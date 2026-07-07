Individuelle Kühlumbauten auf OEM-Niveau: Winter Fahrzeugtechnik GmbH ist offiziell TOYOTA CERTIFIED CONVERTER.

Wenn es um Qualitätsstandards in der Fertigung geht, gilt der Hersteller Toyota nach wie vor als Benchmark. Viele Verfahren und Standards für die höchstmögliche Qualität im Fahrzeugbau hat das japanische Unternehmen entwickelt und im Laufe der Jahre zur Perfektion gebracht.



TOYOTA CERTIFIED CONVERTER - eines von nur zwei Unternehmen in ganz Europa



Das Team von Winter Fahrzeugtechnik freut sich deshalb, jetzt offiziell TOYOTA CERTIFIED CONVERTER für Isothermic & Refrigerated Vans der Proace Familie zu sein. Das Zertifikat wurde am 8. Juni 2026 übergeben. Winter Fahrzeugtechnik ist damit eines von nur zwei Unternehmen in ganz Europa, die nach streng geprüften Qualitäts- und Prozessstandards inklusive Audits und nachhaltiger Optimierung der Abläufe als offizieller Umrüster von Toyota zertifiziert sind.



Diese Zertifizierung ergänzt die bereits bestehenden Partnerschaften mit Ford, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und Volkswagen. Damit baut Winter Fahrzeugtechnik ihre Position als einer der führenden Aufbauhersteller für hochwertige customized Lösungen für temperaturgeführte Transporte weiter aus.



Kühlumrüstungen für die Toyota Proace-Reihe auf OEM-Niveau



Die Proace-Reihe von Toyota Nutzfahrzeuge besteht aus einer Familie vielseitiger Vans. Die Bandbreite reicht vom kleinen Lieferwagen Proace City über den universell einsetzbaren Kastenwagen Proace bis hin zum Proace Max mit bis zu 17 m3 Ladevolumen. Was diese Fahrzeuge für Nutzende ausgesprochen attraktiv macht, ist nicht nur deren hohe Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Sondern auch die sehr lange Herstellergarantie von 15 Jahren. Dank Zertifizierung bleibt diese Garantie auf das Grundfahrzeug auch nach einer noch so umfassenden Umrüstung zum Kühlfahrzeug durch Winter Fahrzeugtechnik weiter bestehen.



Hohe Fertigungstiefe ermöglicht hochindividuelle Kühllösungen



Temperaturgeführte Transporte stellen hohe Anforderungen an Hygiene, Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit. Die optimale Lösung hängt dabei von den transportierten Gütern, dem Einsatzbereich sowie dem individuellen Einsatzprofil des Fahrzeugs ab. Genau hier liegt die besondere Stärke von Winter Fahrzeugtechnik: Das Unternehmen entwickelt und realisiert maßgeschneiderte Ausbaulösungen, die exakt auf die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind.



Die isolierten Ausbausysteme werden am Unternehmensstandort in Eichenzell bei Fulda vollständig im eigenen Werk entwickelt, gefertigt und montiert.



Das Leistungsspektrum umfasst neben der Herstellung und Installation hochwertiger Isolierbausätze auch die Integration passgenauer Kälte- und Temperierungslösungen, individueller Zusatzausstattungen sowie moderner Temperatur-Managementsysteme. Des Weiteren bietet Winter Fahrzeugtechnik auch umfassende Serviceleistungen für die eingesetzten Kühlaggregate an.



Batterieelektrische Kühlfahrzeuge - effizient und nachhaltig



Die Transformation des Nutzfahrzeugmarktes hin zu nachhaltigen und emissionsarmen Antriebskonzepten gewinnt weiterhin zunehmend an Bedeutung. Neben dem Angebot für Transporter mit Verbrennungsmotor bietet Winter Fahrzeugtechnik ihre isolierten Kühlfahrzeug Ausbausysteme auch für batterieelektrische Fahrzeugplattformen (BEV/PHEV) an. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Ausbaulösungen stellt das Unternehmen sicher, dass sowohl konventionelle als auch elektrische Kühlfahrzeuge den hohen Anforderungen an Nutzlast, Energieeffizienz, Temperaturstabilität und Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Kunden profitieren damit von zukunftssicheren Lösungen, die den Wandel der Transportbranche aktiv unterstützen und den steigenden Anforderungen an nachhaltige Logistik entsprechen.



Durch die hohe Fertigungstiefe und konsequent geprüfte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette gewährleistet Winter Fahrzeugtechnik höchste Qualitätsstandards. Die Kombination aus technischer Expertise, individueller Beratung und umfassender Umsetzung aus einer Hand macht das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für professionelle Kühlfahrzeug-Lösungen.



Mehr zu den individuellen Umrüst-Möglichkeiten für Toyota sowie für zahlreiche weitere Hersteller erfahren Sie unter winter-kuehlfahrzeuge.de. Dort finden Sie auch den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.



Einen schönen Sommer und immer gute Fahrt wünscht Ihr Winter Kühlfahrzeuge® Team.

(lifePR) (