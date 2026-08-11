Electric Visions Open Air bringt Musik, Comedy und gelebte Inklusion ins Wunderland Kalkar
Während Familien und Festivalgäste den Freizeitpark mit seinen zahlreichen Attraktionen erkunden, laden an verschiedenen Standorten Künstlerinnen und Künstler zu musikalischen und unterhaltsamen Live-Auftritten ein. Ergänzt wird das Programm durch buntes Kinderschminken und fantasievolle Walking Acts, die für eine besondere Atmosphäre im gesamten Park sorgen.
Veranstaltet wird das Festival von Electric Visions Cleve, einem Musiklabel und Kulturverein aus dem Kreis Kleve, der sich für kulturelle Teilhabe, kreative Förderung und nachhaltige Begegnungen einsetzt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Gedanke der Inklusion: Menschen erleben gemeinsam Musik, Kunst und Kultur in einer offenen und wertschätzenden Atmosphäre. Das Festival versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Vielfalt selbstverständlich gelebt wird und Gemeinschaft im Vordergrund steht.
Termin: Sonntag, 30. August 2026
Ort: Wunderland Kalkar, Griether Straße 110–120, 47546 Kalkar
Eintritt: Das Festival ist im regulären Freizeitpark-Eintritt enthalten.
Weitere Informationen gibt es unter: https://www.wunderlandkalkar.eu/electric-visions-open-air.