Halloween-Spaß in den Herbstferien: Kleine Mutproben, große Geschichten

Manchmal braucht es nur einen Löffel, ein bisschen Fantasie und einen Kürbis, um etwas Eigenes zu erschaffen. Beimentscheiden die Kinder selbst, ob ihr Werk frech grinst, schief lacht oder möglichst schaurig dreinschaut. Aus einer Idee wird ein echtes Kunstwerk - und aus dem Stolz auf das eigene Ergebnis gleich die Lust auf das nächste Abenteuer. Wer sich lieber selbst verwandelt,oder erhält beimden passenden Grusel-Look. Jedes Kind entscheidet selbst, auf welche Art und Weise die Halloween-Magie Gestalt annimmt.Und dann ist da noch die Sache mit dem Mut. Derführt in eine geheimnisvolle Welt mit skurrilen Figuren, einem verrückten Labor und einem Zauberer. Wer sich darauf einlässt, entdeckt hinter der nächsten Ecke vielleicht etwas Unerwartetes - und merkt unterwegs, dass man auch mit klopfendem Herzen ziemlich viel schaffen kann. Für alle, die noch ein bisschen mehr Nervenkitzel suchen, öffnet zusätzlich dasseine Türen. Drei bizarre Räume, von der unheimlichen Puppenstube bis zum Gefängnis, sorgen für Schreckmomente. Angst muss dennoch niemand haben - dafür sorgen Laternen die am Eingang an alle vergeben werden, die noch ihre Courage finden müssen. Dann schlurfen die Gruselgestalten ganz schnell weiter.Höhepunkte gibt es an diesem Tag viele.Besonders schön werden solche Erlebnisse, wenn man sie teilen kann. Wenn Geschwister sich gegenseitig Mut machen, Eltern plötzlich selbst zusammenzucken oder die ganze Familie nach einem kleinen Schreck in Gelächter ausbricht. Beim Kids-Halloween entstehen genau diese Geschichten, die später am Abend noch einmal erzählt werden.lädt dazu ein, gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Zwischendurch wird es am Lagerfeuer gemütlich: Beimwerden süße Leckereien über der Glut goldbraun.Wer alle Stationen meistert und die dazugehörigen, darf sich am Ende über einfreuen.Zum Abschluss ziehtdurch den Park. Die Halloween-Charaktere verabschieden sich mit schaurig-schönen Klängen und sorgen noch einmal für staunende Gesichter. Zurück bleiben große Erinnerungen und der Gedanke: „Ich hab mich getraut - und das war richtig toll!“Tagestickets bis 1,30 m: ab 24,00 €Tagestickets ab 1,30 m: ab 29,00 €Kinder bis 2 Jahre: gratis