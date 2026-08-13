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WINGS-Fernstudium - Ein Unternehmen der Hochschule Wismar Philipp-Müller-Straße 12 23966 Wismar, Deutschland https://www.wings.hs-wismar.de
Ansprechpartner:in Frau Katharina Johanna Roese +49 3841 7537237
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Energie neu denken: WINGS startet Master Energietechnik & Management

Technisches Wissen kombiniert mit Managementskills - Neues Fernstudium bereitet Führungskräfte auf die Herausforderungen einer nachhaltigen Energiewende vor

(lifePR) (Wismar, )
Die Energiewende verändert die Anforderungen an Unternehmen, Technologien und Arbeitsprozesse grundlegend. Denn der Umbau des gesamten Energiesystems beinhaltet nicht nur technische und finanzielle Hürden, er geht auch mit einem wachsenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften einher. Um diesem zu begegnen, hat WINGS das Fernstudium Master Energietechnik & Management neu ins Portfolio aufgenommen.

Die Transformation industrieller Energiesysteme sei der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland, sagt Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski, Studiengangsleiter bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar. „Dafür brauchen wir Führungskräfte, die Technologie, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.“ Dies lernen die Studierenden des Masters Energietechnik & Management. Sie erwerben aktuelles technisches Wissen und entwickeln die Fähigkeit, Energieprojekte wirtschaftlich zu bewerten, strategisch zu steuern und in einem sich wandelnden rechtlichen und regulatorischen Umfeld erfolgreich umzusetzen.

Die Verbindung von ingenieurwissenschaftlichem Know-how und Managementkompetenzen versetzt die Absolvent:innen in die Lage, Lösungen in der Energietechnik zu entwickeln und diese zielgerichtet in der Praxis umzusetzen. Mit dem Master Energietechnik & Management qualifizieren sie sich gezielt für Positionen im technischen Management, in der Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie, dem Projektmanagement komplexer Energiesysteme oder in leitenden Funktionen energieintensiver Unternehmen.

Die große Chance: Unternehmen suchen Expert:innen, die Energieeffizienzmaßnahmen wirklich technisch und wirtschaftlich bewerten können, sich etwa mit regenerativen Energiesystemen auskennen sowie das Wissen haben, Investitionsbarrieren zu überwinden und Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Das Studienkonzept von WINGS richtet sich explizit an Berufstätige und kombiniert flexibles Onlinelernen mit minimalen Präsenzzeiten von lediglich einem Präsenzwochenende im Semester. Prüfungen können online oder an einem der 16 Standorte in Deutschland oder Österreich geschrieben werden.

Interessierte können sich noch bis zum 31. August für den Start im Wintersemester einschreiben. Alle Infos unter »wings.de/energie

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