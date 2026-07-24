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Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland http://www.wunderlandkalkar.eu
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
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3. CARLOVE United – Mit Herz und ganz viel PS

Das Tuning-Highlight am 9. August 2026 im Wunderland Kalkar

(lifePR) (Kalkar, )
Motoren, Emotionen und eine Community, die zusammenhält: CARLOVE United geht in die dritte Runde und verwandelt das Wunderland Kalkar am Sonntag, 9. August 2026 erneut in einen Treffpunkt für alle, deren Herz beim Klang eines Motors einfach höherschlägt. Von 11.00 bis 18.00 Uhr präsentieren sich in der großen Eventhalle und auf der dazugehörigen Außenfläche extravagante Fahrzeuge, kreative Umbauten und individuelle Einzelstücke mit Geschichte – markenoffen, einzigartig und mit jeder Menge PS. Auf der CARLOVE United geben sich Sammler, Tüftler sowie neue und alte Freunde zwischen Asphalt, glänzendem Lack und offenen Motorhauben die Autoklinke in die Hand.

Das Besondere: Hier stehen nicht nur Showcars im Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen und ihre Leidenschaft für ihre Fahrzeuge. Dabei ist völlig egal, ob aufwendig umgebautes Showcar oder liebevoll gepflegtes Serienfahrzeug – jedes Auto, in dem eine große Portion CARLOVE steckt, ist willkommen und kann Teil des Events werden. Wer sein Fahrzeug präsentieren möchte, hat gleich zwei Möglichkeiten: Die Bewerbung als VIP-Aussteller in der Halle ist bereits abgeschlossen. Alle anderen können ihr Fahrzeug ganz unkompliziert mit einem Driver Ticket auf dem Eventareal ausstellen - ohne Bewerbung. Ob direkt an der Messehalle oder an der Showbühne: Mit einem Driver Ticket im Vorverkauf ist die Einfahrt bereits ab 10.30 Uhr möglich und man sichert sich die besten Plätze. Die Tageskasse öffnet ab 11.00 Uhr.

Neben hunderten Fahrzeugen wartet ein abwechslungsreiches Programm auf Besucher und Teilnehmer. Fahrzeuge werden auf der Showbühne vorgestellt, Besucher wählen ihre Favoriten und bei der feierlichen Pokalvergabe werden die schönsten fahrbaren Untersätze ausgezeichnet. Die DJ`s Thep DJ und Tiefdruck sorgen Dank der Veranstaltungstechnik von LIMU Media für den passenden Sound, die Händlermeile lädt zum Stöbern ein und an der beliebten Fotowand entstehen selbstgeknipste Erinnerungsfotos. Beim DB-Contest können Auspuffanlagen zeigen, was in ihnen steckt - das ist Musik in den Ohren der CARLOVER. Für Kinder stehen wieder Kernie und Kerna bereit, sodass die Veranstaltung längst mehr ist als ein klassisches Tuningtreffen. Sie ist ein Event für die ganze Familie. Klar, dass der Nachwuchs schon in den Startlöchern steht.

Hinter CARLOVE United steht übrigens Organisatorin Sarah Amend-Lang, vielen in der Szene als „Mrs. BMWLiebe“ bekannt. Gemeinsam mit ihrer CARLOVECrew schafft sie einen Hotspot, der für Leidenschaft, Gemeinschaft und eine lockere Atmosphäre steht. Hier darf sich jede(r) von Anfang an wie zuhause fühlen.

Gemeinsam staunen, Benzingespräche führen und neue Kontakte knüpfen – so sieht ein unvergessliches Wochenende aus. Wer den Tag entspannt beginnen möchte, kann direkt vor Ort übernachten:

Das Wunderland Kalkar bietet komfortable Übernachtungsmöglichkeiten in seinen sechs hauseigenen Hotels. Nach einer erholsamen Nacht und einem gemütlichen Frühstück lässt sich die CARLOVE United von der ersten bis zur letzten Minute in vollen Zügen genießen.

Informationen

Was
CARLOVE United 2026 - Markenoffene Fahrzeugmesse und Tuningevent

Programminformation (Auszug)
  • Showbühne mit Moderation und Fahrzeugvorstellungen
  • Pokalvergabe
  • Selfie-Fotowand (Celebrity Wall – hier darf jede(r) sein Tuning-Fahrzeug selbst fotografieren)
  • Grid Girls
  • DB-Contest (Auspuffanlage)
  • DJs und ganztägiges Entertainment
  • Welcome Bags für Fahrzeugaussteller (solange der Vorrat reicht)
  • Gewinnspiel
  • Händlermeile
  • Unterhaltung für Kinder
Wann
Sonntag, 9. August 2026: CARLOVE United von 11.00 bis 18.00 Uhr

Wo
Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar

Eintrittspreise (ohne Bewerbung, bis 8. August online - dann an der Kasse):
Driver-Ticket Event Area (mit Auto zur Ausstellung aufs Eventgelände): 27,50 € (zzgl. 0,69 € Servicegebühr)
Besucher(in) mit Fahrzeug (Ausfahrticket inklusive):                            20,00 € (zzgl. 0,50 € Servicegebühr)
Beifahrer(in) ohne Fahrzeug:                                                             12,50 € (zzgl. 0,31 € Servicegebühr)

Übernachtung vor Ort zu günstigem Hotelpreis unter https://shorturl.at/IzxAq

(Parkplatzgebühr bereits im Ticket enthalten)

Kontakt
via Instagram:
bmwliebecrew_carlovecrew
mrs.bmwliebe

Weitere Infos unter: https://www.carlovecrew.de/...

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