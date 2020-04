Pressemitteilung BoxID: 795126 (WordsWork Content Marketing)

Neue Chancen für den Einzelhandel und KMUs

Jetzt die Zeit nach der Corona-Krise vorbereiten

In vielen Branchen ist durch die Corona-Verordnungen ein wirtschaftlicher Stillstand eingetreten. Geschäfte sind geschlossen, Gastronomiebetriebe empfangen keine Gäste, den Hotels fehlen die Touristen. Fitnessstudios, Friseur-Salons, Kosmetik- und Yogastudios haben keine Einnahmen mehr, und auch Handwerksbetriebe melden Einbußen. Und wie geht es morgen weiter? Das Thema Corona zwingt KMUs, den Einzelhandel, Gastronomie-Betriebe und Solo-Selbstständige zum Umdenken. Marketing-strategisch sinnvoll ist, in diesen Tagen intensiv über die Zukunft nachzudenken, eine geeignete Geschäfts-Strategie zu entwickeln und die Zeit nach der Corona-Krise vorzubereiten.



Warum eine Präsenz im Internet heute so wichtig ist



Viele Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe haben sich schon seit einigen Jahren dem digitalen Fortschritt genähert und Firmen-Webseiten eingerichtet. Eine Webseite ist aber mehr als nur eine Visitenkarte und eine Werbeplattform im Internet. Sie ist ein effektives Marketing-Instrument. Unternehmen, die über eine flexible Website verfügen und bereits auf Online-Dienste bauen, haben vorausschauend gedacht und stehen aktuell auf einer guten Position. Denn aufgrund der Geschäftsschließungen boomen Online-Handel, Online-Dienstleistungen und Lieferservice.



Für Onlinehändler oder Unternehmen mit Ladengeschäften inklusive Onlineshop ist die aktuelle Situation besonders vorteilhaft: Die Teile der Bevölkerung, die bisher noch gezögert haben, Waren online zu bestellen, werden nun verstärkt an den Onlinehandel und an seine Vorteile herangeführt.



Prognose: Durch das Corona-Virus und der damit verbundenen Erkenntnis der Verbraucher, dass der Online-Handel und die Lebensmittel-Lieferdienste bequem sind und die Lebensqualität erhöhen können, wird sich das Kaufverhalten zukünftig weiter verändern. Immer mehr Menschen werden Online-Dienste nutzen. Und im Gegenzug werden immer mehr Firmen-Websites zu digitalen, kundenfreundlichen Schaufenstern. Die einzelnen Seiten mit Produktbildern und -beschreibungen sind die Warenregale online, beratende Shoptexte, interessante Produktbeschreibungen und ein digitaler Support ersetzen den Verkäufer/in. Bezahlt wird bargeldlos über diverse Bezahlsysteme.



Doch das Internet ist inzwischen riesig und mit einer gewaltigen Shoppingmeile vergleichbar. Nur die Unternehmen, die Händler und Dienstleister sowie Online Shops, die sichtbar in diesem Internet-Dschungel sind, werden von Kunden überhaupt bemerkt und können Umsätze generieren.



Content Marketing – die moderne Strategie im Netz



Durch den Wandel rücken klassische Marketing-Instrumente wie Flyer, Werbebriefe und Plakate in den Hintergrund. Im Internet ist die vorherrschende Methode das Content Marketing. Dabei geht es nicht um direkte Werbung, sondern um nützliche Inhalte, die von verschiedensten Personen online gesucht werden. Unter Content versteht man Beiträge wie Ratgeber-Texte, Blogartikel, Shoptexte, Produktbeschreibungen und Erklär-Videos.



Unternehmen, die Beiträge mit Mehrwert auf ihrer Website zur Verfügung stellen, werden im Netz von den Internet-Besuchern positiv bemerkt. Denn ideale Blogartikel oder Ratgebertexte bieten Lösungen für ihre Fragen und Probleme. Grundsätzlich sollen Contents Vertrauen aufbauen und sind damit ein Mittel zur Kundengewinnung. Beim Content Marketing können Unternehmen auch mit potentiellen Kunden in Kontakt treten und sie auf diese Weise zu Kunden machen. Es ist ein effektives und bezahlbares Instrument für KMUs, um in der Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Wer jetzt im Stillstand die eigene Strategie vorbereitet, kann nach der Corona-Krise durchstarten.





