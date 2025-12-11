Weise Worte des jüdischen Glaubens

Kontakt
Der Talmud ist eine der wichtigsten Schriften des Judentums. In ihm diskutieren bedeutende Rabbis der Geschichte in aufeinander antwortenden Texten über Jahrhunderte hinweg die Auslegung der Tora. Arthur Kurzweil erklärt in „Der Talmud für Dummies“, wie der Talmud aufgebaut ist, wie seine Lehren im Alltag angewendet werden können und welche Bedeutung er für das religiöse Leben hat.

Der Talmud ist eines der einflussreichsten Werke der jüdischen Wissenschaft und enthält Jahrhunderte voller Debatten, Gesetze und ethischer Lehren. Sein Umfang ist erstaunlich: Millionen von Wörtern, Tausende von Seiten und Beiträge von fast 2.000 Rabbinern. Diese Zahlen unterstreichen nicht nur die Tiefe und Breite des Textes, sondern dienen auch als faszinierende Information für alle, die sich für seine Bedeutung interessieren.

Wer spirituelle Erleuchtung sucht, tut sich oft schwer mit dem Talmud. Warum? Weil der Talmud eine einzigartige Eigenschaft besitzt, die wohl kein anderer religiöser Text aufweist: Er verlangt vom Lernenden, ihm zu widersprechen. Wer sich nicht mit dem Text auseinandersetzt, studiert ihn wahrscheinlich nicht richtig. Obwohl der Talmud ein heiliges Buch des jüdischen Volkes ist, ermutigt er dazu, ihn zu hinterfragen – nein, er verlangt es sogar.

In „Der Talmud für Dummies“ führt Arthur Kurzweil, der die Schrift selbst in den USA unterrichtet, in dieses bedeutende Werk ein und untersucht Themen wie Sex, Rechtliches, Ehe und Scheidung, Essen, Feiertage und Humor. „Talmudgelehrte sagen, der Talmud sei in der Sprache des Denkens geschrieben. So wie unsere Gedanken fast gleichzeitig überall sein können, bewegt sich der Talmud durch Assoziation von Thema zu Thema“, so Arthur Kurzweil, der mit seinem neuen Buch zur Erkundung und Auseinandersetzung mit einem der Fundamente des Judentums einlädt.

Der Talmud für Dummies

Softcover, 272 Seiten
€ 22,00 (D)
ISBN: 978-3-527-72382-9
Wiley-VCH, 2025

Arthur Kurzweil unterrichtet Talmud und Einführungskurse in Kabbala in den USA. Seit mittlerweile 40 Jahren hält er Vorträge in Synagogen. Er erhielt Preise für seine Arbeit in der Lehre jüdischer Texte und Kultur sowie für seine Ahnenforschung. Kurzweil ist Autor verschiedener Bücher, darunter Kabbala für Dummies.

Wiley-VCH GmbH

Wiley-VCH, 1921 als Verlag Chemie gegründet, kann auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken. Das Verlagsprogramm umfasst viele Bereiche der Naturwissenschaften sowie den Bereich Wirtschaft. Seit 1996 ist der Verlag Teil der weltweiten Verlagsgruppe John Wiley & Sons, Inc. mit Sitz in Hoboken, New Jersey, USA.

www.fuer-dummies.de
www.wiley-vch.de

