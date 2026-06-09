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Mission Mensch: Fernstudium Soziale Arbeit als Antwort auf den Fachkräftemangel

(lifePR) (Wismar, )
Im sozialen Sektor in Deutschland ist der Fachkräftemangel schon jetzt deutlich spürbar. Viele Sozialarbeiter:innen sind an ihrer Belastungsgrenze und haben mehr Fälle zu betreuen als sie bearbeiten können. Laut Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft wird sich die Lage bis 2028 noch weiter verschärfen, mehr als 21.150 Stellen werden voraussichtlich nicht mit qualifizierten Kräften besetzt werden können. Abhilfe schaffen hier flexible, akademische Qualifizierungen wie das berufsbegleitende Fernstudium Bachelor Soziale Arbeit von WINGS, dem Fern­studienanbieter der Hochschule Wismar. Dieses ermöglicht Berufspraktiker:innen und Quereinsteigenden, sich praxis­bezogen neben ihrem Job weiterzubilden.

Die Anforderungen im Berufsalltag von Sozialarbeiter:innen haben sich gewandelt. Ob in der Jugendhilfe, der Familienarbeit oder der psychosozialen Beratung, Fachkräfte müssen heute systemisch denken: Das Umfeld und die Beziehungsgeflechte ganzheitlich erfassen  und auch unter Zeitdruck rechtssicher und empathisch handeln können. „Mit dem Fernstudium bilden wir professionelle Sozialarbeiter:innen aus, die die komplexe Mischung aus Psychologie, Recht, Krisenmanagement und gesellschaftlicher Zukunftsgestaltung beherrschen“, erklärt Dr. Silvio Städter, Studiengangsleiter bei WINGS.

„Viele Menschen möchten sich zwar im sozialen Bereich engagieren, scheuen aber den Schritt in ein starres Vollzeitstudium. Wir können es uns als Gesellschaft aber nicht leisten, diese Stellen unbesetzt zu lassen.“ Durch Onlinemodule und flexible Lernzeiten lassen sich das Fernstudium und die Arbeit jedoch gut vereinbaren.

Die Einsatzfelder von Sozialarbeiter:innen sind vielfältig, sie werden u.a. in der Familien- und Jugendhilfe, der Sozialberatung oder in der Altenhilfe tätig. Neben der Sinnstiftung bietet das Studium handfeste wirtschaftliche Vorteile. Absolvent:innen steigen direkt in einen Arbeitsmarkt ein, der qualifizierte Fachkräfte dringend sucht. Neben dem staatlichen Hochschulabschluss erreichen sie mit dem Bachelor Soziale Arbeit zudem die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannt:er Sozialarbeiter:in“.

Interessierte können sich ab sofort für das Wintersemester einschreiben. Mehr Infos und Anmeldung auf » wings.de/sozialearbeit

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