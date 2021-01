Das Leben genießen - mit den exklusiven Neuheiten der ZEBRA Kollektion

Unter dem Motto „Das Leben genießen“ startet ZEBRA mit der neuen Kollektion in die Outdoorsaison 2021. Exklusive Neuheiten der greenline-Kollektion, neue komfortable Loungemöbel, stilvolle Tische und die neue Designlinie „ZEBRA pure“ lassen die Vorfreude auf den Sommer steigen.



ZEBRA pure – neue Designlinie, klar und ausdrucksstark



Klare Linien und ein überlegter Materialmix zeichnen die neue Serie ZEBRA pure aus. ZEBRA pure ist die perfekte Verbindung reiner Formen und erstklassiger Materialien gepaart mit Funktionalität und einzigartiger Qualität für höchste Ansprüche.



Die Designlinie steht für ausdrucksvolle und eigenständige Designs,



die durch eine klare Linienführung bestechen. Die komfortablen Loungemöbel und hochwertigen Outdoortische der Kollektion setzen ein Statement im Garten oder auf der Terrasse: unverfälscht, ehrlich und mit einem Hauch von Luxus.



ZEBRA pure: Pollux Lounge – Wohnzimmerflair auf der Terrasse



Die neue Pollux Lounge verwandelt jeden Garten in ein stilvolles Freiluftwohnzimmer. Mit ihrem individuellen Charakter setzt sie ein klares Statement. Pollux zeichnet sich durch klare Formen aus und überzeugt mit erstklassigen Materialien sowie einzigartiger Qualität. Ein Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in „graphite“ umflochten von hochwertigem Rope bietet den Rahmen für die Sitz- und Rückenkissen aus hochwertigem, wasserdichtem Sunny-Guard-Gewebe. Ein Untergestell aus gebürstetem Teakholz bildet einen harmonischen Kontrast zu dem dunklen Grauton des Rahmens. Die Lounge besteht aus verschiedenen Modulen, die individuell miteinander kombiniert werden können. Je nach Platz lässt sich die 3-Sitzer Lounge mit dem Pollux Loungesessel oder dem Pollux Casual Sessel sowie dem Pollux Lounge Daybed kombinieren. Der Pollux Lounge Casual Sessel zeichnet sich im Vergleich zum Pollux Loungesessel durch eine breitere Sitzfläche sowie eine höhere Rückenlehne aus. Eine leicht nach hinten geneigte Rückenlehne sorgt für hohen Komfort und eine entspannte Sitzposition. In Kombination mit dem passenden Hocker wird der Pollux Casual Sessel zum absoluten Lieblingsplatz im Garten. Das Pollux Lounge Daybed rundet die neue Pollux Serie ab und ist durch die komfortable Rückenverstellung der perfekte Ort für entspannte Tagträumereien. Passende Kaffeetische wahlweise aus HPL oder Teak sind ebenfalls erhältlich und komplettieren die Serie.



ZEBRA pure: Unyx Tisch mit HPL-Tischplatte und Alu-Gestell



Der beliebte Klassiker Unyx erscheint in der Kollektion 2021 mit einer Tischplatte aus HPL. In Kombination mit einem stabilen Bügelgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium entsteht ein moderner Look, der aufgrund der Farbtöne von Tischplatte („volcanic stone“) und Aluminumgestell („graphite“) edel anmutet. Mit seinen Abmessungen von 220 cm x 100 cm bietet der Tisch Platz für sechs Personen.



Greenline by ZEBRA: Quadux Alu – quadratisch, praktisch, leicht



Die beliebte Serie Quadux erhält ein neues Gesicht: der greenline-Tisch aus recyceltem Teak erscheint nun mit einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die quadratische Tischplatte aus recyceltem Teakholz besitzt eine leicht abgeschrägte Kante, wodurch der Tisch elegant wirkt. In der Mitte des Tischs befindet sich eine eingelassene Edelstahlplatte, die herausnehmbar ist und durch einen zusätzlich erhältlichen Sektkühler und Flaschenhalter ersetzt werden kann. Das U-förmige Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in dem Farbton „graphite“ verleiht dem Tisch Stabilität und bietet besonders viel Beinfreiheit. Mit einer Seitenlänge von je 1,40 Meter bietet Quadux Alu Raum für bis zu acht Personen. Passend zum Tisch sind auch ein Sessel und eine Bank erhältlich.



