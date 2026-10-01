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„Einmal Wettkampf, immer Wettkampf“: Deutschlands aktuell bestes Para-Segelteam startet bei der Weltmeisterschaft in Portugal

Steffi Brix und Dirk Thalheim gewannen Bronze bei der Para-Europameisterschaft / Ab 4. Oktober Inklusions-Segelweltmeisterschaft in Portimão / Gefördert vom Kreissportbund Bautzen

(lifePR) (Portimão/Hoyerswerda, )
Er spielte Rollstuhlbasketball bei den Paralympics, sie lebt mit einer körperlichen Behinderung. Gemeinsam sind Dirk Thalheim und Stephanie „Steffi“ Brix aktuell Deutschlands bestes Para-Segelteam. Vom 4. bis 10. Oktober 2026 starten die beiden bei der Inklusions-Segelweltmeisterschaft von World Sailing in Portimão an der Algarve – mit rund 230 Seglerinnen und Seglern aus mehr als 40 Nationen. Sie treten für den sächsischen Segelverein Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. an. Vorbereitet haben sie sich unter anderem beim Hamburger Segel-Club auf der Alster.

Gleiche Boote, gleiche Wettfahrten

Segeln gilt als eine der inklusivsten Sportarten: Menschen mit und ohne Behinderung segeln in denselben Booten und in denselben Wettfahrten. „Beim Segeln ist nahezu alles möglich“, sagt Dirk Thalheim. Der Rollstuhlfahrer steuert das Boot, Steffi Brix segelt als Crew. Sein Motto: „Einmal Wettkampf, immer Wettkampf.“

Was die beiden betreiben, ist ambitionierter Regattasport. Seit Para-Segeln nach den Paralympischen Spielen 2016 in Rio nicht mehr zum paralympischen Programm gehört, ist die Weltmeisterschaft die größte Bühne dieses Sports.

Bronze bei der Europameisterschaft

Bei der Europameisterschaft im Juli vor Travemünde gewannen die beiden Bronze in der Para-Wertung. Kein deutsches Team war besser. Im Heinz Kettler Cup, Deutschlands einziger inklusiver Regattaserie, segelten sie im September beim Finale im belgischen Bütgenbach auf Platz zwei. Nach drei Spieltagen schlossen sie die Serie als Gesamtzweite ab, unter 21 Teams aus vier Nationen.

„Wir freuen uns, als krönenden Abschluss einer tollen und erfolgreichen Saison auf die WM nach Portimão fahren zu dürfen.“

– Steffi Brix und Dirk Thalheim

Wer hinter dem Team steht

Steffi Brix und Dirk Thalheim sind Mitglieder von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. mit Sitz in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen – und zugleich im Hamburger Segel-Club. Der Club ist seit Jahren die Trainingsbasis des Teams und fördert es. Beide Vereine arbeiten im inklusiven Segeln in einer sehr engen Partnerschaft zusammen.

„Dass der Kreissportbund Bautzen Steffi und Dirk so stark unterstützt, freut uns sehr. Für einen kleinen sächsischen Segelverein wie uns ist eine solche Förderung außergewöhnlich. Neben unseren vielen eigenen inklusiven Aktivitäten fördern wir gezielt auch unsere Mitglieder, die auf hochklassigen internationalen Para- und Inklusionsregatten segeln – das gehört zu unseren wichtigen Zielen.“

– Michael Malz, Vorstand und Schatzmeister von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Der Kreissportbund Bautzen fördert die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Hinzu kommen private Spenden.

„Als Kreissportbund Bautzen freuen wir uns besonders, wenn unsere Mitgliedsvereine mit ihren Sportlerinnen und Sportlern über die Grenzen unserer Region hinaus erfolgreich sind. Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. verbindet dabei sportliche Leistung mit gelebter Inklusion und zeigt, wie vielfältig unsere Vereinslandschaft ist. Deshalb unterstützen wir diesen Weg sehr gerne und drücken Steffi Brix und Dirk Thalheim für die Weltmeisterschaft die Daumen.“

– Lars Bauer, Geschäftsführer des Kreissportbundes Bautzen

Die Weltmeisterschaft in Portimão

Die Inklusions-Segelweltmeisterschaft wird am 4. Oktober eröffnet, am 5. Oktober starten die ersten Wettfahrten. World Sailing meldet einen Teilnehmerrekord. In der Bootsklasse RS Venture Connect für zwei Personen treten 30 Crews an, darunter drei aus Deutschland: neben Steffi Brix und Dirk Thalheim auch Laura und Benedikt Weise von der Segelabteilung des Offenbacher Rudervereins sowie Stefan Volkmann und Bernhard Hesse vom Verein Seglerhaus am Wannsee.

Ergebnisse und Infos im offiziellen Regattaportal: manage2sail.com/de-ch/event/WSIC26

Über den Hamburger Segel-Club

Der Hamburger Segel-Club (HSC) an der Außenalster und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. arbeiten im inklusiven Segeln in einer sehr engen Partnerschaft zusammen. Der Club fördert das Team von Steffi Brix und Dirk Thalheim seit Jahren und war 2026 Ausrichter des 1. Spieltags des Heinz Kettler Cups.

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Wir sind Wir-Inclusion in Sailing e.V

Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Hoyerswerda fördert und organisiert inklusives Segeln – vom Probesegeln bis zum ambitionierten Regattasport. Menschen mit und ohne Behinderung segeln gemeinsam, auch Menschen mit schweren Behinderungen. Gemeinsam mit dem Yachtclub Möhnesee und der Heinz Kettler Stiftung hat der Verein den Heinz Kettler Cup gegründet, die erste und einzige nationale inklusive Regattaserie Deutschlands. Gemeinsam mit dem Norddeutschen Regatta Verein veranstaltet er den Helga Cup, die weltweit größte Frauen-Segelregatta, die inklusiv gestaltet ist. Hinzu kommen inklusive Segelaktivitäten im Rahmen der Kieler Woche und der inklusive SailGP Sassnitz 2026 parallel zum Germany Sail Grand Prix. Der Verein ist Purpose Partner des Germany SailGP Teams.

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