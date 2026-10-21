Halloween-Spaß in den Herbstferien: Kleine Mutproben, große Geschichten
Schaurige Überraschungen und Gänsehaut beim Kids-Halloween im Wunderland Kalkar
Heute Kürbiskünstler, morgen Gruselprofi
Manchmal braucht es nur einen Löffel, ein bisschen Fantasie und einen Kürbis, um etwas Eigenes zu erschaffen. Beim Kürbisschnitzen entscheiden die Kinder selbst, ob ihr Werk frech grinst, schief lacht oder möglichst schaurig dreinschaut. Aus einer Idee wird ein echtes Kunstwerk - und aus dem Stolz auf das eigene Ergebnis gleich die Lust auf das nächste Abenteuer. Wer sich lieber selbst verwandelt, kommt direkt im eigenen Halloween-Kostüm oder erhält beim Kinderschminken den passenden Grusel-Look. Jedes Kind entscheidet selbst, auf welche Art und Weise die Halloween-Magie Gestalt annimmt.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Mut. Der neue Gruseltunnel führt in eine geheimnisvolle Welt mit skurrilen Figuren, einem verrückten Labor und einem Zauberer. Wer sich darauf einlässt, entdeckt hinter der nächsten Ecke vielleicht etwas Unerwartetes - und merkt unterwegs, dass man auch mit klopfendem Herzen ziemlich viel schaffen kann. Für alle, die noch ein bisschen mehr Nervenkitzel suchen, öffnet zusätzlich das Gruselhaus seine Türen. Drei bizarre Räume, von der unheimlichen Puppenstube bis zum Gefängnis, sorgen für Schreckmomente. Angst muss dennoch niemand haben - dafür sorgen Laternen die am Eingang an alle vergeben werden, die noch ihre Courage finden müssen. Dann schlurfen die Gruselgestalten ganz schnell weiter.
Darüber hinaus sorgen mehr als 30 Attraktionen des Parks für eine andere Art von Nervenkitzel. Höhepunkte gibt es an diesem Tag viele.
Zusammen trauen, zusammen lachen
Besonders schön werden solche Erlebnisse, wenn man sie teilen kann. Wenn Geschwister sich gegenseitig Mut machen, Eltern plötzlich selbst zusammenzucken oder die ganze Familie nach einem kleinen Schreck in Gelächter ausbricht. Beim Kids-Halloween entstehen genau diese Geschichten, die später am Abend noch einmal erzählt werden. Auch die Trick-or-Treat-Schnitzeljagd lädt dazu ein, gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Zwischendurch wird es am Lagerfeuer gemütlich: Beim Marshmallowrösten werden süße Leckereien über der Glut goldbraun.
Gebündelt werden das Kürbisschnitzen, das Kinderschminken, die Trick-or-Treat-Schnitzeljagd und das Marshmallowrösten im Halloween-Pass, der zusätzlich erworben werden kann. Wer alle Stationen meistert und die dazugehörigen Stempel sammelt, darf sich am Ende über ein Halloween-Diplom freuen.
Zum Abschluss zieht Kernie’s große Gruselparade durch den Park. Die Halloween-Charaktere verabschieden sich mit schaurig-schönen Klängen und sorgen noch einmal für staunende Gesichter. Zurück bleiben große Erinnerungen und der Gedanke: „Ich hab mich getraut - und das war richtig toll!“
Kids-Halloween im Wunderland Kalkar
Das Kids-Halloween findet in den Herbstferien vom 17. bis 31. Oktober 2026 jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. Im Tagesticket sind mehr als 30 Attraktionen sowie Pommes, Softeis und Erfrischungsgetränke enthalten.
Tagestickets bis 1,30 m: ab 24,00 €
Tagestickets ab 1,30 m: ab 29,00 €
Kinder bis 2 Jahre: gratis
Der Halloween-Pass ist zusätzlich erhältlich und beinhaltet Kürbisschnitzen, Marshmallowrösten, Kinderschminken und Trick-or-Treat. Er kostet 5,00 € online bzw. 7,50 € vor Ort.
Tickets und weitere Informationen: https://www.wunderlandkalkar.eu/...
Hinweis: Der Gruseltunnel und das Gruselhaus sind zu bestimmten Zeiten geöffnet. Der Gruseltunnel ist nicht barrierefrei; das Gruselhaus ist behindertengerecht zugänglich.