GreenLive 2025: Erfolgreiche Leitmesse der Agrarwirtschaft begeistert mit Qualität und Atmosphäre

Die GreenLive 2025 hat erneut eindrucksvoll gezeigt, warum sie als Rheinische Leitmesse für die Landwirtschaft gilt. Vom 2. bis 4. Dezember strömten knapp 16.000 Besucherinnen und Besucher nach Kalkar, um sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Nutztierzucht, Pflanzenbau und Agrartechnik zu informieren. Erneut war die Fachmesse ein voller Erfolg – sowohl in qualitativer als auch in atmosphärischer Hinsicht.



Die rund 160 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien zeigten sich durchweg zufrieden. Viele von ihnen konnten nicht nur vielversprechende neue Geschäftskontakte knüpfen, sondern auch direkt vor Ort Abschlüsse tätigen. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Teilnahme für das kommende Jahr bereits fest zugesagt.



Besonders positiv wurde die ausgezeichnete Stimmung unter Ausstellern und Besuchern hervorgehoben. Das Publikum überzeugte mit hoher Fachkompetenz – viele Entscheidungsträger aus der Branche nutzten die Messe gezielt zur Geschäftsanbahnung. Auch die Organisation der Veranstaltung erhielt großes Lob: Der reibungslose Ablauf und die professionelle Betreuung trugen maßgeblich zur hohen Zufriedenheit bei.



Ein echtes Highlight waren auch in diesem Jahr die gut besuchten Fachseminare, die wichtige Impulse für die betriebliche Praxis lieferten. In den Vorträgen zeigte sich deutlich: Die GreenLive ist nicht nur Marktplatz, sondern auch Wissensforum.



Was die GreenLive so besonders macht, ist ihre familiäre Atmosphäre. Zahlreiche Besucher beschrieben die Messe als eine Art „Familientreffen der Landwirtschaft“, bei dem nicht nur Geschäfte, sondern auch langjährige Partnerschaften und Freundschaften gepflegt werden. Im Vergleich zu großen internationalen Messen punktet die GreenLive durch persönliche Nähe und direkte Ansprechpartner an den Ständen – ein klarer Mehrwert für Fachbesucher, die zielgerichtet nach Lösungen suchen.



Auch aus Sicht der Branchenvertretung setzte die Messe ein starkes Signal: „Der Niederrhein und das Rheinland sind Hotspots landwirtschaftlicher Produktivität“, würdigte Erich Gussen, Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, die Bedeutung der Region für die Branche.



Mit diesem erfolgreichen Verlauf bestätigt die GreenLive 2025 einmal mehr ihren Status als Leitmesse der Region. Die Vorbereitungen für 2026 laufen bereits – die Agrarbranche kann sich also schon jetzt auf das nächste große Branchentreffen in Kalkar freuen. Die GreenLive 2026 findet vom 30. November 2026 bis zum 2. Dezember statt.

