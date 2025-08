Alles Wichtige über Ansprüche auf Kindesunterhalt und die einfache Berechnung des monatlichen Barunterhalts für Angestellte und Selbstständige erklären Michelle Kluge und Tobias Böing in ihrem Ratgeber „Kindesunterhalt für Dummies“. Expertenwissen zum Unterhalt für Volljährige, zu Ansprüchen auf Mehr- und Sonderbedarf sowie zu Hilfen bei ausstehenden Zahlungen runden das Buch ab.



Kindesunterhaltsrecht zählt nicht zur Allgemeinbildung und wird meistens ganz plötzlich in einer ohnehin schon herausfordernden Situation relevant. Wenn Geld und Emotionen im Spiel sind, lassen sich auch Konfliktpotenziale kaum vermeiden. Weitverbreitete, widersprüchliche Informationen aus der Suchmaschine und den sozialen Medien sind hierbei nicht besonders förderlich.



Damit ein dicker Wälzer voller Juristendeutsch nicht die einzige Lösung bleibt, um Licht ins Dunkel zu bringen, haben die Experten Michelle Kluge und Tobias Böing das Buch „Kindesunterhalt für Dummies“ geschrieben. Es bietet die Möglichkeit, sich in einer häufig ohnehin schon belastenden Situation auf unkomplizierte und effiziente Weise eine sichere Wissensgrundlage anzueignen.



Die Autoren erklären auf verständliche Weise die Düsseldorfer Tabelle und zeigen, welche weiteren Ansprüche auf Mehr- und Sonderbedarf bestehen. Auch das Thema Unterhalt für Volljährige wird behandelt. Wertvolle Tipps zu Unterhaltsvorschussleistungen und zur Einforderung ausstehender Zahlungen runden den Band ab.



„Weil es beim Unterhaltsrecht immer zwei Seiten gibt, und zwar eine, die Unterhalt einfordern möchte, und eine, die Unterhalt leisten muss, ist auch dieses Buch für beide Seiten gleichermaßen bestimmt,“ so die Autoren, die mit ihrem Ratgeber Klarheit für alle Beteiligten schaffen möchten.



Kindesunterhalt für Dummies



Softcover, 256 Seiten

€ 15,00 (D)

ISBN: 978-3-527-72255-6

Wiley-VCH, 2025



Michelle Kluge ist seit 2018 als Beistand im Jugendamt tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Berechnung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder, einschließlich der Prozessvertretung bis vor das Oberlandesgericht. Zudem berät sie junge Volljährige bis 21 Jahre sowie Mütter zu Unterhaltsansprüchen.



Tobias Böing ist seit 2006 im Familienrecht tätig und seit 2009 als Fachanwalt für Familienrecht. Er veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und Bücher, u.a. zu Güterrecht und Unterhalt. Zudem war er als Dozent in der Fachanwaltsausbildung aktiv und hält Vorträge zu familienrechtlichen Themen. Seit 2016 arbeitet er als Anwalt für Familien- und Erbrecht in Bocholt.

(lifePR) (