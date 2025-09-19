Wo Besucher zu Entdeckern werden

Der Gameboy, Comics, Puppen und Actionfiguren für die Jüngeren – Porzellan, Möbel, Schallplatten und Bücher für die ältere Generation. Das Angebot reicht von Second-Hand-Ware über Vintage-Styles bis hin zu Retro-Unikaten. Der Mega-Trödelmarkt im Wunderland Kalkar hat sich mittlerweile etabliert und steht für Sammelleidenschaft und Einzigartigkeit. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, kommt genau hierhin. Natürlich gehört auch ein wenig Feilschen dazu, schließlich will ein gutes Schnäppchen wohlverdient sein.
Im Gastronomiebereich des Wunderland Kalkar können vor und nach dem Stöbern Kaffee, Erfrischungsgetränke und leckere Snacks käuflich erworben werden. Mit passender Musikuntermalung macht die kleine Pause zwischendurch gleich doppelt so viel Spaß.
Der Termin für den nächsten MEGA-TRÖDELMARKT steht übrigens schon fest: Am 7. und 8. Februar 2026 wird die Eventlocation im Wunderland Kalkar erneut zum Trödelparadies.
Öffnungszeiten:
- Samstag, 4. Oktober und Sonntag, 5. Oktober 2025
- von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
- 5 € pro Person
- Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt
- Parken kostenlos
Wunderland Kalkar
Griether Straße 110-120
47546 Kalkar
(Hinweis: Die meisten Aussteller präferieren Barzahlung am Stand. Ausstellerstände können noch gebucht werden.)
Weitere Informationen zum Trödelmarkt unter:
www.donevents.nl
www.DonFlohmarkte.de