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Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
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Viva Las Vegas – Wunderland Kalkar lädt zur glamourösen Silvesternacht ein

Abendtickets und Übernachtungen mit 20 Prozent Frühbucherrabatt

(lifePR) (Kalkar, )
Mit dem neuen Motto „Viva Las Vegas – Die größte Nacht des Jahres wartet.“ verwandelt sich das Wunderland Kalkar zum Jahreswechsel 2026/2027 in eine festliche Welt voller Glamour, Entertainment und Casino-Flair. Gäste erwartet eine stilvolle Silvesterveranstaltung, die Genuss, Unterhaltung und ein rundum sorgloses All-Inclusive-Erlebnis miteinander verbindet.

Ein Abend wie in der Casino-Metropole

Wenn sich am 31. Dezember die Türen öffnen, beginnt eine Silvesternacht ganz im Stil von Las Vegas. Elegante Dekorationen, funkelnde Lichter und ein festliches Ambiente bilden die Kulisse für einen besonderen Jahreswechsel. Gäste können zwischen einem Abendticket inklusive Buffet, Getränken und Entertainment oder einem Abendticket mit All-Inclusive-Getränken wählen. Musik, Tanz, LiveEntertainment und ein gemeinsamer Countdown mit großem Feuerwerk sorgen dafür, dass der Start ins neue Jahr lange in Erinnerung bleibt.

Mehr als eine Silvesterparty

Wer das Las-Vegas-Gefühl nicht nur für einen Abend erleben möchte, macht aus Silvester einfach einen Kurzurlaub. Die zwei- oder dreitägigen Hotelarrangements bieten neben Übernachtung sowie Speisen und Getränken ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das die Festtage zu einem besonderen Erlebnis macht. Gemeinsame Aktivitäten, Workshops und winterliche Highlights sorgen bereits tagsüber für beste Unterhaltung, bevor am Abend das glamouröse Silvesterprogramm seinen Höhepunkt erreicht. So entsteht eine entspannte Auszeit, bei der sich die Gäste um nichts kümmern müssen und den Jahreswechsel in vollen Zügen genießen können.

Das Silvestererlebnis kann ab sofort unter www.wunderlandkalkar.eu/silvester gebucht werden.

Der 20-prozentige Frühbucherrabatt gilt bis zum 30. August und wird sowohl auf Hotelarrangements als auch auf Abendtickets gewährt.

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