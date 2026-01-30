Jobberday am 21. Februar im Wunderland Kalkar
Entdecken. Kennenlernen. Durchstarten.
Diese besondere Mischung macht den Jobberday 2026 am Samstag, dem 21. Februar, zu einer tollen Gelegenheit für alle, die neue Aufgaben für sich entdecken, ein starkes Team kennenlernen und durchstarten möchten. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr bietet das Wunderland Kalkar die Möglichkeit, sich zu informieren, zu orientieren oder direkt zu bewerben - ohne Anmeldung und ganz entspannt.
Angesprochen fühlen dürfen sich Schüler, Studierende, Berufseinsteiger, Wiedereinsteiger, Berufserfahrene und Best Ager.
Die eigenen Stärken herausfinden
Im Mittelpunkt des Jobberdays stehen insbesondere Saisonstellen für den Wunderland Kalkar Freizeitpark. Dies kann unter anderem an den Fahrgeschäften, an der Kasse, in Shops oder der Parkgastronomie sein. Für die Saison vom 28. März bis 1. November 2026 werden zahlreiche motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen gesucht - vom Minijob bis hin zu Teil- oder Vollzeit. Vergeben werden Wochenend- und Ferienjobs, ebenso wie Anstellungen im Gleitzonenbereich mit variabler Stundenzahl. Doch auch in Bereichen der Hotellerie und Gastronomie wie zum Beispiel als Duty Manager, an der Rezeption, im Service oder im Reinigungsteam freut man sich über Verstärkung. Lust auf etwas vollkommen anderes? Wer kräftig zupacken kann, darf sich gerne auf den Messebau bewerben. Die Möglichkeiten im Wunderland Kalkar sind so vielseitig wie der Komplex selbst.
Das Wunderland Kalkar hautnah als Arbeitgeber erleben: In lockerer Atmosphäre können Interessierte direkt mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sprechen, Fragen stellen und ausloten, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Berufserfahrung ist dabei gut, aber kein Muss! Viel wichtiger sind Motivation, Teamgeist und Zuverlässigkeit. Wer noch unsicher ist, welche Position passt, kann vor Ort hinter die Kulissen schauen, Arbeitsabläufe kennenlernen und herausfinden, wo die eigenen Stärken glänzen.
Je nach Einsatzbereich gelten Altersvorgaben, z. B. für Arbeiten an Fahrgeschäften, in den Bars oder auf der Kartbahn (Volljährigkeit erforderlich). Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse sind von Vorteil. Schüler, die in den Ferien arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein (unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Anstellung ab 15 Jahren möglich).
Rahmendaten auf einen Blick
Was: Jobberday 2026 im Wunderland Kalkar
Wann: Samstag, 21. Februar 2026
Wie spät: 10.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110–120, 47546 Kalkar (Eingang über die Rezeption)
Anmeldung: nicht erforderlich
Bewerbungsunterlagen: gerne mitbringen
Wer sich gerne schon vorab über die offenen Stellen informieren möchte, kann das tun unter https://jobs.wunderlandkalkar.eu