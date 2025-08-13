Limitierte BLACK EDITION: Winter Kühlfahrzeuge® feiert 35-jähriges Jubiläum – und die Geschenke gibt’s für die Kunden

Exklusiv für unsere Kunden: Die limitierte Black Edition
Extra zum Firmenjubiläum legt Winter Kühlfahrzeuge die auf 35 Exemplare limitierte Black Edition auf, die mit Akzenten und Extras im Laderaum in edlem Schwarz Coolness in das Business der temperaturgeführten Transporte bringt: Egal welches Basisfahrzeug und welchen Ausbau Sie wünschen - geben Sie bei der Bestellung einfach das Kennwort „Black Edition“ an und Winter Kühlfahrzeuge spendiert Ihrem Kühltransporter eine ganze Reihe von exklusiven Extras:
- Teleskop-Sperrstange in Schwarz und mit praktischer Parkposition
- Airline-Schienen in Aluminium schwarz eloxiert
- Spanngurt in Schwarz
- Personalisierte Plakette im Laderaum, auf der die Nummer des Fahrzeugs innerhalb der limitieren Auflage
- 350 €-Gutschein für zusätzliche Ausstattung, wie zum Beispiel Anti-Rutschmatten, Zwischenböden, Regalsysteme und vieles mehr. Der Gutschein kann im Rahmen der Bestellung gleich mit eingelöst werden.
Also informieren Sie sich gleich auf https://www.winter-kuehlfahrzeuge.de/. Dort finden Sie auch direkt den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.
Einen schönen Sommer und immer gute Fahrt wünscht: Ihr Team von Winter Kühlfahrzeuge.