Neue Energie für die Weine der Lage Oberbergener Bassgeige - aus Photovoltaik und Sonnenkraft
Regenerative Energiegewinnung in der wärmsten Region Deutschlands: Winzergenossenschaft Oberbergen installiert 625 kWp Photovoltaik-Anlage
Reibungslose Installation aller Projektphasen aus einer Hand.
Die Umsetzung des Projekts umfasste die Installation einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem bedarfsgerecht dimensionierten Batteriespeicher. Die Integration in die bestehende betriebliche Infrastruktur erfolgte planmäßig und ohne Beeinträchtigung der laufenden Betriebsabläufe. Durch die komplette Belegung der Dächer in alle Richtungen wird Strom vom ersten bis zum letzten Tageslicht erzeugt. Die bisherigen Energiekosten wurden bereits erheblich gesenkt.
Eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt.
In aktuell herausfordernden Zeiten stehen jegliche Kosten und Investitionen mehr denn je auf dem Prüfstand. „Als enorme Senkung unserer Fixkosten“ beschreibt Projekt-Leader und Vorstand Erwin Vogel die Installation der Anlage. „Wir setzen ein Zeichen für Wandlung, stehen für unsere Verantwortung ein und legen dadurch den Grundstein für den weiteren Erfolg unserer über 100 Jahre alten Tradition. Durch diese Investition setzen wir bei unserer Energieversorgung in Zukunft voll auf die Stromerzeugung durch die Sonne“, bekräftigt der ehemalige Geschäftsführer.
Leistungsumfang auf einen Blick:
• 625 kWp Photovoltaik-Anlage (ca. 600.000 kWh/Jahr)
• 1.409 Module à 460 Watt, 624 kWp
• 5 Wechselrichter
• 150-kW-Batteriespeicher mit 372 kWh Speicherkapazität
• Tagesproduktion ca. 2.000 kWh
Täglich live entdecken – wie viel produziert wird:
Auf der Homepage der Winzergenossenschaft Oberbergen erhalten Interessierte detaillierte Einblicke.