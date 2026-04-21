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Systematisches Pricing für KMU

(lifePR) (Weinheim, )
Tobias K. Müller unterstützt mit seinem Buch „Modernes Preismanagement für Familienunternehmen“ vor allem inhabergeführte Betriebe, das Preismanagement schrittweise zu professionalisieren. Der Experte zeigt, wie man auch ohne besondere Vorkenntnisse an den wesentlichen Stellschrauben der Pricing Excellence dreht, das eigene Preismanagement auf ein höheres Level bringt und Gewinnpotenziale voll ausschöpft.

Der Preis ist in jedem Unternehmen der effektivste Hebel für den Unternehmensgewinn. Gleichzeitig ist der Preis in der Regel der am schlechtesten gemanagte Hebel. Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es häufig keine klar definierte Preisstrategie, keine einheitlichen Vorgaben für den Vertrieb, keine transparente Analyse von Margen oder Rabattstrukturen. „Der Preis ‚passiert‘ – im direkten Kundengespräch, auf Zuruf, im Wettbewerb mit dem nächstgrößeren Anbieter“, so Tobias K. Müller.

In seinem Buch „Modernes Preismanagement für Familienunternehmen“ hat der Experte die fünf ausschlaggebenden Dimensionen von Pricing – Preisstrategie, Preismetrik, Preisfindung, Preisgovernance und Preistechnologie – analysiert, und präsentiert hilfreiche Strategien und nützliche Tools, um Wachstumschancen zu nutzen.

Da systematisches Pricing selten zur Ausbildung von Führungskräften und Managern in familiengeführten Unternehmen gehört, startet das Buch mit einer kurzen, prägnanten Einführung. Danach werden die verschiedenen Dimensionen eines systematischen Preismanagements erläutert und mit Beispielen aufbereitet. Für jede Dimension werden Praxisbeispiele präsentiert und auch Leitfragen und Leitideen angeboten, die es Managern ermöglichen, Rückschlüsse für ihr Unternehmen zu ziehen. Anschauliche Grafiken und Diagramme bereichern die Lektüre.

Das Buch ermöglicht Familienunternehmen, das Preismanagement zu optimieren, und illustriert, wie Unternehmen auf ein konventionelles, traditionelles Preismanagement aufsetzen und es zu einem margenstärkeren transformieren.

Das Buch

Modernes Preismanagement für Familienunternehmen
Die 5 ausschlaggebenden Dimensionen für nachhaltigen Markterfolg

Hardcover, 288 Seiten
€ 34,99 (D)
ISBN: 978-3-527-51232-4
Wiley-VCH, 2026

Der Autor

Tobias K. Müller unterstützt seit mittlerweile 20 Jahren familien- und inhabergeführte Unternehmen in der DACH-Region. Seine Spezialgebiete sind Preismanagement, Marktstrategie und Vertriebsmanagement. Heute führt er erfolgreich sein eigenes Beratungsunternehmen: ProfitAbility Consulting.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist der Autor Gastdozent an der Universität Mannheim sowie der TH Aschaffenburg und hält regelmäßig Vorträge zum Thema Preismanagement.

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