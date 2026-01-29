Warum nur glänzen, wenn man auch von innen heraus strahlen kann? Astrid Kaiser ist überzeugt, dass starke und selbstreflektierte Führungskräfte besser in ihrem Job sind und positiv auf das gesamte Unternehmensumfeld wirken. Ihr Buch „Strahlen statt glänzen“ verbindet moderne Leadership-Ansätze mit positiver Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Business-Transformation, Alltagsspiritualität und praxiserprobten Coaching-Tools – für mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg im Business.



Wir leben in einer Welt voller Verantwortung, Erwartungen und innerem Druck. Viele Führungskräfte leisten viel, aber verlieren sich dabei selbst aus dem Blick. Sie funktionieren und wollen glänzen, statt von innen zu strahlen. Sie geben alles – nur nicht sich selbst genug Raum.



Astrid Kaiser liefert mit ihrem Buch „Strahlen statt glänzen“ einen praktischen und zugleich tiefgehenden Begleiter für Menschen in Führungspositionen, die mitten im Leben stehen und sich nach echter Verbindung, innerer Klarheit und mehr Leichtigkeit im (Arbeits-)Alltag sehnen. Mit täglicher Reflexion, emotionaler Selbstführung und kurzen, aber hochwirksame Routinen finden erschöpfte Führungskräfte zu mehr Energie, Präsenz und Wirksamkeit, um den wachsenden Anforderungen und Belastungen des beruflichen Alltags entgegen zu wirken. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil geht es um Inhalte, Praxisbeispiele, Impulse und konkrete Übungen, die neue Perspektiven eröffnen. Der zweite Teil umfasst Fragen für die tägliche Reflektion über einen Zeitraum von 60 Tagen.



„Echte Veränderung entsteht nicht durch einmalige Impulse, sondern durch regelmäßiges Wiederholen. Mit vier Minuten für einen positiven Start am Morgen und noch einmal vier Minuten für einen bewussten Abschluss abends entsteht eine tägliche Praxis, die stärkt, Orientierung gibt und langfristig trägt“, so Kaiser.



Das Buch



Strahlen statt Glänzen

In 8 Minuten zu mehr innerer Stärke, Leichtigkeit und Wirksamkeit in der Führung



Hardcover, 176 Seiten

€ 19,99 (D)

ISBN: 978-3-527-51263-8

Wiley-VCH, 2026



Die Autorin



Astrid Kaiser ist Holistic Coachin, Leadership-Mentorin, Expertin für Leadership-Kommunikation und Autorin. Sie begleitet Menschen mit Herz, Klarheit und Intuition auf ihrem Weg zurück zu sich selbst – dorthin, wo Strahlkraft, Freude und Sinn wieder spürbar werden. Viele Jahre war sie in der Wirtschaft tätig, davon lange in leitender Position mit großem Team. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie leicht man sich zwischen Zahlen, Rollen und Erwartungen verlieren kann. Heute schlägt sie eine Brücke zwischen Wirtschaft und innerem Wachstum: Sie unterstützt Führungskräfte und Teams dabei, authentisch zu führen, Energie als wichtigste Ressource zu nutzen und eine neue Kultur von Verbindung und Vertrauen zu leben.

(lifePR) (