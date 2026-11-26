Zwischen Würfelglück und Tanzvergnügen - Eine Silvesternacht voller Überraschungen im Las Vegas-Stil
Das Wunderland Kalkar feiert den Jahreswechsel
Glanz, Glamour und Winterzauber
Am Spieltisch gehört eine Portion Glück dazu. Wer die Regeln noch nicht kennt, kann sich an den Casino-Stationen mit Unterstützung eines Croupiers mit den Spielen vertraut machen. So wird aus Neugier schnell Begeisterung. Mal zuschauen, mal selbst die Karten aufnehmen, das eigene Können unter Beweis stellen und sehen, wohin der nächste Zug führt. Bei „Viva Las Vegas“ gehört das Mitmachen einfach dazu - am besten mit einem guten Blatt auf der Hand!
Auch musikalisch nimmt die Nacht an Fahrt auf. Eine Liveband und ein DJ bringen die Tanzfläche in Schwung, Gläser klirren, Lachen liegt in der Luft - und nach und nach wird aus dem festlichen Auftakt eine fröhliche Party. Das Galaabend-Ticket ermöglicht den Auftakt mit einem leckeren Buffet. Das Silvesterparty-Abendticket führt direkt ins nächtliche Geschehen. Bei beiden Varianten gehören eine Fotostation, Casino-Spaß sowie eine Auswahl an Getränken zum Programm.
Wer den Jahreswechsel nicht nur für eine Nacht ins Wunderland Kalkar verlegen möchte, kann den Aufenthalt um ein paar winterliche Erlebnisse verlängern. Vielleicht geht es mit dem Bollerwagen hinaus in die Winterluft, Kakao oder Glühwein in der Hand, der für rote Wangen sorgt. Später werden beim Tanzkurs neue Schritte ausprobiert, beim Bingo wird mitgefiebert und bei einer Cocktailstunde angestoßen. Auch Live-Entertainment gehört dazu. Wenn es dunkel wird, verwandelt „Wunderlight Kalkar“ den Freizeitpark mit leuchtenden Inszenierungen in eine stimmungsvolle Winterkulisse.
Das neue Jahr kann getrost kommen - mit einer Extraportion Glamour und viel Abwechslung im Gepäck! Informationen zum Programm und zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.wunderlandkalkar.eu/silvester
Zusätzliche Informationen und Buchung
Die Silvesterveranstaltung „Viva Las Vegas“ findet am 31. Dezember 2026 im Wunderland Kalkar statt.
Für den Abend stehen verschiedene Ticketvarianten zur Verfügung. Gäste können wählen zwischen
• dem Silvesterparty-Abendticket inkl. Buffet, Getränke und Entertainment (135 €/ab 18.00 Uhr)
• dem Silvesterparty-Abendticket inkl. Getränke und Entertainment (85 €/ab 21.00 Uhr)
Zum Silvesterprogramm gehören unter anderem Casino-Stationen, eine Fotostation, Livemusik, ein DJ und ein großes Feuerwerk.
Für einen Kurzurlaub stehen zwei- und dreitägige Hotelpakete zur Auswahl. Sie beinhalten Übernachtung, Speisen und Getränke, das Entertainment- und Freizeitprogramm, Workshops sowie die Silvesterveranstaltung.
https://www.wunderlandkalkar.eu/silvester