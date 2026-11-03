Karrierechance Niederrhein - Beruflich durchstarten mit neuen Perspektiven und starken Kontakten
Jobmesse im Wunderland Kalkar bietet am 15. und 16. Januar 2027 Frauen-Power, internationale Chancen und wichtige Orientierungshilfen
Die Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, Auszubildende, Studierende, Fach- und Führungskräfte, Young Professionals, Best Ager, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Weiterbildungsinteressierte. Rund 100 Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Bau, Pflege und Gesundheit, Logistik, Handel, Dienstleistung und öffentlichem Dienst präsentieren ihre Angebote. Hochschulen und Bildungsträger ergänzen das Spektrum.
Zukunft planen beim Schüler- und Studierendentag
Der Freitag steht im Zeichen von Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Beim Schülertag in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Studententag gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Waal können junge Menschen herausfinden, welche Wege zu ihren Interessen und Stärken passen. So können sie direkt erste Verbindungen zu Unternehmen und Bildungseinrichtungen aufbauen. Das Wunderland Kalkar stellt Shuttlebusse für den Transfer zur Messe zur Verfügung.
Frauen-Powerkongress: Wachsen mit Wirkung
Ebenfalls am Freitag findet der 3. Frauen-Powerkongress Niederrhein statt. Unter dem Motto „Wachsen mit Wirkung - Was Karrieren und Unternehmen heute voranbringt“ dreht sich alles um persönliche Entwicklung, Selbstbewusstsein, neue Perspektiven und die Arbeitswelt von heute. Impulse, fachlicher Austausch und persönliche Erfahrungen sollen dazu anregen, Potenziale zu erkennen, neue Wege zu denken und Veränderungen aktiv mitzugestalten. Der Kongress findet in der Vortragslocation „Dome 2“ statt. Eine kostenlose Online-Registrierung ist zeitnah möglich unter: https://tinyurl.com/48macp6h
EURES-Team Rhein-Waal & EUROPE DIRECT: Karriere über Grenzen hinweg
Am Samstag rücken internationale Optionen in den Mittelpunkt. Das EURES-Team Rhein-Waal und EUROPE DIRECT informieren in der Vortragslocation „Dome 2“ über berufliche und persönliche Möglichkeiten in den Niederlanden und im europäischen Ausland. Wie gelingt der Einstieg in den niederländischen Arbeitsmarkt? Welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? Und worauf kommt es bei der Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg an? Auch kulturelle Unterschiede im Berufsleben und das Leben in den Niederlanden sind Thema. Wer seinen Horizont erweitern möchte ist hier genau richtig.
Mehr als Stellenangebote: Orientierung, die weiterhilft
Die Karrierechance Niederrhein bietet auch konkrete Unterstützung für den nächsten Karriereschritt. In der Coaching-Lounge können Besucherinnen und Besucher ein kostenfreies 20-minütiges Einzelcoaching mit Experten nutzen. Die Termine werden vor Ort an der Coaching-Lounge reserviert. Direkt am Stand der Agentur für Arbeit erhalten Besucher beim Bewerbungsmappen-Check fachkundige Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. Ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting ergänzt das Angebot - das erste Foto ist gratis. Bei gegenseitigem Interesse können Arbeitgeber und Bewerber sich spontan beim Speed-Dating intensiver kennenlernen. So wird aus dem Messebesuch im besten Fall der erste Schritt auf einem neuen beruflichen Zukunftsweg.
Die Karrierechance Niederrhein zeigt, wie vielfältig die Arbeitswelt ist und welche Themen Berufstätige, Nachwuchskräfte und Unternehmen heute beschäftigen. Auch das eigene Vortragsprogramm der Karrierechance in „Dome 1“ greift diese Vielfalt auf und verbindet Information mit praktischen Angeboten für unterschiedliche berufliche Situationen. Unternehmen, die sich als Arbeitgeber präsentieren möchten, können sich ebenfalls beteiligen: Standplätze sind noch verfügbar.
Fragen zur Messe und zu Standanmeldungen beantwortet Michaela Schmidt per E-Mail unter michaela.schmidt@wunderlandkalkar.eu oder telefonisch unter (0)2824 910 151.
Karrierechance Niederrhein 2027
Datum: Freitag, 15. Januar, und Samstag, 16. Januar 2027
Uhrzeit: jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110–120, 47546 Kalkar (Deutschland)
Eintritt: kostenlos (vorherige Online-Registrierungen nehmen an einem Gewinnspiel teil: https://tinyurl.com/55rmw6er)
Parken: kostenlos
Weitere Informationen: www.karrierechanceniederrhein.de