„Einmal Wettkampf, immer Wettkampf“: Deutschlands aktuell bestes Para-Segelteam startet bei der Weltmeisterschaft in Portugal
Steffi Brix und Dirk Thalheim gewannen Bronze bei der Para-Europameisterschaft / Ab 4. Oktober Inklusions-Segelweltmeisterschaft in Portimão / Gefördert vom Kreissportbund Bautzen
Gleiche Boote, gleiche Wettfahrten
Segeln gilt als eine der inklusivsten Sportarten: Menschen mit und ohne Behinderung segeln in denselben Booten und in denselben Wettfahrten. „Beim Segeln ist nahezu alles möglich“, sagt Dirk Thalheim. Der Rollstuhlfahrer steuert das Boot, Steffi Brix segelt als Crew. Sein Motto: „Einmal Wettkampf, immer Wettkampf.“
Was die beiden betreiben, ist ambitionierter Regattasport. Seit Para-Segeln nach den Paralympischen Spielen 2016 in Rio nicht mehr zum paralympischen Programm gehört, ist die Weltmeisterschaft die größte Bühne dieses Sports.
Bronze bei der Europameisterschaft
Bei der Europameisterschaft im Juli vor Travemünde gewannen die beiden Bronze in der Para-Wertung. Kein deutsches Team war besser. Im Heinz Kettler Cup, Deutschlands einziger inklusiver Regattaserie, segelten sie im September beim Finale im belgischen Bütgenbach auf Platz zwei. Nach drei Spieltagen schlossen sie die Serie als Gesamtzweite ab, unter 21 Teams aus vier Nationen.
„Wir freuen uns, als krönenden Abschluss einer tollen und erfolgreichen Saison auf die WM nach Portimão fahren zu dürfen.“
– Steffi Brix und Dirk Thalheim
Wer hinter dem Team steht
Steffi Brix und Dirk Thalheim sind Mitglieder von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. mit Sitz in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen – und zugleich im Hamburger Segel-Club. Der Club ist seit Jahren die Trainingsbasis des Teams und fördert es. Beide Vereine arbeiten im inklusiven Segeln in einer sehr engen Partnerschaft zusammen.
„Dass der Kreissportbund Bautzen Steffi und Dirk so stark unterstützt, freut uns sehr. Für einen kleinen sächsischen Segelverein wie uns ist eine solche Förderung außergewöhnlich. Neben unseren vielen eigenen inklusiven Aktivitäten fördern wir gezielt auch unsere Mitglieder, die auf hochklassigen internationalen Para- und Inklusionsregatten segeln – das gehört zu unseren wichtigen Zielen.“
– Michael Malz, Vorstand und Schatzmeister von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.
Der Kreissportbund Bautzen fördert die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Hinzu kommen private Spenden.
„Als Kreissportbund Bautzen freuen wir uns besonders, wenn unsere Mitgliedsvereine mit ihren Sportlerinnen und Sportlern über die Grenzen unserer Region hinaus erfolgreich sind. Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. verbindet dabei sportliche Leistung mit gelebter Inklusion und zeigt, wie vielfältig unsere Vereinslandschaft ist. Deshalb unterstützen wir diesen Weg sehr gerne und drücken Steffi Brix und Dirk Thalheim für die Weltmeisterschaft die Daumen.“
– Lars Bauer, Geschäftsführer des Kreissportbundes Bautzen
Die Weltmeisterschaft in Portimão
Die Inklusions-Segelweltmeisterschaft wird am 4. Oktober eröffnet, am 5. Oktober starten die ersten Wettfahrten. World Sailing meldet einen Teilnehmerrekord. In der Bootsklasse RS Venture Connect für zwei Personen treten 30 Crews an, darunter drei aus Deutschland: neben Steffi Brix und Dirk Thalheim auch Laura und Benedikt Weise von der Segelabteilung des Offenbacher Rudervereins sowie Stefan Volkmann und Bernhard Hesse vom Verein Seglerhaus am Wannsee.
Ergebnisse und Infos im offiziellen Regattaportal: manage2sail.com/de-ch/event/WSIC26
Über den Hamburger Segel-Club
Der Hamburger Segel-Club (HSC) an der Außenalster und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. arbeiten im inklusiven Segeln in einer sehr engen Partnerschaft zusammen. Der Club fördert das Team von Steffi Brix und Dirk Thalheim seit Jahren und war 2026 Ausrichter des 1. Spieltags des Heinz Kettler Cups.