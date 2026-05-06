Vorhang auf für Wunderland On Wheels – Charity-Event beschert Kids am 30. Mai wieder den ganz großen Auftritt

Sie rollen Jahr für Jahr – und doch macht das Herz jedes Mal wieder einen Freudenhüpfer beim Anblick der chromblitzenden Powerboliden: Das Charity-Event Wunderland On Wheels (WOW) sorgt auch 2026 wieder dafür, dass mehr als 100 Kinder am Samstag, dem 30. Mai ihren ganz großen Auftritt haben. Die Bühne: Der Niederrhein. Die Protagonisten: Teils schwer krebs- bzw. herzkrank oder körperlich/ geistig behinderte Kinder und ihre Geschwister in 100 Trucks samt Begleitfahrzeugen. Freudestrahlend thronen sie im Führerhaus hoch oben über allen anderen und dürfen sich stolz von den unzähligen Zuschauern am Wegesrand bejubeln und beklatschen lassen. Das Schöne: Dieses Stück schreibt das Leben – und beschert allen Beteiligten für einige Stunden etwas Leichtigkeit. Bei der LKW-Ausfahrt und auch beim dazugehörigen WOWFestival. Doch bis am Abend der sprichwörtliche „Vorhang fällt“, entfaltet sich noch ein ganzes Programm voller unvergesslicher Eindrücke.



Wie immer war der WOW-Run auch in diesem Jahr nach einer Minute sofort ausgebucht. Seit WOW vor 11 Jahren ins Leben gerufen wurde, haben bereits viele Kinder die Möglichkeit bekommen, an der Seite professioneller LKW-Fahrer mitzufahren. Von Anfang an stand eine klare Idee im Mittelpunkt: Momente zu schaffen, die bleiben. Denn es geht um mehr als nur eine Fahrt – es geht darum, einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, Freude zu schenken und neue Zuversicht zu geben. Den Kindern, aber auch allen beteiligten Erwachsenen. Schließlich haben die es nicht minder schwer. Genau das macht WOW bis heute so besonders. Dank vieler engagierter Helfer und Unterstützer konnte sich das Event über Jahre entwickeln und weit über die Region hinaus bekannt werden.



In Gedanken immer dabei



Schon in der Vorbereitung zeigt sich, wie viel Einsatz dahintersteckt. Entlang der Strecke gestalten Städte und Orte den Tag auf ihre eigene Weise: mit Fahnen, Feuerwehraktionen, Musik, Vereinsbeiträgen oder kleinen Grillständen am Straßenrand. Besucher sind oft eingeladen, mitzumachen - dabei werden auch Spenden durch den Verkauf von Essen und Getränken gesammelt.



Es ist schon imposant, wenn so ein langer Konvoi durch die Lande zieht. Dabei sind nicht nur die Trucks teils mit Airbrushmotiven verziert oder sind blitzblank poliert – viele haben Kuscheltiere und Banner am Führerhaus befestigt, andere Mini-LKW´s auf dem Schlepper. Wenn dann alle Kids gleichzeitig in ein Hupkonzert einstimmen, ist das Bild perfekt. Zusammengearbeitet wird mit der „Kinderkrebsklinik e.V.“ aus Düsseldorf, der Stiftung Noah4All und ähnlichen Institutionen aus der Umgebung. Sie entscheiden am Tag selbst, ob die Kids fit genug sind, um zu fahren. Für ausreichend Pausen zwischen den Stationen ist darüber hinaus gesorgt.



Selbstverständlich wird bei der Fahrt durch die deutsch-niederländische Landschaft auch all jener gedacht, die leider nicht mehr mitfahren können. Schwarze Bänder an den LKW-Spiegeln flattern bei der Fahrt kraftvoll im Wind und geben den Verstorbenen ihren Platz - ganz selbstverständlich mitten unter allen anderen.



Echte Festivalstimmung für alle



Nach dem Trucker-Run geht’s schwungvoll weiter: Die teilnehmenden Kinder und Eltern steigen in die fröhlich bimmelnde Bahn und fahren direkt zum Trucker-Festival auf dem Wunderland-Gelände. Von 10 bis 18 Uhr wartet dort auf jeden, der Interesse hat, bei freiem Eintritt ein bunter Mix aus Spaß und Erlebnissen – mit Hüpfburgen in der Halle und einem lebendigen Außengelände, Gastronomie und echter Festivalstimmung. Damit es für die Run-Kinder nicht zu anstrengend wird, erhalten sie einen Gutschein für den Besuch im Wunderland Kalkar Freizeitpark an einem Tag ihrer Wahl. Zusätzlich bekommt jedes Kind einen Rucksack randvoll gefüllt mit gesponserten Überraschungen diverser Unternehmen.



Knapp 500 eindrucksvolle Power-Boliden mit spektakulären Airbrushmotiven sorgen für Staunen, während um 15 Uhr die Spenden feierlich übergeben werden, gefolgt von der Kür des „schönsten Trucks“ auf der großen Bühne. Am Nachmittag und frühen Abend steht vor allem eines im Mittelpunkt: Geselligkeit und gemeinsames Feiern.



Durch die teilnehmenden LKW-Gruppen, ihre Fahrer und die dazugehörigen Firmen kommen zahlreiche Spenden für die Stiftung Noah4All und den Verein „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf zusammen. Organisiert wird das Ganze von vielen engagierten Partnern und Sponsoren.



Das Trucker-Festival kann bereits ab 10.00 Uhr morgens bis abends 18.00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. Externe können Tickets für den Wunderland Kalkar Freizeitpark online oder an der Kasse erwerben.



Die Route



Projektmanager Leon Westerhof freut sich bereits, die Kolonne am 30. Mai anführen zu dürfen. Diese startet pünktlich um 9.30 Uhr in 10er-Gruppen ab dem Wunderland Kalkar. Es geht über Grieth, Emmerich, Netterden (NL), ´s-Heerenberg (NL), zurück über die Emmericher Rheinbrücke, Grieth, Wissel, Kalkar, Hönnepel, um letztendlich wieder im Wunderland Kalkar einzufahren.



◦ Grieth: Ankunft ca. 9.35 Uhr und ca. 13.00 Uhr

◦ Emmericher Rheinpromenade: Ankunft ca. 10.00 Uhr

Die Kolonne ist bereits aus der Ferne auf der gegenüberliegenden Rheinseite und auf der Emmericher Rheinbrücke zu sehen.

◦ Netterden: Ankunft ca. 10.50 Uhr (mit 40-minütiger Pause), Abfahrt ca. 11.30 Uhr

◦ `s-Heerenberger Innenstadt: Ankunft ca. 12.00 Uhr

◦ Wissel: Ankunft ca. 13.15 Uhr

◦ Kalkar: Ankunft ca.13.25 Uhr

◦ Hönnepel: Ankunft ca. 13.45 Uhr

◦ Wunderland Kalkar: Ankunft ca. 13.50 Uhr

Einfahrt auf das Gelände. Kernie begrüßt die großen und kleinen Trucker.



Schirmherrin der Veranstaltung ist Alexandra Schacky, Bürgermeisterin der Stadt Kalkar.



Rahmendaten

Wunderland On Wheels

Trucker-Run: um 9.30 Uhr ab Wunderland Kalkar

Festival: von 10.00 - 18.00 Uhr



-Eintritt für Besucher frei-



Veranstaltungsort:

Wunderland Kalkar

Griether Str. 110-120

47546 Kalkar

(lifePR) (