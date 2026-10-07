Beauty Live 2026: Produktneuheiten, Know-how und Branchenkontakte für Profis
Allround-Erlebnis für die Schönheit am 7. und 8. November im Wunderland Kalkar
Make-up Artists, erfahrene Beauty-Spezialisten sowie Ausbildungszentren präsentieren alles rund um Beauty, Pflege und Selfcare. Ergänzt wird das Portfolio durch Equipment, Must-haves und Neuheiten der Saison. 2026 findet die Beauty Live am Samstag, dem 7. November (10 bis 18 Uhr) und Sonntag, dem 8. November (10 bis 17 Uhr) erneut in der Eventhalle des Wunderland Kalkar statt.
Ganz nah dran an den Profis
Erstmals gibt es eine 360-Grad-Präsentationsfläche, auf der Aussteller ihre Neuheiten und Angebote vorstellen. Auch werden hier Fachvorträge gehalten. Das Allround-Erlebnis der Fachmesse steht sprichwörtlich im Mittelpunkt: Fachbesucher können sehen, wie Profi-Artikel live angewendet werden und am Model wirken. Es besteht die Möglichkeit sich direkt vor Ort zu informieren und ausgewählte Ware zu kaufen. Damit wird die Beauty Live zu einer attraktiven Plattform für gefragte Salon-Highlights und angesagte Marken.
Premiere „Wimpernwelt-Meisterschaft“
Gleichzeitig bietet die Messe einen spannenden Blick hinter die Kulissen der professionellen Beauty-Branche. Besucher können Experten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und erleben, wie moderne Beauty-Techniken zum Einsatz kommen.
Bereits am Freitag, dem 6. November, startet das Programm mit einem exklusiven Lash-Meeting für die Lash- und Brow-Branche. Erfahrene Speaker, Meisterschafts-Sponsoren und -Juroren laden zum Austausch ein und bieten Gelegenheit, wertvolle Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen.
Ein besonderer Höhepunkt und eine Premiere bei der Beauty Live ist die „Wimpernwelt-Meisterschaft“, die an beiden Messetagen stattfindet. Gemeinsam mit den „Nail Master Awards Germany“ am Samstag bringt sie hochkarätige Wettbewerbe auf die Messe. Hier zeigen erfahrene Fachleute ihr Können auf höchstem Niveau und treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Am Sonntag stehen bei den „Nail Master Awards Germany“ Workshops auf dem Programm. Besucher können so nicht nur Wettbewerbe live verfolgen, sondern auch praktische Einblicke und neue Impulse für den eigenen Beauty-Alltag mitnehmen.
Fachbesucher können ihre Tickets für beide Messetage kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen (zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich). Softdrinks und Heißgetränke sind im Eintritt bereits inklusive und sorgen für eine angenehme Aufenthaltsatmosphäre während des gesamten Messebesuchs. Alle Infos unter www.beautylive.eu
Beauty Live 2026
Wann:
Samstag, 7. November - 10 bis 18 Uhr
Sonntag, 8. November - 10 bis 17 Uhr
Wo: Wunderland Kalkar (Eventhalle), Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Deutschland)
Kontakt:
Gianna Lehmann
Projektmanagerin
Tel. +49 (0) 2824/910 124
info@beautylive.eu