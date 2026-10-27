Casino-Feeling und Tanzvergnügen: Ein Hauch von Las Vegas zum Jahreswechsel
Silvesterparty, Kurzurlaub und Winterspaß im Wunderland Kalkar
Eine Nacht in Las Vegas
Das Silvestervergnügen beginnt beim Galaabend-Ticket zunächst mit einem festlichen Buffet. Mit dem Silvesterparty-Abendticket kann das bunte Treiben zwischen funkelnden Lichtern und themengerechter Dekoration seinen Lauf nehmen. Entertainment ist bei beiden Varianten Trumpf: Band und DJ sorgen für musikalische Abwechslung, an den Casino-Stationen ist Spielgeschick gefragt. Eine Fotostation hält besondere Momente fest - und stets steht eine umfassende Anzahl an Getränken zum Anstoßen zur Auswahl. Während die Stunden verstreichen, steigt die Vorfreude auf den gemeinsamen Countdown. Mit einem großen Höhenfeuerwerk und lautem Mitzählen wird schließlich das neue Jahr begrüßt - farbenfroh und in bester Partystimmung!
Winterliche Erlebnisse rund um den Jahreswechsel
Gästen, die sogar zwei oder drei Nächte im Wunderland Kalkar bleiben, steht ein vielseitiges Programm offen. Eine Winterwanderung mit Bollerwagen, Kakao und Glühwein führt nach draußen, während bei einem Tanzkurs neue Schritte ausprobiert werden können. Cocktailstunden, Bingo und Livemusik bieten weitere Gelegenheiten, Zeit miteinander zu verbringen. Bei einem Pokerkurs mit Croupier lernen Interessierte das Kartenspiel näher kennen und sind nachher optimal auf die große Silvester-Nacht vorbereitet.
Eine besondere winterliche Kulisse bietet das Event „Wunderlight Kalkar“: Lichtinszenierungen setzen den Freizeitpark in Szene und machen ihn auch nach Einbruch der Dunkelheit zum Teil des Aufenthalts. Zusammen mit den Workshops und weiteren Freizeitaktivitäten.
Informationen zum Programm und zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.wunderlandkalkar.eu/silvester
Zusätzliche Informationen und Buchung
Die Silvesterveranstaltung „Viva Las Vegas“ findet am 31. Dezember 2026 im Wunderland Kalkar statt.
Für den Abend stehen verschiedene Ticketvarianten zur Verfügung. Gäste können wählen zwischen
• dem Silvesterparty-Abendticket inkl. Buffet, Getränke und Entertainment (135 €/ab 18.00 Uhr)
• dem Silvesterparty-Abendticket inkl. Getränke und Entertainment (85 €/ab 21.00 Uhr)
Zum Silvesterprogramm gehören unter anderem Casino-Stationen, eine Fotostation, Livemusik, ein DJ und ein großes Feuerwerk.
Für einen Kurzurlaub stehen zwei- und dreitägige Hotelpakete zur Auswahl. Sie beinhalten Übernachtung, Speisen und Getränke, das Entertainment- und Freizeitprogramm, Workshops sowie die Silvesterveranstaltung.
https://www.wunderlandkalkar.eu/silvester