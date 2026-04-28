Warum alkoholfreier Wein im Trend liegt: 0,0 % Secco und Wein für bewussten Genuss ohne Alkohol entdecken

Hier wurde Genuss neu gedacht. Die modern interpretierten Klassiker: 0,0 % Bass Secco und 0,0 % Wein erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden und werden gerne gekauft. Liegt es an veränderten Konsumgewohnheiten und damit auch der zunehmenden Bewusstheit im Einkaufsverhalten der Konsumenten, die den Weinmarkt aktuell beschäftigen? Und welche Faktoren spielen noch eine Rolle?



„Unsere neuen, alkoholfreien Produkte treffen genau den „Nerv der Zeit“, berichtet Lisa Möcklin, Leitung Marketing und Key-Account-Managerin. „Sie enthalten 0,0 %, was bedeutet, dass sie wirklich KEINEN ALKOHOL enthalten. Viele Konsumenten entscheiden aktuell bewusster was und wie sie essen und trinken möchten (Stichwort „mindful drinking“). Dies hängt von vielen Faktoren ab, so beispielsweise auch von wirtschaftlichen Herausforderungen, und betrifft am stärksten die (noch) jüngere Generation.



Der Schlüsselfaktor im Produktmanagement liegt in der Zielgruppe



„Junge Leute verzichten heute teilweise gezielt auf Alkohol und suchen Alternativen, um „dazuzugehören“, Trinkspaß zu erfahren und anzustoßen. Sie gehen ins Gym und eifern Influencern auf Social Media nach. Da muss Wein und Sekt eben passend gemacht werden. Unsere alkoholfreien Neuheiten bieten ein verlässliches Qualitätsversprechen – ob für bisherige Kunden oder neue Zielgruppen“, so Lisa Möcklin.



Eine steigende Nachfrage sieht die Winzergenossenschaft Oberbergen auch bei Weinfreunden, die von Zeit zu Zeit auf Alkohol verzichten (müssen). Ist man in dieser Situation, möchte man nicht per se auf Genuss Erlebnisse verzichten. Die neuen 0,0-%-Produkte zielen genau darauf ab. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: egal ob solo, auf Eis (am besten aus 0,0 % Bass-Secco) oder als Grundlage für Cocktails.



Genuss ohne Alkohol – für grenzenlose Trinkfreude



Für leckere alkoholfreie Weine und Seccos ist der Grundwein entscheidend. Hierfür wurde jeweils eine Cuvée aus Müller-Thurgau und Muskateller gewählt. „Beide Bukett-Rebsorten sind typische Sorten für Oberbergen und bringen viel Geruch und Geschmack mit sich, den es benötigt für eine Entalkoholisierung. Wichtig ist auch die frühe Lese des Traubenguts. Dieses wird nach der Ernte schonend abgepresst und mit der natürlichen Traubensüße vergoren“, so der zweite Kellermeister Felix König.



Die Herkunft und Grundlage sind entscheidend für die Qualität



Die Trauben stammen aus der Lage Oberbergener Baßgeige – hier ist die Heimat der Oberbergener Winzerinnen und Winzer – für sie schlägt das Herz. Sie gilt unter Kennern als eine der Top-Weinlagen Deutschlands und besteht aus vielen Kleinterrassen vulkanischen Ursprungs. Von oben betrachtet hat übrigens ein bestimmtes Rebstück die Form einer Baßgeige. Die Herkunft und die gute Qualität der Trauben sind entscheidend und damit das wichtigste Gut.



Die Entalkoholisierung erfordert höchste Präzision.