Park Lounge – luxuriös, geradlinig und hoch flexibel



Die neue Park Lounge zaubert exklusiven Wohnkomfort in den Outdoorbereich und bereichert jede Terrasse mit einem elegant anmutenden Farbspiel aus warmem Teakholz und modernem Grau. Ein Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Teakholz kombiniert mit Rückenlehnen aus grauem Rope-Gewebe bildet den Rahmen für die gemütlichen Sitz- und Rückenkissen aus hochwertigem, UV-beständigen Sunproof-Gewebe. Der Park Lounge Kaffeetisch basiert auf demselben Aluminiumgestell in der Farbe “graphite“ und trägt eine Tischplatte aus Teak.



Die Parklounge besteht aus verschiedenen Modulen, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Als besonderes Highlight sind runde Armlehnen erhältlich, die den exklusiven Charakter der Lounge unterstreichen.



Alle ZEBRA-Möbel sind mit der aktuellen ZEBRA-Kollektion im ausgesuchten Möbel- und Gartenfachhandel erhältlich.



Produktdetails



Pollux Lounge



Pollux Lounge 3-Sitzer, W 210 x D 67 x H 78, SH 43 (UVP 1.999 €)



Pollux Lounge 1-Sitzer, W 81 x D 67 x H 78, SH 43 (UVP 899€)



Pollux Lounge Daybed, W 139 x D 215 x H 91, SH 43, inkl. 2 x Pollux Rückenkissen 55 x 55 & 2 x Pollux Dekokissen 50 x 30 (UVP 3.499 €)



Pollux Lounge Casual Sessel, W 86 x D 87 x H 95, SH 37, inkl. Pollux Seitenkissen 50 x 30 (UVP 1.199 €)



Pollux Lounge Casual Hocker, W 83 x D 48 x H 44, SH 38 (UVP 349 €)



Pollux Lounge Hexa Kaffeetisch, HPL, W 79 x D 90 x H 45 (UVP 559 €)



Pollux Lounge Hexa Kaffeetisch, Teak, W 59 x D 67 x H 37.5 (UVP 399 €)



Unyx Tisch HPL



Aluminium pulverbeschichtet (graphite), HPL (volcanic stone),



W 220 x D 100 x H 75, LH 68 (UVP 1.999 €)



Quadux Alu



Quadux Alu Tisch, pulverbeschichtetes Aluminium „graphite“, recyceltes Teak, gebürstet, W 140 x D 140 x H 75, LH 68 (UVP 2.299 €)



Quadux Sektkühler, W 40 x D 40 x H 10 (UVP 269 €)



Quadux Flaschenhalter, W 31 x D 13 x H 7.5 (UVP 59 €)



Quadux Alu Bank, pulverbeschichtetes Aluminium „graphite“, recyceltes Teak, gebürstet, W 140 x D 45 x H 43 (UVP 999 €)



Quadux Alu Rückenlehne, Aluminium pulverbeschichtet „graphite“, wasserdichtes Tuvatextil-Gewebe turmalin grey, W 140 x D 10 x H 42 (UVP 699 €)



Quadux Alu Sitzkissen, wasserdichtes Tuvatextil-Gewebe, turmalin grey, W 37 x D 37



(UVP 89 €)



Quadux Alu Sessel, Aluminium, pulverbeschichtet, „graphite“, recyceltes Teak, wasserdichtes Tuvatextil-Gewebe turmalin grey W 58 x D 59 x H 85, SH 47 (UVP 439 €)



Park Lounge



Park Lounge 2-Sitzer, Aluminium, pulverbeschichtet „graphite“, Teak, Sunproof Fontelina „sutton grey“ Rope-Rückenlehne anthrazit, W 190.5 x D 80 x H 64.5, SH 22 (UVP 1.449 €)



Park Lounge 1-Sitzer, Aluminium, pulverbeschichtet „graphite“, Teak, Sunproof Fontelina „sutton grey“,Rope-Rückenlehne anthrazit, W 80 x D 80 x H 64.5, SH 22 (UVP 699 €)



Park Lounge Ecke, Aluminium, pulverbeschichtet „graphite“, Teak, Sunproof Fontelina „sutton grey“, Rope-Rückenlehne anthrazit, W 80 x D 80 x H 64.5, SH 22 (UVP 799 €)



Park Lounge Kaffeetisch, Aluminium, pulverbeschichtet „graphite“, Teak, W 140 x D 66.5 x H 36 (UVP 599 €)



Park Lounge Armlehne mit Kissen, Aluminium, pulverbeschichtet „graphite“, Sunproof Fontelina „sutton grey“ (UVP 119 €)



Park Lounge Dekokissen,,Sunproof Fontelina, sutton red (UVP 25 €)

