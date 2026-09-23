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Ansprechpartner:in Frau Lisa Möcklin +49 7662 946031
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Neue Energie für die Weine der Lage Oberbergener Bassgeige - aus Photovoltaik und Sonnenkraft

Regenerative Energiegewinnung in der wärmsten Region Deutschlands: Winzergenossenschaft Oberbergen installiert 625 kWp Photovoltaik-Anlage

(lifePR) (Vogtsburg- Oberbergen, )
Das komplette Dach des Kaiserstühler Weinbaubetriebes ist neu mit 1.409 Solarmodulen gedeckt. Die Winzergenossenschaft Oberbergen im badischen, sonnenverwöhnten Kaiserstuhl steht für hochwertige Burgunderweine und höchste Qualitätsstandards. Um steigenden Energiekosten entgegenzuwirken, wurde eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher realisiert. Die Anlage wurde im April 2026 erfolgreich in Betrieb genommen. Ziel des Projekts ist es, den größten Teil des benötigten Stroms direkt vor Ort aus Sonnenenergie zu erzeugen. Durch den 150-kW-Batteriespeicher mit 372 kWh Speicherkapazität wird die betriebliche Stromversorgung unterstützt. Dadurch werden die Stromkosten langfristig gesenkt und die Versorgungssicherheit wird erhöht.

Reibungslose Installation aller Projektphasen aus einer Hand.

Die Umsetzung des Projekts umfasste die Installation einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem bedarfsgerecht dimensionierten Batteriespeicher. Die Integration in die bestehende betriebliche Infrastruktur erfolgte planmäßig und ohne Beeinträchtigung der laufenden Betriebsabläufe. Durch die komplette Belegung der Dächer in alle Richtungen wird Strom vom ersten bis zum letzten Tageslicht erzeugt. Die bisherigen Energiekosten wurden bereits erheblich gesenkt.

Eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt.

In aktuell herausfordernden Zeiten stehen jegliche Kosten und Investitionen mehr denn je auf dem Prüfstand. „Als enorme Senkung unserer Fixkosten“ beschreibt Projekt-Leader und Vorstand Erwin Vogel die Installation der Anlage. „Wir setzen ein Zeichen für Wandlung, stehen für unsere Verantwortung ein und legen dadurch den Grundstein für den weiteren Erfolg unserer über 100 Jahre alten Tradition. Durch diese Investition setzen wir bei unserer Energieversorgung in Zukunft voll auf die Stromerzeugung durch die Sonne“, bekräftigt der ehemalige Geschäftsführer.

Leistungsumfang auf einen Blick:

• 625 kWp Photovoltaik-Anlage (ca. 600.000 kWh/Jahr)
• 1.409 Module à 460 Watt, 624 kWp
• 5 Wechselrichter
• 150-kW-Batteriespeicher mit 372 kWh Speicherkapazität
• Tagesproduktion ca. 2.000 kWh

Täglich live entdecken – wie viel produziert wird:
Auf der Homepage der Winzergenossenschaft Oberbergen erhalten Interessierte detaillierte Einblicke.

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