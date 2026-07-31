Viva Las Vegas – Wunderland Kalkar lädt zur glamourösen Silvesternacht ein
Abendtickets und Übernachtungen mit 20 Prozent Frühbucherrabatt
Ein Abend wie in der Casino-Metropole
Wenn sich am 31. Dezember die Türen öffnen, beginnt eine Silvesternacht ganz im Stil von Las Vegas. Elegante Dekorationen, funkelnde Lichter und ein festliches Ambiente bilden die Kulisse für einen besonderen Jahreswechsel. Gäste können zwischen einem Abendticket inklusive Buffet, Getränken und Entertainment oder einem Abendticket mit All-Inclusive-Getränken wählen. Musik, Tanz, LiveEntertainment und ein gemeinsamer Countdown mit großem Feuerwerk sorgen dafür, dass der Start ins neue Jahr lange in Erinnerung bleibt.
Mehr als eine Silvesterparty
Wer das Las-Vegas-Gefühl nicht nur für einen Abend erleben möchte, macht aus Silvester einfach einen Kurzurlaub. Die zwei- oder dreitägigen Hotelarrangements bieten neben Übernachtung sowie Speisen und Getränken ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das die Festtage zu einem besonderen Erlebnis macht. Gemeinsame Aktivitäten, Workshops und winterliche Highlights sorgen bereits tagsüber für beste Unterhaltung, bevor am Abend das glamouröse Silvesterprogramm seinen Höhepunkt erreicht. So entsteht eine entspannte Auszeit, bei der sich die Gäste um nichts kümmern müssen und den Jahreswechsel in vollen Zügen genießen können.
Das Silvestererlebnis kann ab sofort unter www.wunderlandkalkar.eu/silvester gebucht werden.
Der 20-prozentige Frühbucherrabatt gilt bis zum 30. August und wird sowohl auf Hotelarrangements als auch auf Abendtickets gewährt.