4x4 rhein-waal findet vom 20. bis 22. März 2026 erneut im Wunderland Kalkar statt

15 € pro Person

Übernachtung Campingplatz 30 € pro Stellplatz (zzgl. Gebühren)

Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt

Parken: 8 € pro Auto

Tickets im Vorverkauf unter www.4x4-rhein-waal.de/tickets oder an der Tageskasse

Motoren aufheulen lassen, Allrad zuschalten und raus aus der Komfortzone:abermals in einen Treffpunkt für alle, die Fernweh, Abenteuerlust und Offroadfeeling verspüren. Die gewisse Portion Benzin im Blut tut ihr Übriges dazu.. Jahr für Jahr läutet sie den Start in die neue Offroad-Saison ein und bringtzusammen. Wer einmal die große Freiheit auf dergeschnuppert hat, möchte sie nie wieder missen.bringen alles mit, was für Reisen jenseits befestigter Straßen gebraucht und gewünscht wird: robuste Geländewagen, Multicamper, innovative Camper-Ausbauten, Dachzelte, Bergungs- und Overlanding-Equipment sowie praktische Outdoor-Lösungen für unterwegs. In den Messehallen und auf dem weitläufigen Außengelände können Besucherinnen und Besucher Technik aus nächster Nähe erleben, sich beraten lassen und Inspiration für anstehende Abenteuer sammeln.Wer Offroad nicht nur sehen, sondern auch erleben möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ein besonderes Highlight ist der, auf dem Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit erfahrenen Profis eine Runde im Gelände drehen können. Steile Passagen, Schrägfahrten, tiefer Schlamm und anspruchsvolle Hindernisse zeigen eindrucksvoll, was moderne Allradfahrzeuge leisten können.Neben Technik und Fahrzeugen steht auch das Thema Reisen und Outdoor-Lifestyle im Mittelpunkt. Ob Wüstentour, Skandinavien-Expedition oder Wochenend-Trip im eigenen Camper - viele Aussteller geben wertvolle Tipps zur Planung, Ausrüstung und Sicherheit abseits der üblichen Routen.Ein besonderer Anziehungspunkt ist auch die große, auf der Besucherinnen und Besucher mit ihren eigenen Fahrzeugen übernachten können. Hier entsteht jedes Jahr ein kleines Offroad-Dorf: Man zeigt sein Fahrzeug, tauscht Erfahrungen aus, schmiedet neue Reisepläne oder findet vielleicht sogar Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die nächste Expedition.Auch Hunde sind auf der 4x4 rhein-waal willkommen - schließlich gehören sie für viele mit zur Reisecrew. Voraussetzung ist lediglich, dass sie sich auf dem Gelände gut benehmen können., die das Event mit großer Leidenschaft nach dem Tod ihres verstorbenen Vaters weiterführt. Was einst als Familienprojekt begann, hat sich mittlerweile zu einem Herzensprojekt mit nahezu internationalem Charakter entwickelt.Ob erfahrene Overlander, Offroad-Einsteiger, Outdoor-Fans oder Familien mit Erlebnishunger - die 4x4 rhein-waal 2026 ist und bleibt „the place to be“ für all jene, die die 4x4 -Welt leben und lieben.Freitag, 20. März 2026: 10:00 - 18:00 UhrSamstag, 21. März 2026: 10:00 - 18:00 UhrSonntag, 22. März 2026: 10:00 - 17:00 UhrWunderland KalkarGriether Str. 110–12047546 KalkarJana FröhlichMobil: +49 151 730 793 81E-Mail: info@4x4-rhein-waal.de