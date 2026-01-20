Karrierechance Niederrhein 2026: Starker Zulauf und positive Resonanz

Die Karrierechance Niederrhein am 16. und 17. Januar 2026 im Wunderland Kalkar hat erneut gezeigt, wie groß der Bedarf an Austausch und konkreten Karriereperspektiven ist. Auch in diesem Jahr stieß die Jobmesse mit einer hohen Besucherzahl auf großes Interesse. Besonders auffällig war die rege Beteiligung von Schülern ab Klasse 8, die die Gelegenheit intensiv nutzten, sich über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu informieren. Aber auch Studenten, Fachkräfte, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Aus- und Weiterbildungsinteressierte waren zu gleichen Teilen vertreten. Das vielfältige Angebot der über 100 Aussteller aus unterschiedlichsten Branchen – von Handwerk und Industrie über Handel, Gesundheitswesen bis hin zu Verwaltung – wurde von den Besuchern sehr gut angenommen.



Der direkte Kontakt zwischen potenziellen Arbeitnehmern und Unternehmen stand klar im Mittelpunkt. Viele Gespräche führten teils auch zum vertiefenden Austausch im Rahmen von Speeddatings. Ergänzt wurde das Messegeschehen durch kostenfreie Serviceangebote: Die Coaching Lounge war an beiden Tagen durchgehend ausgebucht, ebenso gefragt waren der Bewerbungsmappencheck, das Bewerbungs-Fotoshooting und die praxisnahen Vorträge.



Großen Zuspruch erhielt zudem der Frauen-Powerkongress Niederrhein 2026. Mit spannenden Impulsen zu Themen wie Female Leadership, digitale Transformation und Potenzialentwicklung bot er Raum für Inspiration, Vernetzung und Austausch.



Wer sich also beruflich (um-) orientieren wollte, fand auf der Karrierechance Niederrhein zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten und konkrete Ansatzpunkte für den nächsten Schritt. Für den Kalender: Die nächste Ausgabe der Karrierechance Niederrhein findet am 15. und 16. Januar 2027 statt.

(lifePR) (