Obwohl wir hier im Haus zwar technisch auf einem sehr hohen Niveau arbeiten, u.a. mit einer modernen Abfüllanlage, zertifiziert nach IFS FOOD (Higher Level), mit schonender Füllung von bis zu 6.000 Flaschen pro Stunde, können wir nicht selbst abfüllen. Es benötigt einen guten Partner (in Westhofen), der die Entalkoholisierung wie auch die Füllung für uns übernimmt. Hierfür liefern wir den Grundwein und die Trockenmaterialien (Flaschen, Verschlüsse) an den Partner. Es folgt die schonende Entalkoholisierung durch Vakuumdestillation bei hohem Vakuumdruck (50 mbar) und einer Temperatur von ca. 31 °C zum Schutz der wertvollen Aminosäuren, Zitronensäuren und phenolischen Verbindungen unter Erhalt der primären Aromen. Der getrennte Branntwein fließt von hier direkt in ein eigenes Zolllager und wird hier sicher verwahrt. Die Anlagenkapazität beträgt ca. 2.600 Liter entalkoholisierten Wein pro Stunde. Die Anlage ist aus Edelstahl gefertigt, um den Wein vor Reduktion zu schützen und die notwendigen sterilen Bedingungen zu gewährleisten. Es werden keine künstlichen Aromen zugesetzt. Anschließend erfolgt die Abkühlung auf 4 °C zum Schutz vor Oxidation und zur Stabilisierung. Es folgt die Gabe der Restsüße in Form von rektifiziertem Traubenmostkonzentrat. Dies ist von hoher Wichtigkeit, da Alkohol als Geschmacksträger nun fehlt und aufgefangen werden muss.



Die Kunst besteht hier in der Balance von Süße und Säure.



Für die Abstimmung der nötigen Süße, und beim Bass-Secco auch der Kohlensäure, war Lisa Möcklin, gemeinsam mit den beiden jungen Kellermeistern Felix König und Luca Strub natürlich vor Ort. Beide haben übrigens im letzten Jahr Ihre Kellermeister-Prüfung mit Bravour bestanden und waren deutschlandweit damit erfolgreich unter insgesamt 14 neuen Kellermeistern.



Lecker: Ob als Aperitif, solo oder in Kombination – jetzt auch zum Spargel



Die Weißwein-Cuvée zeigt sich fruchtig nach Muskatblüte und Honigmelone, frisch und ist universell kombinierbar. Aktuell auch hervorragend zum beliebten Spargel. Die Variante „Bass-Secco 0,0 %“ ist erfrischend und perlend, erscheint in der satinierten Flasche und ist das Pendant zum Bass-Secco, der sich bereits mehr als zwanzig Jahre am Markt etabliert hat.



Kundenreaktionen bestätigen die Idee, die hinter den neuen Produkten steckt. Der 0,0 % Bass-Secco beispielsweise wird als „durstlöschend“ beschrieben. Beim 0,0 % Wein haben Kunden statt zum Traubensaft schon mehrfach zur intensiver schmeckenden Variante, dem entalkoholisierten Wein, gegriffen und zugegeben „eigentlich wollte ich gar keinen Wein kaufen.“



Ein Aufwand, der sich lohnt.



In der Herstellung erfolgt nach der Filtration (und beim Bass-Secco der Gabe von Kohlendioxid) die Abfüllung. Es werden regelmäßige Qualitätskontrollen und analytische Prüfungen durchgeführt. Generell ist es ein teures Verfahren, welches auch mit dem Verlust von etwa 10 % des Ausgangsweines einhergeht.



Es rentiert sich jedoch: Damit das Anstoßen mit Genuss – jetzt auch alkoholfrei – nicht verloren geht. Gründe zu feiern und anzustoßen wird es ja auch in Zukunft immer geben!



„An erster Stelle werden hierbei weiterhin immer unsere Burgunder-Topseller stehen. Hier liegt unsere Schlüsselkompetenz – seit über 100 Jahren. Weine und Sekte sind Genussmittel mit Lifestyle-Charakter und dies werden sie hoffentlich immer bleiben, nicht zuletzt da es sich hierbei um ein Kulturgut handelt“, ergänzt Geschäftsführer Denis Kirstein.

(lifePR) (