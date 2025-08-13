Kontakt
Limitierte BLACK EDITION: Winter Kühlfahrzeuge® feiert 35-jähriges Jubiläum – und die Geschenke gibt’s für die Kunden

Gewohnt hochqualitative Innenausstattung mit Details und Extras in edlem Schwarz. | Zusätzlich 350 €-Gutschein für die Ausstattung. | Schnell sein: Nur 35 Fahrzeug-Ausstattungen verfügbar.

Der Sommer ist da, die Sonne brennt. Jetzt ein Eis oder Hauptsache kalt. Unverzichtbar dafür und für viele andere empfindliche Güter: Kühlfahrzeuge von Winter Fahrzeugtechnik GmbH. Das Unternehmen aus Eichenzell ist einer der führenden Hersteller von Kühlfahrzeug-Ausbauten. Was 1990 als kleines Familienunternehmen begann, ist heute ein Betrieb mit rund 70 Mitarbeitenden. Dennoch herrscht bei Winter Kühlfahrzeuge noch immer die gleiche familiäre und vertraute Atmosphäre wie damals. Das ist ein guter Grund zum Feiern – und einmal allen Mitarbeitenden, Partnern und Kunden Danke zu sagen für das Vertrauen und die langjährige Treue.

Exklusiv für unsere Kunden: Die limitierte Black Edition

Extra zum Firmenjubiläum legt Winter Kühlfahrzeuge die auf 35 Exemplare limitierte Black Edition auf, die mit Akzenten und Extras im Laderaum in edlem Schwarz Coolness in das Business der temperaturgeführten Transporte bringt: Egal welches Basisfahrzeug und welchen Ausbau Sie wünschen - geben Sie bei der Bestellung einfach das Kennwort „Black Edition“ an und Winter Kühlfahrzeuge spendiert Ihrem Kühltransporter eine ganze Reihe von exklusiven Extras:
  • Teleskop-Sperrstange in Schwarz und mit praktischer Parkposition
  • Airline-Schienen in Aluminium schwarz eloxiert
  • Spanngurt in Schwarz
  • Personalisierte Plakette im Laderaum, auf der die Nummer des Fahrzeugs innerhalb der limitieren Auflage
  • 350 €-Gutschein für zusätzliche Ausstattung, wie zum Beispiel Anti-Rutschmatten, Zwischenböden, Regalsysteme und vieles mehr. Der Gutschein kann im Rahmen der Bestellung gleich mit eingelöst werden.
Wichtig: Schnell sein! Die Anzahl der verfügbaren Sonderausstattungen ist auf 35 limitiert und schmilzt dahin wie Eis in der Sonne.

Also informieren Sie sich gleich auf https://www.winter-kuehlfahrzeuge.de/. Dort finden Sie auch direkt den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.

Einen schönen Sommer und immer gute Fahrt wünscht: Ihr Team von Winter Kühlfahrzeuge.

Wichtiger Hinweis:

