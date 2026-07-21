Foodtruck Festival im Wunderland Kalkar: Ein kulinarisches Event mit Freizeitpark-Flair
Wunderland Summer Nights werden am 31. Juli und 1. August zum Treffpunkt für Genießer
Schon beim ersten Rundgang wird klar: Hier gibt es an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken. Im liebevoll umgebauten Oldtimer-Schulbus werden Aperitifs serviert – begleitet von handgemachten Bitterballen, Antipasti-Platten und Loaded Nachos mit Pulled Chicken. Gleich nebenan lockt ein glänzender Airstream-Foodtruck mit knusprigen Loaded Fries in kreativen Variationen.
An diesem Abend darf man sich nach Herzenslust „durchprobieren“. Beim historischen Feuerwehrwagen kommt frisch gebackener Flammkuchen direkt aus dem Ofen, während auf einem beeindruckenden Ford-Smoker-Truck saftige Burger und aromatisches Pulled Pork langsam zur Perfektion gegart werden. Wer es lieber mediterran mag, sollte beim originalen Opel Blitz vorbeischauen: Dort werden frische Linguine im Parmesanlaib geschwenkt oder als klassische Pasta mit Bolognese serviert.
Auch Fans der mexikanischen Küche kommen auf ihre Kosten. Frisch gefüllte Wraps und Tacos sorgen für würzige Abwechslung, bevor es zum krönenden Abschluss geht: Jojo´s niederländische Poffertjes – wahlweise klassisch mit Butter und Puderzucker oder mit weißer Schokolade und Erdbeeren – sowie handgemachtes Eis aus dem bunten Pipowagen runden den Festivalbesuch genussvoll ab.
Und da frische Luft bekanntermaßen den Appetit steigert, wartet zwischen den Feinschmecker-Stopps eine Extraportion Fahrspaß in den Attraktionen des Wunderland Freizeitparks.
Das Foodtruck Festival findet an beiden Tagen jeweils von 18.00 bis 23.00 Uhr statt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 9,50 Euro, an der Abendkasse 13,50 Euro. Parken ist im Ticketpreis bereits enthalten. Besucher mit einem gültigen Freizeitparkticket für den jeweiligen Tag erhalten im Anschluss kostenfreien Zutritt zum Festival. Speisen und Getränke können separat erworben werden.
Weitere Informationen unter: https://www.wunderlandkalkar.eu/foodtruck-festival-wunderland-summer-nights
Veranstaltungsort:
Wunderland Kalkar
Griether Str. 110–120
47546 Kalkar