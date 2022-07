Ein Hauch von Hongkongs Streetfood-Kultur in Berlin

Das Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong, Berlin (HKETO Berlin) setzte seine Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Gründung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) am 7. Juli (MESZ) mit einem Food-Festival fort, das dem Street Food und den Delikatessen im Stil Hongkongs gewidmet war.Das Hong Kong Street Food Festival bot eine Auswahl lokaler Straßengerichte, von verschiedenen Dim Sum-Varianten über Frühlingsrollen, Eierkuchen, Mango-Pomelo-Sago bis hin zum berühmten Milchtee nach Hongkong-Art. Die Besucher begaben sich auf eine kulinarische Reise durch die verschiedenen Gaumenfreuden von Hongkong.Street Food hat die kulturelle Identität Hongkongs entscheidend geprägt. "Die Esskultur ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens, sondern auch ein Zugang und ein wichtiger Kanal, um den Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Kulturen zu erleichtern", betonte Frau Szeto.Unter dem Motto „A New Era - Stability, Prosperity and Opportunity“ beteiligt sich das HKETO Berlin an den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, Polen und der Schweiz, die von Filmfestivals über Galadinner bis hin zu Street Food Festivals reichen.Weitere Informationen zum Hong Kong Street Food Festival und anderen Veranstaltungen des HKETO Berlin finden Sie unter https://www.hketoberlin.gov.hk/en/events_25th.htm Das HKETO Berlin ist die offizielle Vertretung der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong in Deutschland sowie in Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakischen Republik, Slowenien und der Schweiz in Handelsbeziehungen und anderen Wirtschafts- und Handelsfragen.