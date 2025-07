Tarrés gewinnt mit der Ténéré 700 Rally die neue Adventure Ultimate-Klasse bei den Red Bull Romaniacs 2025

Yamaha Markenbotschafter und weltbekannter Extrem-Enduro-Fahrer Pol Tarrés hat bei den Red Bull Romaniacs 2025 den Sieg in der neu eingeführten Adventure Ultimate-Klasse errungen – und das mit einer beeindruckenden Leistung auf seiner Ténéré 700 Rally, die ihn praktisch unaufhaltsam machte.



Die alljährliche Red Bull Romaniacs gilt als eines der härtesten Hard-Enduro-Rennen der Welt. Sie fordert Fahrer und Maschinen auf höchstem Niveau heraus – mit Strecken, die von urbanen Hindernisparcours bis hin zu extrem anspruchsvollem, natürlichem Gelände reichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat sich die Veranstaltung weltweit einen Ruf als ultimative Herausforderung im Offroad-Motorradsport erarbeitet und zieht jedes Jahr Fahrer aller Leistungsklassen an – vom Einsteiger bis zum Profi. Pol Tarrés, bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Hard-Enduro- und Trial-Sport, sicherte sich den Sieg in diesem Jahr mit über drei Minuten Vorsprung – eine herausragende Leistung, insbesondere vor dem Hintergrund seiner vorangegangenen Verletzungen.



Tarrés, der für Yamaha Motor Europe und das Trece Racing Society Team antritt, dominierte auch bereits das Prolog-Rennen zu Beginn der Woche – und machte von Anfang an klar, dass sein Ziel der Gesamtsieg bei diesem prestigeträchtigen Event ist.



Seinen ersten Auftritt bei den Red Bull Romaniacs hatte Tarrés 2021, als er mit der Ténéré 700 Geschichte schrieb: Er war der erste Fahrer, der die Bronze-Klasse auf einem Zweizylinder-Motorrad absolvierte. Nach verletzungsbedingten Rückschlägen in den Jahren 2022 und 2023 schaffte er 2024 erneut Historisches – diesmal als erster Fahrer, der die Silber-Klasse auf einem Adventure-Bike erfolgreich beenden konnte.



Trotz seiner dominanten Führung in der neuen Adventure Ultimate-Klasse blieb Tarrés von technischen Rückschlägen nicht verschont. Am zweiten Renntag brach ihm der Schalthebel, was ihn dazu zwang, die Gänge manuell mit der Hand zu wechseln – dennoch hielt er seine Gesamtführung und beendete die Etappe mit nur zwei Sekunden Rückstand auf den Tagessieger. Am vierten und letzten Renntag legte Tarrés eine Zeit von 2 Stunden, 48 Minuten und 26 Sekunden hin – der Sieg in der Adventure Ultimate-Klasse war ihm damit nicht mehr zu nehmen.



Mit auf dem Podium stand auch sein Markenkollege Dawid Szczotka, ebenfalls auf einer Ténéré 700 unterwegs.



„Als erster Sieger der neuen Adventure Ultimate-Klasse bei den Red Bull Romaniacs in die Geschichte einzugehen, ist ein unglaubliches Gefühl. Nach fünf Jahren Teilnahme bedeutet mir dieser Erfolg ganz besonders viel. Ich bin sehr stolz auf mein Team und Yamaha Motor Europe – gemeinsam verwirklichen wir Träume. Die Ténéré 700 hat während des gesamten Rennens perfekt funktioniert. Ein kleiner Sturz führte leider zu einem gebrochenen Schalthebel, aber ich habe das Beste daraus gemacht und den Tag dennoch stark beendet. Dieser Sieg ist das Ergebnis harter Arbeit – und nun ist der Traum endlich Realität geworden. Jeder hat bis zum Schluss alles gegeben, umso stolzer bin ich, dass ich unter diesen Bedingungen gewinnen konnte.“ — Pol Tarrés



Auch der deutsche Yamaha Markenbotschafter Kevin Gallas, Gewinner der Bronze-Klasse 2024, war mit hohen Erwartungen in das Rennen gestartet und lag am dritten Renntag auf aussichtsreicher zweiter Gesamtposition, als ihn ein schwerer Rückschlag traf: Bei einem unglücklichen Sturz zog sich Gallas einen Kreuzbandriss zu – das vorzeitige Aus bedeutete das Ende seiner Titelverteidigung.



Gallas ist kein Unbekannter in der Szene. Als ehemaliger SuperEnduro-Junioren Weltmeister und erfahrener Enduro-Profi gilt er als einer der vielseitigsten deutschen Fahrer. Bekannt für seine spektakuläre Fahrweise und starke Technik, hatte er sich in den letzten Jahren international etabliert. Der Ausfall ist umso bedauerlicher, da Gallas in diesem Jahr als einer der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg in der Bronze-Klasse gehandelt wurde und weitere Rally Pläne hatte. Das gesamte Team von Yamaha wünscht ihm nun eine schnelle Genesung.

