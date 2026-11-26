Am Spieltisch gehört eine Portion Glück dazu. Wer die Regeln noch nicht kennt, kann sich an denmit Unterstützung eines Croupiers mit den Spielen vertraut machen. So wird aus Neugier schnell Begeisterung. Mal zuschauen, mal selbst die Karten aufnehmen, das eigene Können unter Beweis stellen und sehen, wohin der nächste Zug führt. Bei „Viva Las Vegas“ gehört das Mitmachen einfach dazu - am besten mit einem guten Blatt auf der Hand!Auch musikalisch nimmt die Nacht an Fahrt auf. Einebringen die Tanzfläche in Schwung, Gläser klirren, Lachen liegt in der Luft - und nach und nach wird aus dem festlichen Auftakt eine fröhliche Party.Wer den Jahreswechselins Wunderland Kalkar verlegen möchte, kann den Aufenthalt um ein paar winterliche Erlebnisse verlängern. Vielleicht geht es mit dem Bollerwagen hinaus in die Winterluft, Kakao oder Glühwein in der Hand, der für rote Wangen sorgt. Später werden beim Tanzkurs neue Schritte ausprobiert, beim Bingo wird mitgefiebert und bei einer Cocktailstunde angestoßen. Auch Live-Entertainment gehört dazu. Wenn es dunkel wird, verwandelt „Wunderlight Kalkar“ den Freizeitpark mit leuchtenden Inszenierungen in eine stimmungsvolle Winterkulisse.Das neue Jahr kann getrost kommen - mit einer Extraportion Glamour und viel Abwechslung im Gepäck!Zum Silvesterprogramm gehören unter anderem Casino-Stationen, eine Fotostation, Livemusik, ein DJ und ein großes Feuerwerk.Für einenstehenzur Auswahl. Sie beinhalten Übernachtung, Speisen und Getränke, das Entertainment- und Freizeitprogramm, Workshops sowie die Silvesterveranstaltung.