Inklusive Alster: Hamburg-Nord und Hamburg-Mitte übernehmen gemeinsame Schirmherrschaft

Die „Inklusive Alster“ steht ab sofort unter doppelter Schirmherrschaft: Dr. Bettina Schomburg, Bezirksamtsleiterin Hamburg-Nord, und Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, haben sie am heutigen Donnerstag beim Hamburger Segel-Club gemeinsam übernommen. Zum Auftakt gingen Schülerinnen und Schüler der Bugenhagenschule Alsterdorf mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam aufs Wasser – begleitet von Tobias Munz, Schulleitung Bugenhagenschule Alsterdorf.



Mit dieser doppelten Schirmherrschaft unterstreichen beide Bezirke, dass die Alster als gemeinsames Wassersportrevier ein Ort gelebter Inklusion ist – und dass dieses bundesweit einzigartige Projekt in der Stadt große Unterstützung genießt.



„Als weltoffene Stadt braucht Hamburg mit der Alster ein inklusives Segelrevier – dies hat sich das Vereinsnetzwerk „Inklusive Alster“ als Ziel gesetzt. Also lassen Sie uns die Segel dafür setzen und los! Bezirksübergreifend und mit großartigen Kooperationspartnern sind wir auf einem guten Kurs!“



Dr. Bettina Schomburg, Bezirksamtsleiterin Hamburg-Nord



„Die Alster verbindet unsere Bezirke – und die Inklusive Alster verbindet Menschen. Was hier entsteht, ist kein Modellprojekt auf dem Papier, sondern gelebte Teilhabe: Woche für Woche, Boot für Boot. Das macht dieses Netzwerk zu einem echten Leuchtturm für Hamburg.“



Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte



Sieben Vereine, drei Sportarten, ein ganzjähriges Angebot



Die „Inklusive Alster“ vereint sieben Partner des Hamburger Wassersports zu einem deutschlandweit einzigartigen Netzwerk. Gemeinsam ermöglichen sie Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen das Segeln, Paddeln und Rudern auf der Alster. Was das Projekt von anderen unterscheidet, ist seine Beständigkeit: Es beschränkt sich nicht auf einzelne Aktionstage, sondern ist ein ganzjähriges, strukturiertes Programm mit wöchentlichen Kursen, inklusiven Regatten und einem festen Netzwerk aus Trainerinnen und Trainern, Lehrkräften und medizinischem Fachpersonal.



2025 nutzten über 150 Kinder und Jugendliche die regelmäßigen Angebote, in der laufenden Saison 2026 sind es bereits über 160. Gewachsen ist auch das Angebot selbst: Das Schulsegelprojekt mit der Bugenhagenschule Alsterdorf ist um eine zweite Kursstufe erweitert worden, damit haben über 100 Kinder und Jugendliche regelmäßig Zugang zum inklusiven Segeln. Mit dem Hamburger Kanu-Club und dem Ruderverein an den Teichwiesen sind 2026 der Kanu- und der Rudersport hinzugekommen, letzterer mit einem Angebot für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Das „Heinz Kettler Inclusive Youth Sailing Team Germany“ bildet erstmals Jugendliche mit Beeinträchtigungen zu Seglerinnen und Seglern aus, die inklusive Crews führen können, und das „BAT Sailing Team – gelebte Inklusion auf der Regattabahn“ segelt in seiner dritten Saison in der 2. Deutschen Segel-Bundesliga.



Die Wirkung ist auch wissenschaftlich belegt: Eine dreijährige Begleitung des „BAT Sailing Team – gelebte Inklusion auf der Regattabahn“ durch die Humboldt-Universität Berlin, die Leuphana Universität Lüneburg und die Universität Hamburg wurde 2024 in der Fachzeitschrift „Frontiers in Sports and Active Living“ veröffentlicht. Ende 2025 wurde Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. gemeinsam mit dem Hamburger Segel-Club mit dem Annemarie Dose Preis ausgezeichnet.



„Inklusion beginnt in der Sprache – und wird auf dem Wasser Realität.“



Schirmherrschaft



Dr. Bettina Schomburg, Bezirksamtsleiterin Hamburg-Nord · Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte



Die Partner der Inklusiven Alster



Hamburger Kanu-Club e.V. (HKC) · Hamburger Segel-Club (HSC) · Hamburger Segel-Verband (HSgV) · Ruder-Club Favorite Hammonia (RCFH) · Ruderverein an den Teichwiesen e.V. (RVT) · Segel-Verein Altona-Oevelgönne (SVAOe) · Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. (WsW)

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