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WINGS-Fernstudium - Ein Unternehmen der Hochschule Wismar Philipp-Müller-Straße 12 23966 Wismar, Deutschland https://www.wings.hs-wismar.de
Ansprechpartner:in Herr André Senechal +49 3841 7537471
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Kostenfrei studieren: WINGS verlost zwei Stipendien für Online- und Fernstudium

(lifePR) (Wismar, )
Ein flexibles Studium ohne finanzielle Sorgen: Wer sich bis zum 31. Juli für ein Fern- oder Onlinestudium bei WINGS einschreibt, hat die Chance auf den Hauptgewinn. Unter allen Erstsemestern, die sich bis zum Stichtag anmelden, verlost Deutschlands beliebtester Fernstudienanbieter zweimal die vollständige Übernahme aller Semesterbeiträge für die gesamte Regelstudienzeit.

Egal ob Bachelor, Master oder MBA: Alle Studieninteressierten, die sich bis zum 31. Juli für einen der 39 Online- oder Fernstudiengänge einschreiben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. WINGS übernimmt für zwei Gewinner:innen die kompletten Semestergebühren. Das umfasst ein Bachelorstudium im Gesamtwert von mindestens 9.300 Euro sowie ein Masterstudium im Gesamtwert von mindestens 9.600 Euro.

Bereits seit 2021 verlost WINGS jährlich Stipendien und diese zeigen im Studienalltag spürbare Wirkung. Im vergangenen Jahr ging das Los an Anna Wolf-Diederich: „Der Gewinn bedeutet für mich nicht nur eine große finanzielle Entlastung, sondern bietet vor allem auch wertvollen Rückenwind und Motivation. Ich freue mich riesig“, sagt die Potsdamerin die den Master Integrative StadtLand-Entwicklung studiert.

Flexibel zum Abschluss – für Berufstätige und Abiturienten

Das Portfolio von WINGS deckt eine große Bandbreite moderner Zukunftsfelder ab. Vom Bachelor IT-Forensik über den MBA Angewandte KI bis zu den Klassikern BWL und Wirtschaftspsychologie sind die staatlichen Hochschulabschlüsse maximal praxisnah konzipiert. Die digitalen Studienmodelle richten sich vorrangig an Berufstätige, die sich neben dem Job weiterqualifizieren möchten. Doch auch bei Abiturientinnen und Abiturienten gewinnen die flexiblen Bachelorprogramme von WINGS zunehmend an Beliebtheit, um ortsunabhängig und im eigenen Tempo zu studieren.

Interessierte finden alle Infos zum Fernstudienangebot sowie die Teilnahmebedingungen zur Verlosung unter » wings.de/gewinnen

 

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