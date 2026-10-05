Baumesse Kalkar 2026: Die Messe der kurzen Wege – Kompetenz direkt aus der Nachbarschaft

Die Baumesse Kalkar geht vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober 2026 in die nächste Runde und setzt 2026 voll auf kurze Wege, persönliche Kontakte und maximale Qualität aus der unmittelbaren Umgebung. Von Großprojekten bis hin zu feinen Details im Innenbereich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein rundum stimmiges Messeerlebnis. Wir freuen uns zudem sehr,als Schirmherrin gewonnen zu haben.Ein zentraler Anlaufpunkt bleibt der beliebte Gemeinschaftsstand auf: Unter dem Namenpräsentieren sich die Stadt Kalkar und die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Hand in Hand mit lokalen Fachbetrieben. Neben direkten Ansprechpartnern aus dem heimischen Handwerk erhalten Interessierte dort wertvolle Beratungen zu freien Grundstücken und anderen Fragen, die sie beschäftigen.Ebenfalls auf der Baumesse Kalkar vor Ort ist natürlich dieAm Gemeinschaftsstand zusammen mit derberät die Landesbausparkasse zum Beispiel, zukunftssicheren Finanzprodukten wieundEin großer Fokus liegt 2026 auf der nachhaltigen Sanierung und Dämmung von Bestandsimmobilien. Experten zeigen auf, wie sich Heizkosten effektiv senken lassen. Im Bereich derpräsentieren Aussteller neueste Trends rund um Photovoltaik, moderne Wärmepumpen und effiziente Stromspeicher. Auch für das perfekte Raumklima im Sommer und Winter ist gesorgt; Spezialisten stellen modernevor.Darüber hinaus rücken modernein den Mittelpunkt, die nicht nur die Energiebilanz des Hauses verbessern, sondern gleichzeitig als wirksamer Einbruchschutz dienen.Für ein sicheres Zuhause stehen spezialisierte Sicherheitsfirmen mit modernen Alarmanlagen und Kamerasystemen bereit. Ergänzt wird dieses Angebot durch die, die vor Ort herstellerneutral zum Thema Einbruchschutz berät. Wer das eigene Heim in eine Wohlfühloase verwandeln möchte, findet zudem ein breites Spektrum zur Badsanierung sowie exklusive Inspirationen für Inneneinrichtung, Möbel und Wohnaccessoires.Ein besonderes Highlight 2026 ist die Kombination aus Beratung und: „Wir wollen unseren Besuchern die gesamte Kette des Bauens und Wohnens erlebbar machen“, erklärt der Veranstalter. „Das Spektrum reicht von der Beratung für Großprojekte wie die energetische Sanierung bis hin zum direkten Messe-Shopping.Viele Aussteller verkaufen ihre Produkte direkt vor Ort – oft zu speziellen Messekonditionen. Wer also das passende Werkzeug oder Zubehör sucht, kann hier direkt zuschlagen.“Abgerundet wird das Messewochenende durch das beliebte, das geballte Kompetenz zu aktuellen Bauthemen auf die Bühne bringt, sowie das traditionellemit der Chance, einen nagelneuen Mitsubishi ASX im Wert von über 25.000 Euro zu gewinnen!Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link.Die Original Baumessen sind das einzigartige Konzept der BaumesseE GmbH für regionale Publikumsmessen rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Das Familienunternehmen aus Münster bringt mit zielgerichtetem Marketing jeweils drei Tage lang Besucherinnen und Besucher mit konkreten Neu-, Umbau- oder Energiesparplänen mit Fachbetrieben aus ihrer Nachbarschaft zusammen. Original Baumessen gibt es jedes Jahr in Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Braunschweig, Darmstadt, Dortmund, Essen, Göttingen, Halle/Westfalen, Heidelberg, Hofheim, Kalkar am Niederrhein, Landau in der Pfalz, Lingen, Mönchengladbach, Münster, Offenbach, Paderborn, Pforzheim, Rheda-Wiedenbrück und Tübingen.