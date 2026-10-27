Casino-Feeling und Tanzvergnügen: Ein Hauch von Las Vegas zum Jahreswechsel

Das Silvestervergnügen beginnt beimzunächst mit einem festlichen Buffet. Mit demkann das bunte Treiben zwischen funkelnden Lichtern und themengerechter Dekoration seinen Lauf nehmen.Band und DJ sorgen für musikalische Abwechslung, an den Casino-Stationen ist Spielgeschick gefragt. Eine Fotostation hält besondere Momente fest - und stets steht eine umfassende Anzahl an Getränken zum Anstoßen zur Auswahl. Während die Stunden verstreichen, steigt die Vorfreude auf den gemeinsamen Countdown. Mitund lautem Mitzählen wird schließlich das neue Jahr begrüßt - farbenfroh und in bester Partystimmung!Gästen, die sogarbleiben, steht ein vielseitiges Programm offen. Eine Winterwanderung mit Bollerwagen, Kakao und Glühwein führt nach draußen, während bei einem Tanzkurs neue Schritte ausprobiert werden können. Cocktailstunden, Bingo und Livemusik bieten weitere Gelegenheiten, Zeit miteinander zu verbringen. Bei einem Pokerkurs mit Croupier lernen Interessierte das Kartenspiel näher kennen und sind nachher optimal auf die große Silvester-Nacht vorbereitet.Eine besondere winterliche Kulisse bietet dasLichtinszenierungen setzen den Freizeitpark in Szene und machen ihn auch nach Einbruch der Dunkelheit zum Teil des Aufenthalts. Zusammen mit den Workshops und weiteren Freizeitaktivitäten.Zum Silvesterprogramm gehören unter anderem Casino-Stationen, eine Fotostation, Livemusik, ein DJ und ein großes Feuerwerk.Für einenstehenzur Auswahl. Sie beinhalten Übernachtung, Speisen und Getränke, das Entertainment- und Freizeitprogramm, Workshops sowie die Silvesterveranstaltung.