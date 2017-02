A kakas éve pompában kezdődik meg

A berlini Hong Kong Gazdasági és Kereskedelmi Iroda elhozza a kínai ünneplés élményét a városba, amint a kakas éve megkezdődik január 28-án.



A kínai asztrológia szerint a kakas a precizitás és a pompázás szimbóluma. A tanyán a kakas mindig a felkelő nap első sugaraival ébred és izzó tollakba öltözve kukorékolva jelzi a nap kezdetét. Amint elbúcsúztatjuk a majom évét és üdvözöljük a kakasét, a szerencse és a jólét új ciklusként köszönt be.



A Kínai Újév Hong Kong legszínesebb fesztiválja, amely magával ragadja nem csak a helyieket, de még a látogatókat is. Ebben az időszakban az emberek jó szerencséért imádkoznak a kínai templomokban, nézik az ajtótól ajtóig táncoló sárkányokat és oroszlánokat, szerencsét hozó ünnepi ételeket esznek családjukkal és barátaikkal, becsatlakoznak a nemzetközi látványosságok parádéjának kocsisoraiba, vagy csak sétálgatnak a kárminpiros lámpásokkal feldíszített sétányokon. A kínai kultúrában mélyen gyökerező, sokszínűségben pompázó Hong Kong a Kelet és a Nyugat találkozásának megtestesítése.



A kakas évének érkezésének megünnepléseként a berlini HKGKI 11 helyszínen rendez Kínai Újévi állófogadást Közép- és Kelet-Európában. Ezen helyszínek: Budapest (január 12.), Varsó (január 18.), Frankfurt (február 1.), München (február 6.), Berlin (február 13.), Bécs (február 22.), Pozsony (február 23.), Ljubljana (február 24.), Hamburg (március 2.), Zürich (március 6.) és Prága (március 9.).



A fogadásokon a berlini HKGKI igazgatója, Betty Ho kiemelte az “Egy Ország, Két Rendszer” sajátos előnyeit Hong Kong számára, valamint a nagyon szoros kapcsolatainkat Szárazföldi Kínával, melyek továbbra is hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ázsiában folytatott üzletek legkívántabb helyszíne maradhatunk.



“Az alapvető erősségeinknek köszönhetően, beleértve a jogállamiságot, a tőke és az információ szabad mozgását, a vállalkozóbarát környezetet, a sokszínű és nemzetközi tehetségeket, valamint az alacsony és egyszerű adórendszert, az IMD 2016 Évkönyv Hong Kong-ot nevezte meg a legversenyképesebb gazdaságnak és a Világbank a legjobb 5 ország közé sorolta az üzletkötés egyszerűségét figyelembe véve. Hong Kong, mint régóta fennálló globális pénzügyi, gazdasági, szolgáltatási és logisztikai központ, megmutathatja a legfontosabb erősségét és mint szuper-kapcsolattartó hozzájárulhat a közép- és kelet-európai országok és Kína közötti kapcsolat kiépítéséhez” – foglalta össze Ho Asszony.



Az idei év egyidejűleg a 20. évfordulója Hong Kong Kínához való visszatérésének, valamint a Hong Kong Különleges Közigazgatási Terület megalapításának. A berlini HKGKI az egész év folyamán különféle eseményeket rendez az irodához tartozó különböző országokban, hogy megünnepeljük ezt a „dupla örömöt”.

HKGKI Berlin a Hong Kong Különleges Közigazgatási Terület Kormányának hivatalos képviselete kereskedelmi kapcsolatok és egyéb gazdasági és kereskedelmi ügyek terén Németországban, valamint Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában és Svájcban.

