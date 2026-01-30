Jobberday am 21. Februar im Wunderland Kalkar

Wo Erlebnis auf Vielfalt trifft, entstehen auch spannende Arbeitsplätze. Das Wunderland Kalkar bietetkommen hier an einem Standort zusammen - und gehen manchmal sogar fließend ineinander über.Diese besondere Mischung macht den, zu einer tollen Gelegenheit für alle, die neue Aufgaben für sich entdecken, ein starkes Team kennenlernen und durchstarten möchten.die Möglichkeit, sich zu informieren, zu orientieren oder direkt zu bewerben - ohne Anmeldung und ganz entspannt.Angesprochen fühlen dürfen sichIm Mittelpunkt des Jobberdays stehen insbesondere. Dies kann unter anderem an densein. Für diewerden zahlreiche motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen gesucht -. Vergeben werden Wochenend- und Ferienjobs, ebenso wie Anstellungen immit variabler Stundenzahl. Doch auch infreut man sich über Verstärkung. Lust auf etwas vollkommen anderes? Wer kräftig zupacken kann, darf sich gerne auf denbewerben. Die Möglichkeiten im Wunderland Kalkar sind so vielseitig wie der Komplex selbst.Das Wunderland Kalkar hautnah als Arbeitgeber erleben: In lockerer Atmosphäre können Interessierte direkt mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sprechen, Fragen stellen und ausloten, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Berufserfahrung ist dabei gut, aber kein Muss! Viel wichtiger sind. Wer noch unsicher ist, welche Position passt, kann vor Ort hinter die Kulissen schauen, Arbeitsabläufe kennenlernen und herausfinden, wo die eigenen Stärken glänzen., z. B. für Arbeiten an Fahrgeschäften, in den Bars oder auf der Kartbahn (Volljährigkeit erforderlich). Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse sind von Vorteil. Schüler, die in den Ferien arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein (unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Anstellung ab 15 Jahren möglich).: Jobberday 2026 im Wunderland Kalkar: Samstag, 21. Februar 2026: 10.00 bis 16.00 Uhr: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110–120, 47546 Kalkar (Eingang über die Rezeption)