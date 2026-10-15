Kürbisschnitzen, Trick-or-Treat und Gruselhaus: Geisterstarkes Mitmach-Halloween für Kids im Wunderland Kalkar

Für alle kleinen Geisterforscher, die das Abenteuer in vollen Zügen genießen möchten, ist derWer im Rahmen deralle Stempel an den Stationen gesammelt hat, darf am Ende feierlich seinentgegennehmen:Beimentstehen unter flinken Kinderhänden lustige und gruselige Gesichter, die später um die Wette leuchten. Für die wohlverdiente Stärkung zwischendurch sorgt dasam knisternden Lagerfeuer. Aber Vorsicht: Es könnte sein, dass eine der guten Hexen sich ein Marshmallow stibitzt. Wer Lust auf eine Verwandlung hat, lässt sich beim Kinderschminken ein gruseliges Kunstwerk ins Gesicht zaubern.und mischen sich als schaurige Gestalten unter die anderen Besucher. Ausgefallene Verkleidungen sind gern gesehen. Für eine monstermäßige Stärkung zwischendurch gibt es übrigens– aber auch herzhafte Geschmäcker werden hier fündig.Neben den vielen Mitmachaktionen hält das Wunderland Kalkar in dieser besonderen Zeit auch eine ganze Menge geheimnisvoller Ecken bereit.So zieht derdie Besucher erstmals in seinen Bann. Mit seinem unterirdischen Eingang im Himalaya-Bereich sorgt er für echte Gänsehautmomente. Der schmale, verwinkelte Weg führt vorbei an skurrilen Figuren, einem verrückten Labor und dem geheimnisvollen Zauberer - bis am Ende Hexen samt Kessel und einer Belohnung auf die kleinen Besucher warten.Ganz Tapfere wagen sich insWer die neblige Sternengrotte durchquert, erlebt eine gespenstische Welt aus drei bizarren Räumen, in denen von grauseligen Spielsachen bis zum Wildwestsaloon so mancher Schreckmoment lauert. Da wird der Ausflug zu einem herrlich kribbelnden Erlebnis.Auch der schönste Halloween-Tag geht einmal zu Ende - aber nicht, ohne sich gebührend zu verabschieden.Zu schaurig-schönen Klängen ziehen alle Halloween-Charaktere durch den Park, während ihnen die Gäste begeistert zuwinken. Und so bleibt am Ende vor allem die Vorfreude auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.• Tagestickets bis 1,30 m - ab 24,00 €• Tagestickets ab 1,30 m - ab 29,00 €• Kinder bis 2 Jahre gratis(Zusätzlich zum Ticket käuflich erwerbbar. Beinhaltet Extra-Aktionen im Rahmen der Trick or Treat-Schnitzeljagd: Marshmallowrösten, Schminken, Kürbisschnitzen)• 5,00 € online• 7,50 € vor Ort