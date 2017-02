Leto petelina se začenja razkošno

Gospodarsko in trgovsko predstavništvo za Hongkong (Hong Kong Economic and Trade Office – HKETO Berlin) v Berlinu bo ob novem letu petelina, ki se je začelo 28. januarja, v mesto pripeljalo kitajsko praznovanje.



Petelin je v kitajski astrologiji simbol za natančnost in razkošje. Petelin se na kmetiji, oblečen v svoje ognjeno perje, vedno zbudi ob prvem žarku sonca in s kikirikanjem naznani začetek novega dne. Ob slovesu od leta opice in prihodu leta petelina se začenja nov cikel sreče ter blagostanja.



Kitajsko novo leto je najbolj barvit festival v Hongkongu, ki vedno očara tako domačine kot obiskovalce. To je čas, ko ljudje molijo za srečo v kitajskih templjih, si ogledajo ples zmaja in leva od vrat do vrat, z družino ter prijatelji uživajo v prazničnih jedeh za srečo, se pridružijo množici med svetovno znano parado z vozili in nastopajočimi z vsega sveta ali pa se samo sprehodijo po ulici s karminsko rdečimi lampijoni. Hongkong je globoko zakoreninjen v kitajski kulturi, pri tem pa cveti v raznolikosti, tako da resnično uteleša srečanje vzhoda in zahoda.



Novo leto petelina bomo v HKETO Berlin proslavili na 11 prireditvah v Srednji in Vzhodni Evropi: v Budimpešti 12. januarja, v Varšavi 18. januarja, v Frankfurtu 1. februarja, v Münchnu 6. februarja, v Berlinu 13. februarja, na Dunaju 22. februarja, v Bratislavi 23. februarja, v Ljubljani 24. februarja, v Hamburgu 2. marca, v Zürichu 6. marca in v Pragi 9. marca.



Direktorica HKETO Berlin ga. Betty Ho je na sprejemih poudarila edinstvene prednosti, ki jih je Hongkong užival pod sloganom »Ena država, dva sistema«, in zelo močne povezave s celinsko Kitajsko, zaradi katerih smo še vedno najbolj priljubljena baza za poslovanje z Azijo.



»Če temu dodamo še naše temeljne prednosti, ki med drugim vključujejo pravno državo, prost pretok kapitala in informacij, spodbudno poslovno okolje, raznoliko ter mednarodno delovno silo in nizko ter preprosto obdavčitev, je jasno, zakaj je bil Hongkong v letopisu IMD 2016 imenovan za najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu, Svetovna banka pa ga uvršča v prvo peterico na področju preprostosti poslovanja. Hongkong je že dolgo uveljavljen kot svetovno finančno, poslovno, storitveno in logistično središče, zato lahko svoje prednosti s pridom izkorišča kot najboljša povezava med srednje- ter vzhodnoevropskimi državami in celinsko Kitajsko,« je zaključila ga. Ho.



Letos mineva tudi 20-letnica vrnitve Hongkonga Kitajski in vzpostavitve Posebne upravne regije Hongkong. HKETO Berlin bo skozi vse leto v različnih državah, ki jih pokriva, organiziralo najrazličnejše prireditve v čast tega dvojnega praznika.

HKETO Berlin je uradni zastopnik vlade Posebne upravne regije Hongkong za področje trgovine in drugih gospodarskih dejavnosti za Slovenijo, Avstrijo, Češko, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, Slovaško ter Švico.





