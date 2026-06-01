Alster frei, die HerzPiraten waren wieder los!

Am 31. Mai 2026 veranstaltete der Verein HerzPiraten zum zehnten Mal seine Regatta auf der Alster. Ausgetragen wurde die Jubiläumsausgabe in diesem Jahr erstmals im Hamburger Segel-Club – unterstützt von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.Wer amauf der Alster unterwegs war, musste sich vor Hamburgs HerzPiraten in Acht nehmen! Denn an diesem Tag traten die jungen Skipper bei der insgesamtdes gleichnamigen Vereins zum sportlichen Wettkampf an. Insgesamtmit angeborenem Herzfehler, die seit ihrer Geburt imin Behandlung sind, segelten in diesem Jahr wieder mit.Auch in diesem Jahr wurde die Regatta wieder tatkräftig unterstützt von international erfolgreichen Top Seglerinnen & Seglern. Mit dabei: Seglerin, Skipperin& Crew undBei der Gründung des Vereins stand für Nova Meierhenrich die Idee im Vordergrund, einen Verein zu gründen, der herzkranken Kindern Erfolgserlebnisse durch Teamgeist und Gruppendynamik ermöglicht und die betroffenen Kinder absolut in den Mittelpunkt stellt. Schnell war klar, dass Segeln sich dafür hervorragend eignet.Nach dem Wettkampf auf dem Wasser wurde es an Land gemütlich. Auf dem Gelände des Hamburger Segel-Clubs (HSC) fand für alle Beteiligten, Helfer und Familien traditionell das große Grillfest samt Siegerehrung statt. Außerdem hielt der Nachmittag noch einige ganz besondere Überraschungen für die Kinder bereit., die Nova mit ihrem Verein für sie gesammelt hat. Der Spendenscheck wurde am Nachmittag feierlich an die Kinderkardiologie des UKE übergeben.Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Kinderkardiologie, stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Kinderherzmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-EppendorfVier Boote, begeisterte Kinder und sensationelle Skipper*innen: Bei traumhaften Bedingungen auf der Alster wurde die Jubiläumsregatta zu einem rundum gelungenen Segelerlebnis – aktiv an der frischen Luft, im Team und ganz im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Ein erfolgreicher Tag für die Kinder und für die Kinderkardiologie des UKE – und ein starkes Signal für Mut, Gemeinschaft und die großen Abenteuer, die jedem Kind offenstehen.HerzPiraten, Sparkasse Hamburg | IBAN: DE46200505501234138061 | BIC: HASPDEHHXXXHerzPiraten – Mit Herzkindern für HerzkindernDie HerzPiraten sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder und Jugendliche mit angeborenen oder erworbenen Herzerkrankungen engagiert. Der Verein wurde 2014 von Schauspielerin und Moderatorin Nova Meierhenrich gegründet – mit dem Ziel, herzkranken Kindern besondere Momente zu schenken und gleichzeitig wichtige Projekte rund um die Behandlung und Betreuung von Herzkindern zu unterstützen. Mit den gesammelten Spenden unterstützt der Verein Kinderherz-Projekte in ganz Deutschland. Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgt stets in enger Abstimmung mit Ärztinnen, Ärzten und den beteiligten Kliniken, um sicherzustellen, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Ein besonderes Highlight ist die jährlich stattfindende HerzPiraten Regatta. Bei diesem Segel-Event gehen herzkranke Kinder gemeinsam mit erfahrenen Seglerinnen und Seglern aufs Wasser und erleben einen Tag voller Abenteuer, Teamgeist und Lebensfreude. Die Regatta hat in den vergangenen Jahren bereits an verschiedenen Orten stattgefunden – unter anderem auf der Hamburger Alster, dem Tegeler See, dem Wannsee und dem Starnberger See. Im Jahr 2026 fand bereits die 10. HerzPiraten Regatta statt.Mit seinen Projekten möchte der Verein Mut machen, Gemeinschaft schaffen und zeigen, dass auch mit einem kranken Herzen große Abenteuer möglich sind.Nova MeierhenrichSeit 30 Jahren steht die Gründerin der HerzPiraten als Schauspielerin und Moderatorin vor der Kamera und ist überdies als Autorin erfolgreich – ihr drittes Buch „Lebensschlenker" erschien im März 2025. Soziales Engagement schreibt Meierhenrich groß – so setzt sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich ein, z. B. als Schirmherrin der McDonald’s Kinderhilfe.Die HerzPiraten wurden 2026 auf der Alster von folgenden Top-Skipperinnen und -Skippern begleitetDie Skipperverantwortung für die HerzPiraten Regatta 2026 lag in diesem Jahr bei einem hochkarätigen Team rund um Bernadette Zipfel, Susann „Sanni" Beucke und Johannes Ludwig.Olympia-Silbermedaillengewinnerin 2020 | Offshore-Seglerin | Schirmherrin BAT Sailing TeamDreifacher Olympiasieger im Rennrodeln | Leidenschaftlicher SeglerBernadette Zipfel, Vorständin des Hamburger Segel-Clubs (HSC), unterstützte mit ihrer national und international ambitionierten Crew als Skipperinnen ebenfalls die HerzPiraten Regatta 2026.Der Hamburger Segel-Club an der Außenalster ist mit über 800 Mitgliedern einer der ältesten und größten Segelvereine Hamburgs und engagiert sich stark im inklusiven Segeln.Hamburger Segel-Club (HSC), Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V., Gurlitt Restaurant, Hej Mates, Brian Bojsen, Superstreusel, Breuninger, Stage Entertainment, NRV Stiftung, Magnus Wasser, Adventure Minigolf Pirates Island, A Pirate´s World, Port de Lumiere, Happy Balloon Hamburg, Nordisk Outdoor, Fielmann, Rabach Kommunikation