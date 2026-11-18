USEDMA 2027 bringt Neu- und Gebrauchtmaschinenbranche wieder zusammen
Grenzüberschreitende Fachplattform für Technik, Handel und Praxisanwendungen am 23. und 24. Juni im Wunderland Kalkar
Ziel ist es, ein praxisnahes und marktgerechtes Angebot für ein vielseitiges technisches Fachpublikum zu schaffen und den Austausch innerhalb der Maschinen- und Anlagenbranche gezielt zu fördern. Hierbei stehen Begutachten, Testen und Verhandeln ganz klar im Fokus. Für beide Seiten eröffnet sich zudem die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu vertiefen und neue Chancen auf unterschiedlichsten Märkten zu nutzen. Aufgrund ihrer Lage im deutsch-niederländischen Grenzgebiet spricht die USEDMA gezielt ein internationales Publikum an und schafft den Rahmen für Geschäftsabschlüsse.
Die Messe richtet sich mit ihrer Diversität von Maschinen und Ersatzteilen an Unternehmen und Entscheider aus Industrie, Bau, Landtechnik sowie angrenzenden Bereichen wie Logistik, Lagertechnik und Verarbeitung. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Lösungen, wirtschaftlicher Werterhalt von Maschinen sowie ein zunehmend relevanter, ressourcenschonender Einsatz von Technik. Neben etablierten Gebrauchtmaschinen werden auch neue Anlagen und Geräte präsentiert, die insbesondere auf Effizienz und Prozessoptimierung ausgelegt sind. Bei Bedarf können bei einigen Ausstellern auf Anfrage auch Anlagen beschafft werden.
Wo Technik im Einsatz überzeugt
Ein zentrales Merkmal der USEDMA ist ihr anwendungsorientiertes Konzept: Auf dem großzügigen Ausstellungs- und Testgelände können Maschinen und Geräte unter realen Bedingungen vorgeführt und erprobt werden. Diese Möglichkeit schafft eine Entscheidungsgrundlage für Investitionen und hebt die Messe deutlich von klassischen Präsentationsformaten mit reinen Ausstellungsräumen ab. Anbieter erhalten die Gelegenheit, ihre Technik im Einsatz zu demonstrieren, während Besucher unmittelbare Einblicke in Leistungsfähigkeit und Handling gewinnen.
Ergänzt wird die Ausstellung durch ein begleitendes Vortragsprogramm. Das Programm richtet sich gezielt an Fachbesucher. Geplant sind Beiträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen.
Alles inklusive - mehr Zeit für das Wesentliche
Auch organisatorisch setzt die Messe auf ein klares, effizientes Konzept: Aussteller profitieren von einem All-inclusive-Modell, das wesentliche Leistungen wie Standbau, Infrastruktur sowie Verpflegung umfasst. Dies erleichtert die Planung und schafft Freiraum für die inhaltliche Arbeit - von der Präsentation der Maschinen bis hin zum direkten Austausch mit Kunden und Partnern.
Die USEDMA knüpft damit an ihre erfolgreiche Etablierung seit 2015 an und entwickelt das Format konsequent weiter. Mit der Kombination aus Neu- und Gebrauchtmaschinen, realitätsnahen Testmöglichkeiten und einem fachlich ausgerichteten Rahmenprogramm positioniert sich die Messe erneut als relevanter Treffpunkt für die europäische Maschinenbranche.
Veranstaltungsort:
Wunderland Kalkar
Griether Str. 110 - 120
47546 Kalkar
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 23. Juni 2027: 10:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 24. Juni 2027: 10:00 - 17:00 Uhr
Kontakt:
Leon Westerhof
Projektmanager
Mobil: 0151 / 461 669 89
E-Mail: info@usedma.de