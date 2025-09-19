Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036334

Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland http://www.wunderlandkalkar.eu
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
Logo der Firma Wunderland Kalkar

Wo Besucher zu Entdeckern werden

MEGA-TRÖDELMARKT am 4. und 5. Oktober wieder im Wunderland Kalkar

(lifePR) (Kalkar, )
Ein wenig den Trubel des Alltags hinter sich lassen, einzigartige Schätze mit persönlicher Geschichte durchstöbern oder die besondere nostalgische Atmosphäre genießen… Der Besuch des MegaTrödelmarktes im Wunderland Kalkar macht jede(n) auf seine ganz eigene Weise glücklich. Perfekt wird der Tag jedoch, wenn ein oder mehrere besondere Fundstücke den Heimweg mit antreten. Egal ob gezielt gesucht oder per Zufall in die Hände gefallen - am Samstag, dem 4. Oktober und Sonntag, dem 5. Oktober 2025 dürften von jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr wieder so einige „Snuffelmarkt“-Besucher zu großen Entdeckern werden. Dafür sorgen über 400 deutsche und niederländische Aussteller.

Der Gameboy, Comics, Puppen und Actionfiguren für die Jüngeren – Porzellan, Möbel, Schallplatten und Bücher für die ältere Generation. Das Angebot reicht von Second-Hand-Ware über Vintage-Styles bis hin zu Retro-Unikaten. Der Mega-Trödelmarkt im Wunderland Kalkar hat sich mittlerweile etabliert und steht für Sammelleidenschaft und Einzigartigkeit. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, kommt genau hierhin. Natürlich gehört auch ein wenig Feilschen dazu, schließlich will ein gutes Schnäppchen wohlverdient sein.

Im Gastronomiebereich des Wunderland Kalkar können vor und nach dem Stöbern Kaffee, Erfrischungsgetränke und leckere Snacks käuflich erworben werden. Mit passender Musikuntermalung macht die kleine Pause zwischendurch gleich doppelt so viel Spaß.

Der Termin für den nächsten MEGA-TRÖDELMARKT steht übrigens schon fest: Am 7. und 8. Februar 2026 wird die Eventlocation im Wunderland Kalkar erneut zum Trödelparadies.

Öffnungszeiten:
  • Samstag, 4. Oktober und Sonntag, 5. Oktober 2025
  • von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Eintrittspreis zum Markt:
  • 5 € pro Person
  • Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt
  • Parken kostenlos
Ort:
Wunderland Kalkar
Griether Straße 110-120
47546 Kalkar

(Hinweis: Die meisten Aussteller präferieren Barzahlung am Stand. Ausstellerstände können noch gebucht werden.)

Weitere Informationen zum Trödelmarkt unter:
www.donevents.nl
www.DonFlohmarkte.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.