Neben den schnellsten Booten der Welt: In Sassnitz segeln Menschen mit und ohne Behinderung dieselbe Regatta

SailGP Inklusiv 2026: Inklusive Regatta vom 18. bis 20. August, Regattabegleitfahrten für rollstuhlfahrende Gäste vom 18. bis 23. August

Fünf Segelvereine richten aus, gemeinsam mit dem Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank

Schirmherrschaft: Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport MV

Auf der einen Seite der Regattabahn fliegen F50-Katamarane mit über 100 km/h übers Wasser – die schnellsten Segelboote der Welt. Wenige hundert Meter weiter geht ein Segler mit Behinderung über einen eigens aufgebauten barrierefreien Steg an Bord seines Regattaboots und startet in eine internationale Regatta. Gleiches Revier, gleiche Woche, dasselbe Wasser.Vom 18. bis 20. August 2026 wird im Stadthafen Sassnitz zum zweiten Mal die inklusive Regatta parallel zum ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix ausgetragen – als 2. Spieltag des Heinz-Kettler-Deutschland-Cups, der ersten und einzigen nationalen inklusiven Regattaserie Deutschlands, die 2026 in ihre vierte Saison geht und im September mit einem Spieltag in Belgien erstmals international wird. 16 Crews aus vier Nationen gehen an den Start, gesegelt wird täglich von etwa 10:00 bis 17:00 Uhr. Ausrichter sind fünf Segelvereine gemeinsam mit dem Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank.Siggi Mainka, Paralympics-Goldmedaillengewinner, geht in Sassnitz an den Start. Mainka verlor mit 18 Jahren nach einem Unfall beide Beine oberhalb der Knie. 2008 gewann er in Peking im Sonar Paralympics-Gold, 2012 in London Silber. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Segler überhaupt – und segelt heute in einer Regattaserie, in der Behinderung keine eigene Klasse begründet.Sportlich ist das Feld hochkarätig besetzt. Am Start sind Hans Nee und Calle Sibbert, Vize-Europameister 2026 im inklusiven Segeln, sowie Dirk Thalheim und Stephanie Brix, Drittplatzierte der Para-Europameisterschaft 2026.Sophia ist zehn Jahre alt und sehbehindert. Ihre erste Segelstunde hatte sie im Mai 2025 – an der Seite von Susann Beucke, Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio. Seitdem trainiert sie im Heinz Kettler Inclusive Youth Sailing Team Germany auf der Hamburger Außenalster. Sassnitz ist eine ihrer Stationen in dieser Saison. Vom Helga Cup über den Deutschland Cup bis zum SailGP: Sophia segelt Regatten., sagt Sophia.Ihre Eltern ergänzen: „Dass Sophia gemeinsam mit erfahrenen und erfolgreichen Seglerinnen und Seglern auf dem Wasser stehen darf, macht uns unglaublich stolz. Wir wünschen uns, dass man nicht über Behinderungen sprechen muss, sondern den Menschen mit seinen Fähigkeiten, seiner Leidenschaft und seinem Potenzial sieht. Genau das erlebt Sophia beim Segeln.“Zwischen diesen beiden liegt der ganze Bogen dieses Sports – und beide segeln gleichberechtigt mit allen anderen, in denselben Booten und nach denselben Regeln.Gesegelt wird auf acht barrierefreien RS Venture Connect, die der Veranstalter stellt. Jede Crew ist inklusiv besetzt: Menschen mit und ohne Behinderung segeln in denselben Booten, nach denselben Regeln, im direkten Wettbewerb. Keine getrennten Klassen, kein Sonderprogramm.Dass die Boote gestellt werden, ist dabei kein Detail, sondern Konzept: Eigenes Boot, Trailer und Bootslogistik fallen als Hürde weg. Wer segeln will, kann segeln.Vom 18. bis 23. August bringen die Veranstalter bis zu 40 rollstuhlfahrende Gäste des SailGP direkt im Rollstuhl an Bord aufs Wasser – auf dem barrierefreien Segelboot „Henk de Mol“. Geplant sind täglich zwei bis vier Touren. Die Gäste müssen ihren Rollstuhl nicht verlassen; das Boot wurde genau dafür gebaut. Erstmals wird damit ein SailGP-Event für rollstuhlfahrende Gäste direkt vom Wasser aus erlebbar.Getragen wird das Angebot vom Verein Inklusives Segeln für Alle e.V. und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. An der Förderung des Projekts beteiligt sich die Deutsche Postcode Lotterie – unterstützt von ihren Teilnehmenden.Als Ehrengast kommt Steffi Nerius nach Sassnitz. Die Speerwurf-Weltmeisterin von 2009, geboren 1972 auf Rügen, ist heute stellvertretende Vorsitzende der Herman-van-Veen-Stiftung, die den rollstuhlgerechten Umbau der „Henk de Mol“ finanziert hat. In Sassnitz segelt sie selbst auf dem Boot mit. Nerius unterstützt die Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrende, begleitet die Eröffnungsfeier am 18. August mit einem Grußwort und nimmt an der Siegerehrung teil.Barrierefreie Infrastruktur ist im Stadthafen Sassnitz kaum vorhanden. Die Vereine bringen sie mit: einen mobilen barrierefreien Bootssteg, weil es keinen gibt. Rampen und ein barrierefrei angepasstes Veranstaltungsgelände. Das angemietete Alte Kühlhaus Sassnitz als vollständig zugängliche Eventzentrale. Einen eigens eingerichteten barrierefreien Campingplatz mit entsprechenden Duschen und Toiletten. Dazu sechs Sicherungsboote und über 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die aus Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen anreisen.Ein barrierefreies Regattaformat dieser Größe trägt sich nicht aus Startgeldern. Möglich wird SailGP Inklusiv 2026 durch ein Zusammenspiel öffentlicher Förderung, privater Stiftungen und Partner aus der Wirtschaft.Partner und Fördermitglied von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. ist das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank. Das Land Mecklenburg-Vorpommern und der Vorpommern-Fonds unterstützen die Veranstaltung als öffentliche Förderer. Die Heinz-Kettler-Stiftung ist Namenspartnerin des Heinz-Kettler-Deutschland-Cups und trägt die Regattaserie seit ihrer Gründung 2023 mit. Die Viessmann Foundation fördert die Durchführung von SailGP Inklusiv 2026 im Rahmen ihres gemeinnützigen Engagements. Die Deutsche Postcode Lotterie beteiligt sich an der Förderung des Projekts Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrende – unterstützt von ihren Teilnehmenden. Gastgeber vor Ort sind die Stadt Sassnitz und der Stadthafen Sassnitz.sagt Markus Pfuhl, Managing Director der Viessmann Foundation.Was 2025 als Partnerschaft zweier Akteure begann, ist 2026 ein Bündnis von fünf Vereinen – von der Alster über den Wannsee bis ins Sauerland. Der Yachtclub Möhnesee war bereits 2025 dabei. Neu als mitausrichtende Vereine hinzugekommen sind der Berliner Yacht-Club und der Verein Seglerhaus am Wannsee, neu als Partner Inklusives Segeln für Alle e.V.Die Schirmherrschaft übernimmt Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie nimmt am 20. August um 19:00 Uhr an der Siegerehrung teil, die erneut in der Team Base des Germany SailGP Teams stattfindet., sagt Stefanie Drese., sagt Tim Krieglstein, CEO des Germany SailGP Teams.18.–20. August 2026, täglich ca. 10:00–17:00 Uhr18.–23. August 202618. August 2026, ca. 18:30 Uhr, Altes Kühlhaus Sassnitz20. August 2026, 19:00 Uhr, Team Base des Germany SailGP TeamsStadthafen Sassnitz, Rügen – parallel zum ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix2. Spieltag des Heinz-Kettler-Deutschland-CupsRS Venture Connect (barrierefrei, vom Veranstalter gestellt)16 Crews aus 4 Nationen (Belgien, Deutschland, Norwegen, Tschechien), 32 Seglerinnen und SeglerStefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport MV#AlleAnBord – Segeln auf Augenhöhe, das Handicap bleibt an LandGermany SailGP Team presented by Deutsche Bank (Partner und Fördermitglied) · Land Mecklenburg-Vorpommern · Vorpommern-Fonds · Heinz-Kettler-Stiftung (Namenspartner des Heinz-Kettler-Deutschland-Cups) · Viessmann Foundation · Deutsche Postcode Lotterie (beteiligt an der Förderung des Projekts Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrende) · Stadt Sassnitz und Stadthafen Sassnitz (Gastgeber)SailGP Inklusiv 2026 wird von fünf Vereinen gemeinsam realisiert: Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V., Inklusives Segeln für Alle e.V., Berliner Yacht-Club, Yachtclub Möhnesee und Verein Seglerhaus am Wannsee. Die fünf Clubs kooperieren auch über Sassnitz hinaus eng im inklusiven Segelsport und bieten inklusive Segelprojekte im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit an.Das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank ist Teil der internationalen SailGP Championship, der weltweit spektakulärsten Segel-Liga. Mit der Initiative #AlleAnBord setzt das Team neue Maßstäbe für Diversity & Inclusion im Segelsport. Sebastian Vettel, Formel-1-Legende und Mitinhaber des Teams, engagiert sich persönlich für die Förderung des inklusiven Segelsports.