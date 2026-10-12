Premiere für die „Jagd Niederrhein“: Drei Tage im Zeichen von Niederwild und Lebensraum
Vom 3. bis 5. September 2027 im Wunderland Kalkar
Dabei bleibt sie in jeder Hinsicht eine vollwertige Fachmesse für die Jagd. Das Angebot richtet sich an Revierinhaber, Jungjäger, Hundeführer, Landwirte und den jagdlichen Fachhandel. Im Mittelpunkt stehen folgende Messethemen: Aussteller präsentieren Neuheiten und bewährte Lösungen aus den Sparten Ausrüstung und Bekleidung, Optik und Nachtsichttechnik, Jagdwaffen und Munition, Jagdeinrichtungen und Jagdschulen, Fahrzeuge und Outdoor Equipment sowie alles rund um den Jagdhund. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet dabei das Miteinander von Jagd und Landwirtschaft am Niederrhein.
Live und erlebbar
Ein wichtiger Bestandteil des Messekonzepts ist zudem das umfangreiche Aktiv- und Erlebnisprogramm auf dem großen Outdoor-Areal. Geplant sind unter anderem Präsentationen verschiedener Jagdhunderassen, Greifvogel-Flugschauen sowie Vorführungen direkt aus der Praxis. Die Außenfläche wird damit zur Bühne, auf der Besucherinnen und Besucher die Arbeit der Jagdhunde und Falken im Feldrevier unmittelbar mitverfolgen können.
Auch Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Interaktive Angebote laden Besucher aller Altersgruppen dazu ein, selbst tätig zu werden. Ein besonderes Highlight wird dabei das Schießkino sein, das moderne Jagdsimulationen in einer sicheren und realitätsnahen Umgebung ermöglicht.
Ein weiterer Publikumsmagnet ist die Wild Food Area. Hier dreht sich alles um die kulinarische Seite der Jagd. Besucher können Wildspezialitäten entdecken, regionale Produkte kennenlernen und erfahren, wie vielseitig und hochwertig Wildbret als nachhaltiges Lebensmittel eingesetzt werden kann.
Expertenwissen für Jung und Alt
Neben dem Unterhaltungsfaktor legt die Jagd Niederrhein großen Wert auf Information und Wissensvermittlung. Praxisnahe Vorträge, Experten-Talks und Diskussionsrunden greifen aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Jagd auf – etwa Niederwildhege, Prädatorenmanagement und Lebensraumverbesserung. Gerade Familien und Kinder erhalten die Möglichkeit, Einblicke in die Aufgaben moderner Jagd zu gewinnen und besser zu verstehen, welchen Beitrag sie zum Lebensraum- und Artenschutz leistet.
Mit ihrem Konzept versteht sich die Jagd Niederrhein als Messe für Niederwild und Lebensraum sowie als fester Treffpunkt für alle, die sich für Jagd, Hundewesen und das Feldrevier am Niederrhein begeistern. Sie findet vom 3. bis 5. September 2027 im Wunderland Kalkar statt.
Öffnungszeiten
Freitag, 3. September 2027: 12.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 4. September 2027: 12.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag, 5. September 2027: 10.00 bis 18.00 Uhr
Kontakt
Georg Remy
Telefon: +49 (0) 2824 910 154
Mobil: +49 (0) 151 207 324 31
E-Mail: info@jagdniederrhein.de
Weitere Informationen unter: www.jagdniederrhein.de