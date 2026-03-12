Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054184

Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland http://www.wunderlandkalkar.eu
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
Logo der Firma Wunderland Kalkar

4x4 rhein-waal findet vom 20. bis 22. März 2026 erneut im Wunderland Kalkar statt

Startsignal für die Offroad-Saison

(lifePR) (Kalkar, )
Motoren aufheulen lassen, Allrad zuschalten und raus aus der Komfortzone: Vom 20. bis 22. März 2026 verwandelt sich das Gelände des Wunderland Kalkar abermals in einen Treffpunkt für alle, die Fernweh, Abenteuerlust und Offroadfeeling verspüren. Die gewisse Portion Benzin im Blut tut ihr Übriges dazu. Die 4x4 rhein-waal gilt längst als feste Größe und als DIE Offroad-Messe schlechthin für eine wachsende Community aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Jahr für Jahr läutet sie den Start in die neue Offroad-Saison ein und bringt mehrere tausend Interessenten zusammen. Wer einmal die große Freiheit auf der 4x4 rhein-waal geschnuppert hat, möchte sie nie wieder missen.

Mehr als 100 Ausstellerinnen und Aussteller bringen alles mit, was für Reisen jenseits befestigter Straßen gebraucht und gewünscht wird: robuste Geländewagen, Multicamper, innovative Camper-Ausbauten, Dachzelte, Bergungs- und Overlanding-Equipment sowie praktische Outdoor-Lösungen für unterwegs. In den Messehallen und auf dem weitläufigen Außengelände können Besucherinnen und Besucher Technik aus nächster Nähe erleben, sich beraten lassen und Inspiration für anstehende Abenteuer sammeln.

Fahrspaß hautnah

Wer Offroad nicht nur sehen, sondern auch erleben möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ein besonderes Highlight ist der Offroad-Parcours, auf dem Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit erfahrenen Profis eine Runde im Gelände drehen können. Steile Passagen, Schrägfahrten, tiefer Schlamm und anspruchsvolle Hindernisse zeigen eindrucksvoll, was moderne Allradfahrzeuge leisten können. Die Mitfahrten erfolgen gegen eine freiwillige Spende - der Erlös wird in diesem Jahr erneut an einen guten Zweck weitergegeben.

Neben Technik und Fahrzeugen steht auch das Thema Reisen und Outdoor-Lifestyle im Mittelpunkt. Ob Wüstentour, Skandinavien-Expedition oder Wochenend-Trip im eigenen Camper - viele Aussteller geben wertvolle Tipps zur Planung, Ausrüstung und Sicherheit abseits der üblichen Routen.

Treffpunkt der Offroad-Community

Ein besonderer Anziehungspunkt ist auch die große Campingwiese, auf der Besucherinnen und Besucher mit ihren eigenen Fahrzeugen übernachten können. Hier entsteht jedes Jahr ein kleines Offroad-Dorf: Man zeigt sein Fahrzeug, tauscht Erfahrungen aus, schmiedet neue Reisepläne oder findet vielleicht sogar Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die nächste Expedition.

Auch Hunde sind auf der 4x4 rhein-waal willkommen - schließlich gehören sie für viele mit zur Reisecrew. Voraussetzung ist lediglich, dass sie sich auf dem Gelände gut benehmen können.

Organisiert wird die Messe von Jana Fröhlich, die das Event mit großer Leidenschaft nach dem Tod ihres verstorbenen Vaters weiterführt. Was einst als Familienprojekt begann, hat sich mittlerweile zu einem Herzensprojekt mit nahezu internationalem Charakter entwickelt.

Ob erfahrene Overlander, Offroad-Einsteiger, Outdoor-Fans oder Familien mit Erlebnishunger - die 4x4 rhein-waal 2026 ist und bleibt „the place to be“ für all jene, die die 4x4 -Welt leben und lieben.

Informationen zur 4x4 rhein-waal

Öffnungszeiten der Messe

Freitag, 20. März 2026: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag, 21. März 2026: 10:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 22. März 2026: 10:00 - 17:00 Uhr

Eintrittspreise
  • 15 € pro Person
  • Übernachtung Campingplatz 30 € pro Stellplatz (zzgl. Gebühren)
  • Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt
  • Parken: 8 € pro Auto
  • Tickets im Vorverkauf unter www.4x4-rhein-waal.de/tickets oder an der Tageskasse
Ort
Wunderland Kalkar
Griether Str. 110–120
47546 Kalkar

Kontakt
Jana Fröhlich
Mobil: +49 151 730 793 81
E-Mail: info@4x4-rhein-waal.de

Weitere Informationen unter: www.4x4-rhein-waal.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.