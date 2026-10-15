Kürbisschnitzen, Trick-or-Treat und Gruselhaus: Geisterstarkes Mitmach-Halloween für Kids im Wunderland Kalkar
Familien-Spaß mit Kribbel-Garantie
Mitmachen, sammeln, stolz sein: Auf Stempeljagd zum Halloween-Diplom
Für alle kleinen Geisterforscher, die das Abenteuer in vollen Zügen genießen möchten, ist der Halloween-Pass der Schlüssel zu ganz besonderen Erlebnissen. Wer im Rahmen der Trick-or-Treat-Schnitzeljagd alle Stempel an den Stationen gesammelt hat, darf am Ende feierlich sein Halloween-Diplom entgegennehmen:
Beim kreativen Kürbisschnitzen entstehen unter flinken Kinderhänden lustige und gruselige Gesichter, die später um die Wette leuchten. Für die wohlverdiente Stärkung zwischendurch sorgt das traditionelle Marshmallowrösten am knisternden Lagerfeuer. Aber Vorsicht: Es könnte sein, dass eine der guten Hexen sich ein Marshmallow stibitzt. Wer Lust auf eine Verwandlung hat, lässt sich beim Kinderschminken ein gruseliges Kunstwerk ins Gesicht zaubern. Ganz Mutige kommen im eigenen Kostüm und mischen sich als schaurige Gestalten unter die anderen Besucher. Ausgefallene Verkleidungen sind gern gesehen. Für eine monstermäßige Stärkung zwischendurch gibt es übrigens in Kerna’s Bäckerei leckere Grusel-Cupcakes und Muffins zu kaufen – aber auch herzhafte Geschmäcker werden hier fündig.
Gänsehaut trifft Dunkelheit
Neben den vielen Mitmachaktionen hält das Wunderland Kalkar in dieser besonderen Zeit auch eine ganze Menge geheimnisvoller Ecken bereit.
So zieht der Gruseltunnel die Besucher erstmals in seinen Bann. Mit seinem unterirdischen Eingang im Himalaya-Bereich sorgt er für echte Gänsehautmomente. Der schmale, verwinkelte Weg führt vorbei an skurrilen Figuren, einem verrückten Labor und dem geheimnisvollen Zauberer - bis am Ende Hexen samt Kessel und einer Belohnung auf die kleinen Besucher warten.
Ganz Tapfere wagen sich ins Gruselhaus, das zusätzlich zum Tunnel geöffnet wird: Wer die neblige Sternengrotte durchquert, erlebt eine gespenstische Welt aus drei bizarren Räumen, in denen von grauseligen Spielsachen bis zum Wildwestsaloon so mancher Schreckmoment lauert. Da wird der Ausflug zu einem herrlich kribbelnden Erlebnis.
Auch der schönste Halloween-Tag geht einmal zu Ende - aber nicht, ohne sich gebührend zu verabschieden. Bei Kernie‘s großer Gruselparade heißt es noch einmal: Vorhang auf für ein besonderes Finale! Zu schaurig-schönen Klängen ziehen alle Halloween-Charaktere durch den Park, während ihnen die Gäste begeistert zuwinken. Und so bleibt am Ende vor allem die Vorfreude auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.
Tickets zum Kids-Halloween
Das Kids-Halloween im Wunderland Kalkar findet in den Herbstferien vom 17. bis 31. Oktober statt (jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr). Selbstverständlich sind auch an diesen speziellen Tagen mehr als 30 Attraktionen, Pommes, Softeis und Erfrischungsgetränke im Preis inbegriffen.
• Tagestickets bis 1,30 m - ab 24,00 €
• Tagestickets ab 1,30 m - ab 29,00 €
• Kinder bis 2 Jahre gratis
Tickets und mehr Info: https://www.wunderlandkalkar.eu/halloween
(Hinweis: Der Gruseltunnel und das Gruselhaus sind ab dem 17. Oktober beide zu bestimmten Zeiten geöffnet und sorgen für schaurige Erlebnisse. Der Gruseltunnel ist nicht barrierefrei. Das Gruselhaus hingegen ist auch behindertengerecht zugänglich.)
Halloween-Pass
(Zusätzlich zum Ticket käuflich erwerbbar. Beinhaltet Extra-Aktionen im Rahmen der Trick or Treat-Schnitzeljagd: Marshmallowrösten, Schminken, Kürbisschnitzen)
• 5,00 € online
• 7,50 € vor Ort