum Katholikentag 2022 bereit.Wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.Mit freundlichen GrüßenBritta BaasPressesprecherindes Deutschen Katholikentags 2022Diese Presseeinladung wird zeitgleich vom Katholikentag, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der Diözese Rottenburg-Stuttgart versandt. Wir bitten mögliche Doppelsendungen zu entschuldigen.