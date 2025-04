Elektrisch effizient im Verteilerverkehr: Winter Kühlfahrzeuge rüstet als Erster den Ford E-Transit Custom zum Kühlfahrzeug um

Die Elektromobilität erobert unaufhaltsam alle Bereiche des täglichen Lebens und der Wirtschaft – und damit auch der Logistik. Aus Gründen des Klimaschutzes, des Lärmschutzes und der Luftreinhaltung bemühen sich immer mehr Städte, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu verbannen. Gerade im urbanen Verteilerverkehr mit seinen kurzen Strecken und viel Stop-and-Go kann das E-Auto seine Effizienzvorteile durch Rekuperation und günstiges Laden voll ausspielen. Dadurch haben E-Autos deutlich niedrigere Betriebskosten als Verbrenner, was den Mehrpreis bei der Anschaffung des Fahrzeugs schnell wieder einspielt. Winter Kühlfahrzeuge bringt jetzt als erster Ausrüster den neuen Ford E-Transit Custom als Kühlfahrzeug.Der neue Ford Transit Custom ist ein sehr beliebter Transporter. Das robuste Fahrzeug vereint Effizienz, Komfort und Ladekapazität – und das als neuer E-Transit Custom sogar elektrisch. Äußerlich ist das Kühlfahrzeug kaum vom Serienmodell zu unterscheiden, denn die Kühlanlage ist komplett ins Fahrzeuginnere integriert. Und weil, wie oftmals üblich, kein Kühlaggregat oder Kondensator auf dem Dach sitzen, kann das Fahrzeug auch problemlos in Tiefgaragen oder Waschanlagen fahren.Der gesamte Laderaum des E-Transit Custom bekommt bei Winter einen hochwertigen Isolierausbau und eine Verkleidung aus GFK-Formteilen. So erreicht der Laderaum einen K-Wert von nur 0,573W/(m·K) und ist damit ATP-zertifiziert für den grenzüberschreitenden Verkehr mit verderblichen Waren. Der gute K-Wert kommt aber auch dem Energieverbrauch des Kühlaggregats zugute: Der ist so niedrig, dass es seine Energie aus dem serienmäßigen Akku des Basisfahrzeugs beziehen kann. Zusätzliche Akkus, die zusätzliche Kosten und Gewicht verursachen, sind damit nicht nötig. Falls das Fahrzeug eine Weile kühlend abgestellt werden muss, besitzt es serienmäßig eine Standkühlung und zusätzlich zum Schnelladekabel einen Anschluss für das normale Stromnetz. Gesteuert wird die Kühlung übrigens ganz bequem über ein Panel im Fahrerhaus.Bei Winter gehören horizontale Airline-Schienen und ein Spanngurt zur Ladungssicherung grundsätzlich zur Serienausstattung. Das neue Ausbausystem für den E-Transit Custom von Winter bietet darüber hinaus vertikale Airline-Schienen, die eine flexible Nutzung des Laderaums ermöglichen. In diese lassen sich mühelos höhenverstellbare Zwischenböden einsetzen – ideal für den sicheren Transport von nicht stapelbaren Waren. Zudem bieten die vertikalen Airline-Schienen zusätzliche Möglichkeiten zur Ladungssicherung.Damit der Laderaum beim Be- und Entladen keinen Schaden nimmt, ist er in den Einstiegsbereichen jeweils mit einem Kantenschutz aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet. Spritzwassergeschützte LED-Leuchten sorgen dabei für ausreichend Licht. Die werkseitige Notentriegelung bleibt auch nach dem Isolierausbau uneingeschränkt nutzbar und ermöglicht es, den Laderaum im Notfall jederzeit von innen zu öffnen.E-Fahrzeuge sind in der Anschaffung immer noch teurer als Verbrenner, auch wenn dieser Unterschied kleiner wird. Bei der Umrüstung zum Kühlfahrzeug hat das E-Fahrzeug die Nase schon vorne: Die Kosten für die Umrüstung eines E-Transit Custom zum Winter Kühlfahrzeug liegen auf gleichem Niveau wie bei dem Verbrenner-Modell. Beim BEV-Modell ist die Standkühlung sogar bereits inklusive. Durch Fördermöglichkeiten, die niedrigen Betriebskosten und Umweltauflagen rechnet sich der E-Transit Custom also auf jeden Fall.