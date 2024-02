Full-time, Part-time, mit oder ohne Erfahrung…

an der Kasse

im Souvenirshop

an der Rezeption/in der Reservierungsabteilung

in der Fahrgeschäft-Betreuung

im Kart-Bereich

in der Hotel- und Parkanimation

im häuslichen Dienst

im gastronomischen Bereich

im Messe- und Eventbereich

Spontan zum Wunschjob? Das kann beim diesjährigenganz schnell in Erfüllung gehen. Wer neugierig ist, was der Hotel-, Business- und Freizeitpark arbeitstechnisch so zu bieten hat, darfgerne ohne Anmeldung vorbeikommen und sich einen Überblick verschaffen. Aber auch solche, die bereits länger auf der Suche nach einer erfüllenden Anstellung sind und etwas „Konkretes“ im Hinterkopf haben, treffen garantiert auf die richtigen Ansprechpartner.Potenzielle Neuzugänge haben die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Hotel-, Business- und Freizeitparks zu werfen. Nach einer Führung durch den Betrieb wird garantiert einiges klarer: Manch eine(r) sieht sichWer gerne an der frischen Luft ist bewirbt sich auf eine Stelle im Familienpark. Wichtig ist, dass jede(r) die Tätigkeit findet, die ihm/ihr Spaß bereitet. Auch dies ist ein wichtiger Faktor im Wunderland Kalkar. Details werden in individuellen Bewerbungsgesprächen erörtert. Selbstverständlich fließen auch bestimmte Vorkenntnisse in die Entscheidung ein. Von Vorteil sind Flexibilität, Eigenständigkeit und Teamplayer-Qualitäten. Die Möglichkeiten sind vielfältig,Eine Altersbegrenzung vom Schüler (ab 16+) und Studenten nach oben hin gibt es nicht. Zur Auswahl stehen Vollzeit-, Teilzeit- oder Aushilfsjobs im Park und in anderen Bereichen - sogar über die Parksaison 2024 hinaus. Diese beginnt in diesem Jahr am 23. März.Bei der Vertragsgestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die natürlich vor Ort besprochen werden können. Im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs. Deutsch- und/oder Niederländisch-Kenntnisse sind erwünscht.- Familienpark- Service Restaurants- Küche- Kneipenstraße- Events