Norwegen führt, Belgien lädt ein: Das Finale des Heinz Kettler Deutschland Cups 2026 wird in Bütgenbach gesegelt

Inklusive Regattaserie segelt ihr Finale erstmals im Ausland · 19. und 20. September beim Royal Yacht Club Warche, Bütgenbach · Die belgischen Gastgeber kämpfen ums Podium · Offizielle Eröffnung am Freitag, 18. September



In ihrer vierten Saison macht die einzige nationale inklusive Regattaserie Deutschlands zum ersten Mal Station im Ausland: Am 19. und 20. September wird beim Royal Yacht Club Warche in Bütgenbach das Finale des Heinz Kettler Deutschland Cups 2026 gesegelt. Menschen mit und ohne Behinderung segeln dort in denselben Booten, nach denselben Regeln und um dieselben Platzierungen – und um den Titel, der nach zwei von drei Spieltagen noch nicht vergeben ist. Am Heinz Kettler Deutschland Cup 2026 haben in dieser Saison insgesamt 20 unterschiedliche Crews aus vier Nationen teilgenommen.



Norwegen führt, drei Teams kämpfen ums Podium



Nach zwei Spieltagen liegt das SALTO SAILING Team Norway mit Skipper Stian Kristiansen und Elliot Finnestrand mit drei Punkten vorn – Platz zwei in Hamburg, Sieg beim 2. Spieltag im Rahmen des SailGP in Sassnitz. Vier Punkte dahinter folgt das Team „Die Zwei“ mit Skipper Jürgen Brietzke und Siggi Mainka, Paralympics-Goldmedaillengewinner von Peking 2008 – die Sieger des Auftakts auf der Alster, die in Belgien leider gesundheitsbedingt nicht starten können. Auf Platz drei liegt das BLAG Sailing Team der Gastgeber mit Skipper Alexandre Grosjean und Benoît Lumay – in ihrem Heimspiel haben sie die Chance auf einen Platz auf dem Podium. Dahinter folgen Alster HSC vom Hamburger Segel-Club und WindSpiel. Gewertet wird nach dem Low-Point-System: Die Tagesplatzierungen der drei Spieltage werden addiert – wer insgesamt am wenigsten Punkte hat, gewinnt.



„Das Großartige am Heinz Kettler Cup ist die Gelegenheit, viele Starts und Rennen zu absolvieren, vorausgesetzt, die Windbedingungen spielen mit. Bei einem hohen Wettbewerbsniveau wüsste ich nicht, wo man die RS Venture sonst so viel segeln kann. Wir stellen auch fest, dass die anderen Teilnehmer immer besser werden und die Rennen enger werden. Und wir dürfen die Organisatoren nicht vergessen, die dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft, und immer bereit sind, mit anzupacken. Ihr liefert auf einem bemerkenswert hohen Niveau ab, was den Heinz Kettler Cup für das Team Salto in jeder Saison zu einem Pflichttermin macht.“

– SALTO SAILING Team Norway, Stian Kristiansen und Elliot Finnestrand



Wer in Bütgenbach segelt



Im Feld segeln die Dritten der Para-Europameisterschaft 2026, Dirk Thalheim und Stephanie Brix vom Team Alster HSC. Zum Feld gehört auch die zehnjährige Sophia: Sie ist sehbehindert, hatte im Mai 2025 ihre erste Segelstunde bei Olympia-Silbermedaillengewinnerin Susann Beucke und trainiert seit gut einem Jahr regelmäßig – heute im Heinz Kettler Inclusive Youth Sailing Team Germany, mindestens eine Einheit pro Woche, dazu mehrere Trainingswochenenden. Sie segelt in regulären Wettfahrten, Seite an Seite mit erfahrenen Seglerinnen und Seglern.



Premiere in Belgien – und ein Ziel: Europa



Der Royal Yacht Club Warche am See von Bütgenbach in Ostbelgien – nur rund zwölf Kilometer hinter der deutsch-belgischen Grenze – richtet das Finale aus; sein BLAG Sailing Team war bei beiden bisherigen Spieltagen am Start. Die Veranstalter wollen die europäische Ausrichtung der Serie in den kommenden Jahren ausbauen.



„Wir möchten das inklusive Segeln über die Grenzen hinaus verbreiten und zeigen, dass es ein Sport ist, der allen offensteht. Inklusion ist die Grundlage einer Gesellschaft, in der jeder respektiert wird.“

– Alexandre Grosjean, Mitglied des Royal Yacht Club Warche



„Mit dem Finale in Belgien und somit dem ersten internationalen Veranstaltungsort setzen wir einen weiteren Akzent über Deutschland hinaus. Künftig wollen wir die internationale Ausrichtung nach und nach verstärken, um dem inklusiven Segelsport und dem Heinz Kettler Cup noch mehr Sichtbarkeit zu geben.“

– Andreas Sand, Vorstand der Heinz Kettler Stiftung



Ablauf



Freitag, 18. September: offizielle Eröffnung am Abend. Samstag, 19. September: Skipper-Briefing gegen 9 Uhr, Wettfahrten 10.30 bis 18 Uhr. Sonntag, 20. September: Wettfahrten ab etwa 9.30 Uhr, Siegerehrung des 3. Spieltags und der Gesamtwertung 2026 um 16.30 Uhr. Zeiten können sich durch Wetter und Entscheidungen der Wettfahrtleitung ändern. Veranstaltungsort: Royal Yacht Club Warche, Worriken 2c, B-4750 Bütgenbach.



Partner und Förderer



Namensgeberin und Hauptförderin der Serie ist die Heinz Kettler Stiftung. Gründer und Initiatoren sind der Yachtclub Möhnesee, die Heinz Kettler Stiftung und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. Ausrichter des 1. Spieltags war der Hamburger Segel-Club, Ausrichter des Finales ist der Royal Yacht Club Warche. Der 1. Spieltag in Hamburg wurde von Hamburg Active City unterstützt, der 2. Spieltag im Rahmen des SailGP in Sassnitz vom Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und vielen weiteren Förderern. Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. ist Purpose Partner des Germany SailGP Teams. Das Finale in Bütgenbach wird im Rahmen des Small Project Fund „People to People“ Interreg Maas-Rhein (NL-BE-DE) durchgeführt und von der Europäischen Union gefördert.



Über den Heinz Kettler Deutschland Cup



Der Heinz Kettler Deutschland Cup ist die erste und einzige nationale inklusive Regattaserie Deutschlands. Seit 2023 segeln Crews mit und ohne Behinderung ohne getrennte Klassen auf vom Veranstalter gestellten Booten der Klasse RS Venture Connect. 2026 wurden bislang 56 Wettfahrten an zwei Spieltagen in Hamburg und im Rahmen des SailGP in Sassnitz gesegelt; 20 Teams aus Belgien, Deutschland, Norwegen und Tschechien stehen in der Gesamtwertung.

(lifePR) (